Mindset coach ja Balanced Life OÜ tegevjuht Karmo Kivi: otsuse tegemine on põhiline faktor, mis sillutab teed edule

Balanced Life OÜ sai heade majandustulemuste ja stabiilse kasvu tunnustuseks sel aastal Creditinfo eduka Eesti ettevõtte tiitli. Neli aastat tegutsenud koolitusettevõte on näidanud stabiilset kasvu: 2020. aastal kasvas käive rohkem kui 2,5 korda võrreldes aasta varasemaga. Ettevõtte juht, coach ja koolitaja Karmo Kivi väärtustab positiivset hoiakut, ennast toetavate mõtete tähtsust, suurelt mõtlemise ja otsuste tegemise julgust ning tulemuslikke tegusid, õpetades seda ka oma juhendatavatele.

Mindset coach Karmo Kivi on kõrgelt hinnatud Proctor Gallagher Instituudi juhtivkoolitaja, ettevõtte Balanced Life OÜ omanik ja tegevjuht, kelle missioon on aidata inimestel jõuda oma unistuste ja eesmärkide realiseerimiseni läbi iganenud ja piiravate mõttemustrite muutmise. Tema moto on „Mõte loob!”. Kivi sõnul on iga suure saavutuse taga mõte, mis on loodud kujutlusvõime abil ja alles seejärel ellu viidud.

Soovides paremat elu või ettevõtte omanikuna käibe-kasumi kasvu, tuleb pöörata tähelepanu enda mõttemaailmale. Teadvustada, miks soovitud edu ei ole saavutatud, mis on piiravad mõttemustrid, mis oma potentsiaali rakendada ei luba. Kivi sõnul, mida paremini mõistad iseennast, seda, kes sa oled inimesena, mida väärtustad, seda lihtsam on sul mõista ka oma meeskonda ja maailma tervikuna.

Kivi õpetab, kuidas seada õigesti eesmärke, et soovitud tulemusteni oleks üldse võimalik jõuda. Unistamisest üksinda ei piisa, on vaja eneseusku, et liikuda tegevusse. „98% inimese igapäevastest tegevustest on harjumuslikud, st soovitakse muutust, aga vanu tegevusi samal viisil tehes polegi võimalik teistsuguste tulemusteni jõuda.

Seni, kuni ei süüvita enda mõtete olemusse ega muudeta harjumusi, pole võimalik paremaid tulemusi saavutada. Kui kasvad inimesena, juhina, kasvab ka sinu ettevõtte: näed asju lihtsalt uue vaatenurga alt ja leiad kasvuvõimalusi lõputul hulgal. Kui oled oma tulemustega rahul, pole muutuseks põhjust. Kui tunned aga, et soovid enamat, on suure tõenäosusega aeg küps, et revideerida ja muuta oma mõttemustreid, elimineerida arengut takistavad,” rõhutab ta.

Edukus = areng ja kasv

Coach’i ja koolitaja Karmo Kivi sõnul tähendab edukus iga inimese jaoks erinevat asja. „Minu jaoks on edukus tegevuste tegemine valdkonnas, mida armastan, ja teha seda progresseeruvalt ehk iga päev tõhusamalt ja paremini. Kas olen õigel teel, näitavad minu tulemused. Tulemused on alati otsene peegeldus sellest, kuidas mõtled,” märgib ta.

Oma missiooniks peab Kivi julgustada iga eestlast ellu viima oma unistusi. Inspireerida inimesi endasse uskuma, loovalt mõtlema, mida tegelikult soovitakse teha ja kuidas seljatada hirmusid. Tema sõnul on kõigil võimalik saavutada soovitud edu. Minevik ei määra kellegi tulevikupotentsiaali. Olulisem on tahe muutuda ja hoiak ellu. Kas keskenduda lahenduste otsimisele ja positiivse võimendamisele või olla pidevalt rahulolematu kõigi teistega ning klammerduda minevikku.

Inimene peab fännama oma tööd, mida teeb, siis tulevad ka tulemused. Oskused on õpitavad, aga suhtumise muutmine on reeglina aeganõudvam protsess. Ettevõtted kipuvad olema oma juhtide nägu: see kandub läbi teeninduse kliendini. Võimupositsioonile jõudes unustatakse, et juhtimine on eelkõige inimeste arengule kaasa aitamine, et ka ettevõte saaks tõhusalt ja jätkusuutlikult kasvada. Kasvada enam kui klassikaline 10–15% aastas. See pole kasv, vaid paigalseis.

Seminar „Eesmärkide seadmise ja saavutamise kunst” Pärnus. Foto: KARMOKIVICOACHING.COM

Konkureerimise asemel rohkem loovaid lähenemisi

Kivi sõnul on see hea, et coaching’u ja mentorluse valdkond on Eestis viimastel aastatel saanud kuumaks teemaks: iga inimene, kes on enesearengust huvitatud, saab valida endale sobiva juhendaja. „On hea ütlus: amatöörid konkureerivad, professionaalid loovad,” lisab ta. Tema sõnul ei tasu keskenduda teiste kopeerimisele, vaid oma soovitud sihtgrupile ja metoodika eripärale. Mida nemad vajavad? Juhendaja valimisel soovitab Kivi tutvuda coach’i kui inimesega. Kas ta on saavutanud elus seda, mida sina soovid saavutada: teoorias tugev olemine ei võrdu heaks coach’iks või mentoriks olemisega.

