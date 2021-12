Sisuturundus

16. detsember kell 15:43 Jaga lugu:







Kui hästi tunnete Eesti idufirmade sektorit? 15 küsimust ettevõttelt RIA.com Marketplaces

Mitu idufirmat on Eestis registreeritud? Kui palju on tehtud investeeringuid maht ja kui suur on ettevõtete käive? Mitu tuhat inimest neis ettevõtetes töötab? Millised startupid on andnud suurima panuse ökosüsteemi ja tasunud makse riigi eelarvesse? Vastake nendele ja teistele testi küsimustele, mille koostasid eduka Eesti IT-ettevõtte RIA.com Marketplaces analüütikud.