Võtmesektorid, mis õitsevad kriiside ja sõdade ajal

Majanduses on teatud sektorid, mida kriisid ja sõjad ei mõjuta negatiivselt, pigem saavad need raskel ajal tuult tiibadesse. Vaatame üle, kuhu on mõistlik just praegu investeerida oma varade säilitamiseks ning kasvatamiseks.

Kullakaevandusettevõtted

Ajalooliste inflatsioonitippude taustal USAs (7,5% 2022. a jaanuaris) ja maailmas laiemalt suurenevad globaalsed poliitilised pinged, aga ka USA Föderaalreservi pehme käitumine – kõik need tegurid võimaldavad meil täna rääkida kulla hinna tugevnemisest ja kasvust ning tänu sellele ka kullakaevandusettevõtete väärtuse tõusmisest, mida saab kasutada oma investeeringute kaitsva osana. Lähimas tulevikus on need kõik tõusuteel.

Kinross Gold (#KGC) on üks maailma suurimaid Kanada kullatootjaid. Finantskordaja (EV/EBITDA 5,5) järgi on ettevõtte väärtus alahinnatud. Praegust hinnataset võib sisenemiseks lugeda vastuvõetavaks, sest tõusupotentsiaal enne 2022. aasta suve on 35–40% pragusest tasemest.

Barrick Gold (#GOLD) on maailmas suuruselt teine kullatootja. Kaevandusi omatakse ja majandatakse Ameerikas, Kanadas, Austraalias ning Lõuna-Ameerikas. Samas ollakse oma tootmist laiendamas Randgold Resources omandamisega, kellel on kaevandused Malis. Ettevõtte aktsia hind lähenes eelmise aasta kõrgeimale tasemele ehk 26 dollarile ning tõusupotentsiaaliks hinnatakse veel 25 kuni 30% enne 2022. a suve.

Newmont Mining Corporation (#NEM) on maailma juhtiv kullatootja. Neil on kaevandused Ameerikas (Nevadas) ning Lõuna-Ameerikas. Ettevõte ostis 2019. aastal üle Gold Corporationi ning koostöös Barrick Goldiga loodi ühine kaevandusettevõte Nevada Gold Mines, mis ühendab endas Nevada kaevandused. Ettevõtte aktsia ületas enda kõigi aegade rekordi 77,6 dollarit ning on jätkuvalt kasvamas.

Alumiiniumitootjad

Praegune olukord maailmas on tekitanud alumiiniumi defitsiidi, kus minimaalsed varud on 25% madalamad kui 2021. aastal ning jätkuvalt vähenemas. Goldman Sachsi hinnangul on alates 2021. aasta sügisest suletud 820 000 tonni alumiiniumi tootmisvõimsusest, mis on 1,2% kogu maailma alumiiniumi toodangust.

Venemaa annab umbes 30% maailma alumiiniumist (väljaspool Hiinat) ning on sõjalise konflikti tõttu Ukrainaga kaotanud juurdepääsu Nikolajevi alumiiniumi töötlemise tehasele Ukrainas. Selle tõttu väheneb tootmine ühe miljoni tonni võrra. Kõike eelnevat arvestades tõuseb tootjahind peale alumiiniumi ka pallaadiumil ning niklil. Aktsiaturule toob see kaasa huvitavaid võimalusi.

CHALCO (#SHA) on Hiina riigi omanduses olev alumiiniumitootja. Ettevõte tegeleb alumiiniumoksiidi (7% tuludest) ja alumiiniumist valuplokkide (22% tuludest) tootmisega, kaubandusega (67,4% tuludest) ning energeetikaga (söekaevandamine ja elektritootmine 3,6% tuludest). Ettevõte ei teeni veel märkimisväärselt suurt tulu, kuid on loomas kindlat põhja stabiilseks arenguks ja kasvuks. 2021. aasta neljas kvartal on näidanud majandustulemustes positiivset trendi.

