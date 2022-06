Päikesega töötav õhksoojuspump ei vaja liitumist elektrivõrguga ja vähendab küttearveid

Eesti taastuvenergiaturg on jõudnud olukorrani, kus osades piirkondades on päikesepargi rajamine muutunud sisuliselt võimatuks, kuna meie ligi 5500 kilomeetrist elektriliinidest ja 155 alajaamast koosnev elektri põhivõrk on suures osas amortiseerunud. Samas kerkib elektrienergiahind iga kuuga ning inimesed soovivad aina enam investeerida alternatiivsetesse võimalustesse. Mis on lahendus?

„Päikeseparkide tasuvusaeg on hetkehindade juures tõepoolest vaid 6-7 aastat, aga seda muidugi juhul, kui lõviosa toodetud energiast läheb enda tarbimisse. Selline tasuvusaeg paneb eramajaomanikke kindlasti mõtlema päikesepaneelide soetamisele,” tõdeb päikesepaneelide ning õhusoojuspumpade müügi ja paigaldusega tegeleva NoQQ OÜ esindaja Mart Mõtus.

Aga mida teha, kui standardset päikeseenergiaga liitumist teha ei saa? Alternatiiv on kasutada nutikaid seadmeid, mis töötavad paralleelselt nii päikeseenergial kui ka tavavõrgus. Meie majapidamised tarbivad energiat põhiliseks hoone kütmiseks ja jahutamiseks. Seega oleks kütte- ja jahutusseadmete töötamiseks päikese jõul vaja seega päikesepaneele, inverterit ja limiteerivat seadet, mis ei lase võrku energiat. Probleemile on olemas väga hea lahendus päikeseenergial töötava NOQQ AC/DC õhksoojuspumba näol.

Nutikas lahendus toodab sooja ja külma oluliselt soodsama hinnaga

Praegusel ajal on inimestel suur huvi puuküttel toimivate ahjude vastu ning nende ehitamise järjekorrad on pikad, koguni kuni kaks aastat. Küttepuude hind tõuseb samas aga kordades ja lõppu pole näha. Kas see on efektiivsem? Ei ole. Päikesepaneelid kestavad vähemalt 30 aastat ning juba paigaldatuna hinnatõus neid ei kimbuta.

„See õhksoojuspump ei vaja ühtegi lisaseadet. Päikesepaneelid ühendatakse otse välisseadme külge ja ongi kõik. Pole tarvis liituda Elektrileviga ega taotleda lubasid päikesepargi ehitamiseks!” selgitab Mõtus. Samas käib kogu õhksoojuspumba paigaldus täpselt samamoodi nagu ikka ning puudub vajadus lisaelektritööde järele. Kogu päikesest saadav energia läheb sooja või külma tootmiseks ning puudujääv energiahulk saadakse põhivõrgust.

Selline süsteem on kordades energiasäästlikum, kui traditsiooniline ainult elektrivõrgul põhineva õhksoojuspumba kasutamine. Võib öelda, et kuna süsteem kasutab alalisvoolumootoreid nagu kompressor ja ventilaatorid, on süsteem juba seetõttu efektiivsem. Ja samamoodi on lahendus soodsam kui traditsiooniline päikesepargi lahendus, mida soovitakse ju enamasti kasutada põhiliselt jahutuse või sooja tootmiseks. Tänapäeva sundventilatsiooniga standardsel umbes 120 m2 suurusel ühepereelamul on soovituslik kasutada pumpasid võimsusega 5-7 kW, kuna jahutus ja soojus kantakse läbi ventilatsiooni hoone peale laiali.

Hübriidne päikeseküte sobib väga hästi ka kontorisse ja koolimajja

Hübriidne küttesüsteem/konditsioneer kasutab maksimaalselt saadaolevat päikeseenergiat, mis saadakse päevasel ajal päikesepaneelidest. Ebapiisava valguse puhul ja öösiti lülitub seade automaatselt võrgutoitele. Seega sobib selline süsteem suurepäraselt ka asutustele, ettevõtetele ning koolidele ja lasteaedadele, kus on suurem nõudlus ruumide kütteks või jahutamiseks just päevasel ajal. Kusjuures ülitõhus soojuspump hoiab kasutaja raha kokku ka öösiti, sest tegemist on tavapärasest säästlikuma versiooniga. Õhksoojuspumpades kasutatakse keskkonnasõbralikke R410 ja R32 gaase. Eestis on mõttekas kasutada spetsiaalselt Põhjamaadesse sobivat versiooni, mis töötab kuni temperatuurini -25C.

Intelligentne tehnoloogia kasutab päikesepaneelide alalisvoolu ära otse, vajamata inverterit, kontrollerit või akut. Süsteem kasutab peamiselt päikeseenergiat ja võtab vajadusel puuduoleva energia põhivõrgust. Seadme töötamiseks piisab vaid mõnest päikesepaneelist, mille kasutegur on päikesepaistelise ilmaga 100%. See on nutikas, roheline, ohutu ja kõrge efektiivsusega tulevikutehnoloogia.