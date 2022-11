Kliendi teekond finantseerimiseni on tehtud lihtsaks ja kiireks!

Eks iga ettevõtja mõistab, et kui finantseerimist tarvis, siis esialgu ei oska isegi kuskilt peale hakata. Juba ette on teada, et ees ootab üks pikk ja keeruline kadalipp, millel positiivset lõpptulemust olla ei pruugigi. Täna ei pea see aga enam nii olema! Alternatiiviks pankadele on tunduvalt vastutulelikumaid ning kiirema asjaajamise võimekusega ettevõtteid. Eriti kasulik on selline lähenemine väikestele ning keskmise suurusega firmadele, just praegusel keerulisel ajal, kui laenu saada on üha raskem.

SME Finance näiteks on just selline progressiivne ettevõte, mille meeskond teeb palju koostööd just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega, kes vajavad individuaalseid lahendusi. Alustuseks pole vaja teha muud, kui minna mugavalt oma arvutis firma kodulehele, kus lihtsasti leitavad erinevad kategooriad, millega aidatakse - laen, liising, faktooring.

Eesti ettevõtte tegevjuht Reelika Sõnitsar nendib, et kliendi teekonna võimalikult lihtsaks ja mugavaks tegemise nimel on tehtud tükk tööd ja võib öelda, et nüüd ollakse tõesti võimelised suurepärast teenust pakkuma.

Millest alustada?

Iga SME Finance toote all on kodulehel võimalik vaid minutitega taotlus sisse anda. „Seda tehes pole vaja ennast tuvastada ega täita ära pikka teksti ettevõtte tegevuse, asutamise, kohustuste, omanike ja kõige muu taolise kohta,“ selgitab Sõnitsar. „Samuti pole taotlemise hetkel tarvis edastada lisadokumente.“ Lisada tuleb vaid nimi, registrikood ja märge selle kohta, kui suurt summat ettevõte taotleb.

„Kui taotlus on laekunud, siis võtetakse kliendiga ühendust esimesel võimalusel, kuid kindlasti juba ühe tööpäeva jooksul. Räägitakse läbi finantseerimisvõimalused ja kaardistatakse kliendi vajadused. Oleme personaalsed. Pankades võib kontaktivõtt leida aset isegi nädal hiljem ja tavapäraselt ei võeta kontakti telefoni vaid emaili teel,“ nendib tegevjuht.

Kuidas edasi?

Pärast seda, kui kliendiga tema vajadused ja SME Finance´i võimalused kaardistatud, edastatakse kliendile indikatiivne pakkumise, mis reeglina toimub juba samal päeval kontakti loomisega. Pangad teevad reeglina pakkumise alles siis, kui nad on kõikide dokumentide ja kliendi riskiga põhjalikult tutvunud.

„Me oleme ka proaktiivsed ehk et kui klient ei anna meile pakkumise osas tagasisidet, siis me võtame reeglina ise temaga paari päeva jooksul ühendust,“ sedastab Sõnitsar. „Pangad jäävad sarnases olukorras ootama kliendi enda kontakteerumist, personaalsus puudub.“

Lõplik tulemus uskumatult kiiresti!

Kui klient aktsepteerib pakkumise, siis jätkab SME Finance krediidkomiteega. „Materjalid, mis me ette valmistame, on oluliselt vähem mahukad kui pangas. Mis tähendab muidugi seda, et otsused tulevad vägagi kiiresti.“

„Alla 100 000 euro suurused otsused tehakse jooksvalt päeva jooksul ja ka sellest suuremate summade kohta käib komitee koos igal tööpäeval. On täiesti reaalne võimalus pärast pakkumise aktsepteerimist samal või järgmisel päeval saada juba nii otsus kui ka lepingud,“ toob tegevjuht näite.

Võrdluseks on vast parim näide see, et pangas võtab otsustamine oluliselt pikemalt aega. Suuremate summade taotlemisel on komiteed vaid 1-2 korda nädalas. „Kiirus on totaalselt teine kui SME Finances!“

Milliseid finantseerimistooteid SME Finance pakub? SME Finance on ettevõte, mis tunneb uhkust oma pikaajalise finantssektori kogemusega professionaalide meeskonna üle. Igale kliendile leitakse sobiv lahendus, sest eesmärgiks on olla hea partner kõigile finantseerimistoodete vajajatele. Liising Liisinguga aidatakse sõidukitest seadmeteni ning põllupidaja saab abi kõigega alates seemnetest ja väetisest kuni töötasudeni välja. Taotluse saab täita siin: www.smefinance.eu/et/liising Faktooring Ettevõtte väljastatud arvete ettetasumine. 30 päevase maksetähtajaga arve finantseerimise kulu on vaid 1% arve summast. „See sisaldab ka krediidikindlustuse maksumust,“ lisab Sõnitsar. Taotluse saab täita siin: www.smefinance.eu/et/faktooring Käibekapitalilaen SME Finance on fookustatud pakkuma VKE-sektorile lahendusi enamasti 1 tööpäeva jooksul, headel tingimustel ja laenuperioodiga 1–5 aastat. „Pakume kuni 25 000 euro suurust käibekapitalilaenu 12% suuruse intressiga ning seda vaid käenduse tagatisel,“ toob tegevjuht näite. Taotluse saab täita siin: www.smefinance.eu/et/arilaenud