Alcoa Inc (#AA) on Ameerika metalliettevõte. Nende ärikasum on 2,08 miljardit dollarit (460% kasv), puhaskasum 429 miljonit dollarit (352% kasv) ning positiivne hoog on jätkumas. Ettevõtte aktsia hind on liikumas 100 dollari poole ning kui see peaks ajutiselt tagasi langema, siis võite proovida aktsiaid osta ning hoida aasta lõpuni.

Energeetikaettevõtted

On huvitav jälgida, mis toimub energeetikaettevõtetega kui ühe võimalusega oma kapitali suurendamiseks. Euroopa impordib aastas umbes 400 miljardit kuupmeetrit gaasi, millest 150 kuni 200 miljardit tuleb Venemaalt. Kas selle massiivse koguse kiire asendamine on võimalik, näiteks LNG (Liquefied Natural Gas ehk veeldatud maagaas) gaasiga Ameerikast?

LNG gaasi saab tarnida tankeritega ainult selleks spetsiaalselt ette nähtud terminalidesse. Hispaanial on selleks võimekust 70 miljardit kuupmeetrit aastas, Saksamaa alles plaanib terminale luua, sest tänu Nord Stream gaasijuhtmetele puudus neil selleks igasugune vajadus. Tähtis on siinjuures ka aru saada, et 100 miljardit kuupmeetrit LNG gaasi pole võimalik niisama lihtsalt saada, sest seda lihtsalt ei ole hetkel võtta. Kõik see eelnev kokku annab võimaluse aktsiaturul osta nii gaasi kui ka õlide ja kütuste tootmisettevõtteid ning lisaks logistikaettevõtteid.

Total Energies (#TTE) on Prantsusmaa kütuse- ja gaasiettevõte, mis tegutseb üle maailma. Nende tegevus hõlmab kogu nafta- ja gaasisaaduste väärtusahelat alates selle kaevandamisest kuni lõpptoodeteni, lisaks taastuvenergiat ning keemia- ja rafineerimistööstust ning teenuseid.

2021. aastal oli ettevõtte äritegevuse rahavoog 30,4 miljardit dollarit (23% suurem kui 2019. a ning 2 korda suurem 2020. aastast) ning vaba rahavoog 15 miljardit dollarit. Aastane dividenditootlus oli –5,2%.

2022. aasta esimesel poolel plaanib juhtkond tagasi osta 2 miljardi dollari eest aktsiaid ja suurendada dividende 5%. Kui peaks juhtuma, et kogu aasta vältel püsib nafta barreli hind üle 100 dollari, siis võib ettevõte aasta lõpetada täiendava 10 miljardi dollari suuruse rahavooga äritegevusest. Ettevõtte netovõlakoormus (NetDebt/EBITDA) on langenud 2020. aasta 2,81-lt 2021. aasta 1,03-le. Isegi siis, kui jätta välja nafta barreli hind üle 100 dollari kohta, on ettevõtte kasvuväljavaated väga head saavutamaks tagasi 2018. aasta keskpaiga hinnataseme.

Clearway Energy Group (#CWEN) on Ameerika energeetikaettevõte, mis toodab energiat nii tavapärastest kui ka taastuvallikatest. Nende aktsiahind on 35 dollarit, 6,9 miljardi dollari suurune kapitalisatsioon ning 4% dividenditootlus. Ettevõte ise on hiljuti edukalt väljunud pankrotiprotsessist ning on asunud aktiivselt suurendama oma osalust taastuvenergia, maagaasi ning soojusenergia vallas. Samas on kokku lepitud oma soojusenergia varade müügi investeerimisettevõttele KKR&Co 1,3 miljardi dollari eest, mis peaks omakorda tõstma investeeringuid teistesse energiaklassidesse ning ka suurendama dividende. Oma laenude tagasimaksetega alustatakse 2028. aastal. Ettevõtte aktsial on hea potentsiaal tõusta aasta keskpaigaks 25–30% praegusest tasemest.