Ise läheneb Kivi igale kliendile personaalselt ja loob kogukonda sarnaselt mõtlevate inimeste jaoks. „Pakun teadmisi, mis inimesi kõnetavad ja on aktuaalsed. Teen seda süsteemselt, kasutades tõhusalt toimivat metoodikat. Tore on jälgida, kuidas tekib koostöö grupi-coaching’us olijate vahel ja sünnivad uued äriideed ning koostööprojektid,” kirjeldab ta oma coaching’u eripära.

Edu saab alguse otsusest

Otsuse tegemine tähendab Kivi sõnul seda, et võtad täieliku vastutuse iseenda tulemuste eest. „Kui sa ei tee otsust, kelleks sa tahad saada, millisena sa ennast näed, mis on sinu jaoks edasiviiv eesmärk, ei juhtu midagi,” märgib ta. „Inimesed, kes on väga kogenud otsuste tegemisel, ilma et nad oleksid mõjutatud teiste inimeste arvamustest, on need, kelle aastane sissetulek küünib märkimisväärsete summadeni.” Otsuste tegemise oskus ei puuduta ainult sissetulekuid, vaid see mõjutab elu iga aspekti.

Kui sul on harjumus otsuseid pidevalt edasi lükata või kardad üldse otsuseid teha, lõpetad varem või hiljem stressis ja pahurana. Kivi arvates coaching’usse tulijad üldiselt teavad, mida nad soovivad, kuid ei usu endasse piisavalt, et teha otsus muutuseks. Ta soovitab otsuseid teha kiiremini, arvestades olemasolevat infot, mitte teemasid üle analüüsida. „Inimese elukvaliteet on inimese seniste otsuste summa. Kui sa pole tulemustega rahul, on vaja teha teistsuguseid otsuseid ja lähenemisi,” lisab Kivi.

Alati on õige aeg

Kivi ütleb, et tema kogemusele tuginedes pelgavad paljud, et äkki ollakse liiga vanad muutusteks või pole piisavalt tarkust, vahendeid vms soovitud muutuste elluviimiseks: „See ebakindlus on paljudes, olenemata ametipositsioonist.” Tema sõnul on muutuseks alati õige aeg, kui tunned, et senised tulemused sind ei rahulda. Ei ole vaja saada traumeeriva kogemuse osaliseks, mis muutuse algataks, on vaja lihtsalt endale tunnistada, et vanamoodi ei saa ja muutus on õnnelikuks eluks vajalik.

„Aitan erinevas vanuses inimestel mõista, et nende päritolu ja minevik ei määra nende tulevikku. Näen oma coaching’us olijate pealt, kes on vanuses 22 kuni 69, et vanus on kõigest number. Peab olema tahe muutuseks ja valmisolek pühendumiseks. Metoodika, mida kasutan, toimib ühtviisi erinevate vanusegruppide ja taustaga inimeste ning meeskondade peal. Kui inimene on teadvustanud, et soovib kasvada ja areneda, et paremaid tulemusi saavutada, teinud otsuse ning on valmis oma mõtlemist ja harjumusi muutma, hakkavad asjad reeglina juhtuma. Kriisi ajal on nende inimeste ettevõtted ja sissetulekud kahanemise asemel kasvanud,” kinnitab Kivi.

Kliendid räägivad Karmo Kivist

Sirje, 69-aastane ettevõtja, kes lõi oma ettevõtte mõned aastad tagasi, kui reaalsus ta seljatas ja kohale jõudis teadmine, et pension ei võimalda täisväärtuslikku elu: „Karmo toeta ja igapäevase inspiratsioonita poleks ma loonud oma ettevõtet ja kolme aasta jooksul hüppeliselt kasvatanud oma sissetulekuid, loonud oma meeskonda ja ettevõtet, kellega igakuiselt müügikäibeid ning enda ja meeskonna sissetulekuid kasvatada.”

Jarmo, 29-aastane, oli kohtudes kooliõpetaja, kes soovis elult enamat. Aastaga on saanud temast edukas ettevõtja, kelle firma on olnud kasvutrendis selle loomise hetkest alates: „Ma ei oleks elu sees sellist sammu teha julgenud, kui poleks endale võtnud juhendajaks Karmot, kes tõhusa metoodikaga aitas tuvastada minu piiravad mõtted ja neid nii-öelda ümber programmeerida.”

Merike, koristusettevõtte omanik Soomes: „Tänu Karmo coaching’u-programmile saavutasin kolme esimese coaching’u kuuga rohkem kui varasemalt kolme aastaga.”

Liis, hinnatud arvamusliider, kes soovis oma elu korrastada ja saada kindlust, et tal on võimalik valitud eesmärgini jõuda: „Kuu sinuga muutis minu elu. Olid karm ja otsekohene, mis andis mulle vajaliku tõuke teha otsus muutuseks oma elus.”