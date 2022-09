Sisuturundus

Mitigate

Digilahendused tootmisettevõtetele

Läti IT-ettevõte Mitigate koostöös Eesti juhtiva äriprotsesside juhtimise ja digiteerimise nõustamisagentuuriga LEAN DIGITAL on sisenenud Eesti turule spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud IT-terviklahenduse Austra ERP platvormiga.

Nagu kinnitab üks Zeta Industry asutajatest Arvis Zeile: „ Mitigate on liidri kohal individuaalsete lahenduste väljaarendamises. Meie tehniliste inseneride meeskonnas on ligi 80 töötajat. Oleme peaaegu kümne aasta jooksul aidanud digiteerida erinevate ärivaldkondade ettevõtete protsesse. Mitme suure ja tehniliselt keeruka IT-projekti realiseerimise käigus tootmisettevõtetes jõudsime järeldusele, et oleme omandanud ainulaadse kogemuse, ning nähes ka kasvavat nõudlust turul, otsustasime koos partneritega luua Zeta Industry – Mitigate'i grupi uue ärisuuna.“

Ühendades oma teadmised infosüsteemide väljaarendamisest tootmisvaldkonna esindajate teadmistega, oleme välja töötanud Austra ERP. Süsteem muutub Läti turul kiiresti populaarseks. Selle on juba valinud ettevõtted erinevatest tööstusharudest: puidutööstus, metallitööstus, trükkimine, ehitusmaterjalide tootmine jt. Esitleme süsteemi turul meie Zeta Industry juhitava ettevõtete grupi IT-lahendusena. Arvis Zeile Zeta Industry üks asutajatest

Austra ERP on tootmisettevõtetele suunatud täisväärtuslik äriprotsesside juhtimissüsteem, mis integreerib kõik äri täistsükli protsessid ühtsesse digitaalsesse infrastruktuuri. Süsteem koosneb funktsionaalsetest moodulitest, mis valitakse ärivajaduste järgi: müük ja hinnapakkumised, tellimuste haldamine, standardiseerimine ja tootmise planeerimine, andmete import CAD-süsteemidest, kvaliteedikontrolli arvestus, ressursihaldus, ostu- ja laoarvestus, logistika, dokumendivoog jne. Austra ERP on täielikult veebipõhine ja kõik kasutajad saavad funktsioonidele täieliku juurdepääsu, sõltumata oma geograafilisest asukohast, samuti on see abiks kaugtöös. Süsteem annab võimaluse kasutada funktsioone mobiilseadmetes.

„Paistame turul silma nii nüüdisaegsete, avatud lähtekoodiga tehnoloogiate, kasutajasõbralike ja läbimõeldud süsteemiliideste kui ka arvukate, tootjate jaoks oluliste funktsioonide kasutamisega oma lahendustes. Tööriistade arendamisel lähtume Tööstus 4.0 ja BIMi põhimõtetest. Seetõttu hindavad meie digilahendusi metallitöötlemise, ehitusmaterjalide tootmise, puidu- ja trükitööstuse jt tööstusharude ettevõtted,“ ütleb Zeta Industry tootearenduse ja -juhtimise osakonna juht Edgars Augstkalns.