The Williams Companies (#WMB) on Ameerika gaasiettevõte, mis toodab ja transpordib gaasi, aga ka naftat ja elektrit. 2020. aasta mais saadi USA Föderaalvalitsuselt 1 miljard dollarit odavat laenu ning 2021. aasta lõpuks vähenes võlakoormus 3,6%-lt 2,6%-ni tuludest. Ettevõte plaanib 30 uut projekti 2031. aastani koguväärtusega 11 miljardit dollarit.

Ettevõtte enda analüütikud ootavad naturaalse gaasi ja elektri tarbimise kasvu vähemalt 30%. Samas plaanivad nad ise vähendada kasvuhoonegaasi emissioone päikeseenergia ning paremini optimeeritud tootmise kaudu. Võlakoormus ei takista ettevõttel maksta 5% dividende ning praegusel hetkel on ettevõte alahinnatud.

Väetisetootjad

Globaalse kriisi taustal võib tõusta toiduainetööstus ning seda saatev väetiste tootmine. Praeguseks on Venemaast saanud suurim nisu eksportija maailmas ning Ukraina on suuruselt viies. Eeldusel, et mõlemad lõpetavad oma ekspordi (esimene sanktsioonide ning teine territooriumil paiknevate võõrvägede tõttu), on tekkimas globaalne probleem toiduga.

Nisu hind on aasta algusest tõusnud juba 90% ning väetisetootjad suurendavad oma hindu kogu aasta vältel, mis aitab neil rohkem raha teenida. Väetisetootmises suurt rolli mängiva naturaalse gaasi hind on samuti tõusuteel. Maailma üks suurimaid kaaliumkloriidi tootjaid Belaruskaliy on sanktsioonide all, niisamuti nagu Valgevene ja Venemaa, mis omakorda tekitab suure nõudluse väetiste järele, sest ilma toiduta ei saa keegi hakkama.

Mosaic Company (#MOS) on üks sektori põnevamaid Ameerika kaaliumkloriidi ja fosfaatväetiste tootjaid. 2021. aasta lõpuks näitas ettevõte suurepäraseid tulemusi – ärikasum oli 2,67 miljardit dollarit (432% tõus) ning puhaskasum oli 1,63 miljardit dollarit (144% tõus). Samas on ettevõttel madal võlatase ning madalad dividendimaksed, mis võimaldab investeerida pidevasse arengusse. Aktsiat on hetkel hea lisada oma portfelli kuna see on nüüdseks oma tipptasemelt tagasi langenud.

Kallis gaas on tõstnud väetiste (ja nende tootjate) hinda, kuna gaasi kulub palju väetiste tootmise keemilisse protsessi. Turuloogika järgi peaks see tähendama agraarettevõtete toodangu hinnakasvu.

Seetõttu võime lähiajal näha suurte põllumajandusettevõtete omandamist keemiatööstuse lipulaevade poolt, kelle hulka võivad kuuluda näiteks Saksamaa rahvusvaheline keemia-farmaatsiaettevõte Bayer (#BAYN), kelle eelmise aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 85 miljonit eurot (103% kasv kolmanda kvartaliga võrreldes); BASF (#BAS), maailma suurim keemiakonglomeraat, kes kasvatas eelmise aasta kasumit 32%, puhaskasumit 621% ning dividenditootlust 6,2% võrreldes üle-eelmise aastaga; Ameerika ettevõte DuPont (#DDD) on maailma vanim keemiaettevõte, mille 2021.a. ärikasum oli 2.7 miljardit dollarit (47% tõus) ning puhaskasum 6,47 miljardit dollarit (319% tõus), viimase viie aasta suurim.

Toimub globaalne mõjusfääride ümberjaotumine ning see mõjutab kogu äritegevust. Nendes tingimustes on vaja kõike korralikult analüüsida. Eelkõige toob toorainete ralli kaasa inflatsiooni jätkuva kasvu, mis on läänemaailma börsimaastiku jaoks negatiivne. Toorainete kasv suurendab ka lõpptoodete hinda, mis lõpuks langeb tarbijate õlule.