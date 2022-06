Mäeltküla tööstuspark Viljandi vahetus läheduses ootab ettevõtteid oma kodu rajama

Viljandi linna vahetus läheduses asuva Viiratsi aleviku kõrval ootab ettevõtjaid Mäeltküla tööstuspark, mis on arendatud logistiliselt hästi ligipääsetavasse asukohta. 4895-25 600 ruutmeetri suurused kinnistud on varustatud kommunikatsioonide ja valgustatud kergliiklusteedega.

Mäeltküla tööstuspark asub Viljandi lähedal, vaid 2,5 km linnast. Tartust on Mäeltkülla 77 km ja Tallinnast 160 km. Tööstuspark paikneb Viljandi ringteel ehk Viljandi-Rõngu tugimaantee ja Viiratsi-Mustapali maantee vahel, kus ligipääs on tagatud ka suurtele transpordivahenditele. Linnalähedane asukoht tagab hea võimaluse ka töötajate kodu ja töökoha vaheliseks liikumiseks,” tutvustab Viljandi valla projektispetsialist Indrek Talts.

Tööstuspargis tegutsevate ettevõtjate hulgas on mitmete tegevusalade esindajaid, näiteks pulbervärvimise, metallitöötlusega tegelev RAL-EST OÜ, angerjakasvataja BM Trade OÜ, kodutekstiilitootja AS Mivar-Viva ja metalltoodete ja töötlemisega tegelev Pariteh OÜ. Hoonestusõiguse omandanud ettevõtteid on hetkel seitse, sealhulgas pagariseadmete ja küpsetusliinide paigaldaja ning hooldaja Colpor Bakery Services OÜ, ehitusettevõte HLME Solutions OÜ, tee-ehituse ja ehitustehnika rendiga tegelev Eesti Infra OÜ ning metsatöömasinate kuluosade müügi, hoolduse ja valmistamisega tegelev Teritusmeister OÜ.

Colpor Bakery Services OÜ oli üks esimestest, kes võttis riski ja soetas 2020. aastal veel planeerimisjärgus olevasse Mäeltküla tööstusparki hoonestusõiguse. Ettevõtte klientidest 90% asuvad välisriikides. „Meie laienemise vajaduse tingib teenusmahu kasv. Tootmisruumide puudumine ei võimalda kõiki tellimusi täita ja see piirab selgelt ka ettevõtte arengut. Lähema paari aasta olulisemad arengud on seotud uue tootmiskompleksi rajamisega eelistatult asukohta, mis paikneb Eesti keskel praeguse tegevuskoha läheduses. Oluline on ka, et seal on vajalike eelduste ja oskustega tööjõudu, hea ligipääs raskeveokitele ja tegevuseks vajalikud kõrvalteenused nagu transport, metalli-, treimis- ja elektritööd ning varuosade tarnijate võrgustik ning koostööpartnerid. Meie esimene valik asukohana oli nimetatud eelistega Mäeltküla tööstuspark,” ütleb ettevõtte esindaja.

Samuti leidis oma tee Mäeltküla tööstusparki Eesti Infra OÜ. Ettevõtte asukoht on Muhu saar, kuid nad soovisid ettevõtte tegevust laiendada ja pakkuda teenust üle Eesti. Mäeltküla tööstuspark saab nende uueks asukohaks just hea logistilise asukoha tõttu ja tänaseks on Eesti Infra soetanud tööstusparki juba kaks kinnistut.

Oodatud on kõik, kel plaanis äri laiendada ja töökohti luua

Talts nendib, et Viljandimaal on kolm peamist tööstusharu, mille müügitulu sektorite lõikes ületab 150 miljonit eurot. Need on puidutöötlemine ja mööblisektor, põllu,- metsanduse ja vesiviljeluse valdkond ning metalli- ja masinatööstuse sektor. „Tööstuspargis tegutsevad ettevõtted on üsna erineva profiili ja tegevusvaldkonnaga, samuti on erinevad ka siia hoonestusõiguse soetanud ettevõtted,” räägib ta. „Meie kui arendaja peamine eesmärk on toetada uute töökohtade loomist. Ootame tööstusparki ettevõtted, kellel on sisuline plaan oma äri arendamiseks ja sellega kaasnevate töökohtade loomiseks.”

Kruntide suurused on 4895-25 600 m², kuid suurema maa vajadusel on võimalik krunte liita. Planeeringu järgi on kõikide kruntide sihtotstarve: tootmishoone maa, laohoone maa, hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa. Viljandi Vallavalitsus pakume ettevõttele võimalust rajada oma ettevõte kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon, kiire valguskaablil baseeruv internetiühendus, gaasiühendus, valgustatud kergliiklusteede ja juurdepääsuteedega) varustatud kinnistutele. Samuti võimalust hoonestusõiguse omandanud ettevõttel, kes on hoonestusõiguse tingimused täitnud ja siin oma ettevõtte tööle pannud, hoonestatud kinnistu väljaostmist maa maksustamishinnaga.

Hetkel käivad Mäeltküla Tööstuspargi taristu ehk vee, kanalisatsiooni, juurdepääsuteede, tänavavalgustuse, andmeside ja gaasitorustiku ehitustööd, mille teostamise tähtaeg on september 2022. Tööstuspargi rajamist toetab Euroopa Liidu Struktuuri- ja Investeerimisfond.

Hoonestusõiguse omandamisega seotud küsimustele ja müügitoimingute ettevalmistamist aitab korraldada Lahe Kinnisvara kutseline vanemmaakler Li Otsing, tel +372 526 3317, e-post: [email protected]