Baltimaade kaubanduskeskused saavad uue sisu ja tähenduse

Hübriid on võtmesõna, kui rääkida atraktiivsetest tuleviku kaubandus- ja teeninduskeskustest Baltimaade pealinnades. Baltic Horizon Fund on seetõttu viimastel aastatel fokusseerinud oma investeeringud just linnasüdametes asuvates keskustes kontseptsiooni uuendamisele.

Uudne toidusaal Riia vanalinna keskuses Galerija Centrs on toiduelamuse ja mõnusa ajaveetmise koht. Foto: Aksels Roberts Zirnis

Need keskused ei sisalda enam mitte ainult toidu-, moe- ja riidekauplusi, vaid ka kinosid, spordiklubisid, iluteenuseid, kliinikuid ning koostöötamise (coworking) alasid. Lisaks on uueks keskuste megatrendiks autentsed ja kvaliteetsed toidualad. Linnapea osavõtul avaski Baltic Horizon Riia südalinna keskuse Galerija Centrs neljandal korrusel vanalinna vaadete ning terrassidega toiduala BURZMA.

Baltic Horizon avas Riia vanalinnas uudse toiduhalli

Renoveerimiskuuri läbiv kaubanduskeskus Galerija Centrs Riia vanalinnas sai tänavu muuhulgas koduks uudsele toiduhallile, mis pakub unikaalse kontseptsiooniga söögi- ja meelelahutuskogemust nii kohalikele kui ka Läti külalistele.

Riia vanalinnas juba 85 aasta eest kaubamajana avatud hoone neljandal korrusel viiakse nüüd toiduhuvilised põnevale maitserännakule. Koostöös Läti sisekujundusala meistritega loodud toiduhall koondab enam kui kümme autentset ja kaasaegset kohvikut, restorani ja baari ühtse kontseptsiooni alla.

Seega tekkis vanalinna uus trendikas koht nii Läti elanikele kui ka Riia külastajatele, kinnitab hoone omanikfirma, börsil noteeritud kinnisvarafondi Baltic Horizon jaekaubanduse portfellijuht Jūratė Gaspariūnienė. "Uudne ruumilahendus on loodud selleks, et inimesed saaksid samaaegselt nautida seiklust ja lõõgastust," lisab ta.

Üllatus ja visuaalne põnevus külastajatele

Tõesti, kvaliteetsed viimistluselemendid, kontrastsetes toonides mööbel ja läbimõeldud paigutus loovad külastajas üllatuse ja visuaalse põnevuse. Gaspariūnienė sõnul on see fantastiline koht, kus saada kokku sõprade, kolleegide ja perega, nautida toite, kohtuda uute inimestega meistriklassides, korraldada erinevaid üritusi, väisata moeetendusi jne.

Uuendamise käigus renoveeriti Galerija Centrsi neljandal korrusel üle 1500 ruutmeetri pinda. Foto: Aksels Roberts Zirnis

Uudse toiduhalli rajamiseks renoveeriti kaubanduskeskuse Galerija Centrs neljandal korrusel üle 1500 ruutmeetri pinda, muuhulgas avati laiade akendega fassaad Riia vanalinna poole ja rajati katusele hubased, osaliselt peidetud terrassid. Projekti viis ellu kinnisvarafond Baltic Horizon, kontseptsiooni töötas välja rahvusvaheline ärikinnisvara nõustamisfirma CBRE Baltics.

Baltimaade pealinnades ärikinnisvarasse investeeriva Baltic Horizoni jaoks on see esimene projekt Riias, mida tehti koostöös Evija Kirsonega tema nime kandvast tuntud Läti disainistuudiost.

Läbimõeldult Grab&Go ja Rest&Taste eritsoonidesse jagatud toidusaal on koht nii varajaseks kui ka hiliseks hommikusöögiks, maitsvateks lõunasöökideks, kiireteks pärastlõunasteks suupisteteks ja rahulikuks õhtusöögiks. See on toiduelamuse ja mõnusa ajaveetmise koht ning vastab kaubanduskeskuste uusimale trendile "las ma lõbustan sind".

Õige koht unikaalse kontseptsiooni tutvustamiseks

"Meil on juba aastaid olnud suurepärased toiduväljakud, nüüd näeb päevavalgust ka restoranitasemel toitu ja atmosfääri pakkuv toidusaal," kinnitab Baltic Horizon jaekaubanduse portfellijuht Jūratė Gaspariūnienė. "See on midagi, mida Riia väärib ja kliendid on seda juba pikka aega oodanud," lisab ta.

Gaspariūnienė sõnul on Läti inimesed sagedamini harjunud toiduväljakutega, mis koosnevad enamasti kiirsöögikohtadest. Samas toiduhallides on tavaliselt ühe katuse all kohalikud käsitöörestoranid, sõltumatud lihapoed ja muud toidule orienteeritud butiigid.

1938 Riia südames mitmekorruselise armeepoena avatud tänane kaubanduskeskus on eestlastele juba ammu tuntud. Foto: Aksels Roberts Zirnis

Ja pole vist paremat kohta sellise uudse kontseptsiooni tutvustamiseks kui Galerija Centrs. Riiat on raske ette kujutada ilma elegantsuseta, mille on talle andnud 1938. aastal vanalinnas Audeju tänaval valminud mitmekorruseline armeepood (Armijas Ekonomiskais veikals). Hoone ehitamisel kasutati tolle aja moodsaimaid insenertehnilisi lahendusi, interjöör kujundati neoklassitsistlikus stiilis. Kaubanduspinnad olid toona kõigil neljal korrusel ning kaubavalik oli rikkalik nii sel ajal kui on tänapäeval.

Riia kaubanduskeskuste pärl uuesti lihvitud

Sõjaeelne ehitis rekonstrueeriti ja ühendati 2006. aastal kahe uue hoonega ning integreeriti ühtseks kompleksiks. Samas säilitati Riia kaubanduskeskuste pärliks oleva hoonestu ajalooline ja arhitektuurne võlu, mida nüüd täiendavad kaasaegsed detailid ja elemendid.

Kaasaegne ja peen kaubanduskeskus Galerija Centrs on kui moodsate kaupade galerii Riia südames, ühtlasi esimene moe- ja kaubanduskeskus Baltimaades, kuhu klaasseinte ja -katuse tõttu paistab iga päev loomulik valgus. Aktiivse ja kaasaegse elu armastajatele kohustuslik kohtumis- ja ostlemispaik.

Keskuse interjöör peegeldab ajaloolist kogemust ja traditsioone, kombineerituna nüansirikka arusaamaga Läti pealinna kultuurist, inimestest, maitsest ja elegantsist. Nende väärtuste liitmisel moodustubki ajalooliselt ainulaadne keskkond, mis on läbi põimunud maailmamoes tunnustatud kaubamärkidega.

Kaheksa miljonit külastajat aastas

Galerija Centrsi harmooniline atmosfäär ja võlu meelitab igal aastal kaubanduskeskusesse ligi kaheksa miljonit külastajat. Kokku on seal üle 70 kaupluse, lisaks kohvikud, restoranid ja muud teenusepakkujad. See pole veel kõik, sest tänavu lisandub keskusesse globaalselt tegutsev ankurrentnik, mis avab esimesena Baltimaades just seal oma uue kaupluse. Baltic Horizoni teatel aitab see kõik säilitada ja kinnitada Galerija Centrsi kui jaekaubanduse uuenduste lipulaeva positsiooni.

Galerija Centrsi neljandal korrusel asub nüüd vanalinna vaadete ning terrassidega toiduala BURZMA. Foto: Aksels Roberts Zirnis

Riia vanalinnas asuv Galerija Centrs pole mitte ainult üks kolmest Baltic Horizoni portfelli kuuluvast kaubanduskeskusest Baltimaade pealinnades, vaid ka fondi suurim jaekaubanduse objekt. Galerija Centrsit tõstetakse õigusega esile fondi tipp-projektina.

Mugaval toidunautijail oma sihtkoht ka Vilniuses

Väärib märkimist, et Vilniuses avati mullu jaanuaris Baltic Horizoni portfelli kuuluvas kaubanduskeskuses Europa samuti uus toiduala Dialogai. Sinna loodud erinevates söögikohtades võib nautida hommiku-, lõuna või õhtusööki, ent samamoodi pidada ka koosolekuid, veetes kohapeal nii kasvõi terve tööpäeva.

Pea 900ruutmeetrine toidusaal on täidetud loomuliku valguse ja rohelusega, sulandudes nii orgaaniliselt kogu ülejäänud kaubanduskeskusega. Soome arhitektuuristuudios Bolder väljatöötatud toidusaal mahutab korraga kuni 300 külalist, valida on kümne erineva restorani roogasid.

Seega – kes satub töö või eraelu tõttu Lätti-Leetu, sel tasub nii Riias kui ka Vilniuses mõlemat uudsed toiduala külastada, et reisist aeg maha võtta ning veeta koos aega kolleegide või lähedastega.

CBRE Baltics pakub Balti riikides arendajatele, investoritele ja kinnisvara valdajatele laia valikut integreeritud ärikinnisvarateenuseid, sealhulgas strateegilist nõustamist, kinnisvara müüki, liisimist, objektide ja kinnisvara haldamist, projektijuhtimist, turu-uuringuid, kinnisvara hoolsusuuringuid ja hindamist. CBRE Balticsi esindused asuvad Riias, Vilniuses ja Tallinnas ning on osa CBRE sidusvõrgustikust.