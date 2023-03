Kuidas töökeskkonnas tubakakahjusid vähendada?

Paljud inimesed veedavad olulise osa päevast töö juures. Sealhulgas suitsetajad, seetõttu on tööandjal suurepärane võimalus tegeleda tubakakahjude vähendamisega töötajate teadlikkuse tõstmise kaudu kui ka sammude, mis suunavad suitsetamisest loobuma või nikotiinist loobumise valmisoleku puudumisel kaaluma vähem kahjulikke alternatiive.

Järgnevas artiklis tuuakse välja viis aspekti, kuidas ettevõtted saaks kaasa aidata tubakakahjude vähendamisele. See on potentsiaalselt oluline teadmine nii ettevõtete juhtidele, personalijuhtidele kui (sise)kommunikatsiooni eest vastutavatele inimestele.

Viis praktilist nõuannet-kaalutlust, kuidas ettevõte saaks aidata kaasa tubakakahjude vähendamisele

1. Proovi töötajaid harida. Parima muutuse alus on alati asjakohane informatsioon. Need on lihtsaimad kommunikatiivsed sammud, mida tubakakahjude vähendamiseks võiks ettevõtte siseselt proovida:

• sisekommunikatsioonikanalites inimeste informeerimine suitsetamise kahjulikkusest;

• teadvustamine, et kõik suitsetajad ei pruugi suuta või tahta nikotiinist loobuda, mistõttu kaalu vähem kahjulike alternatiivide kohta teabe tutvustamist suitsetavatele töötajatele;

• mõtle eelneva kahe punkti kohta prinditava teabematerjalide koostamisele. Kaalutle, kas luua suitsetajatele eraldi ala või hästi ventileeritud ruum. Kõige halvem asi, mida suitsetava töötajaga teha, on saata suitsetaja õue, kus liiguvad kolleegid, kliendid, koostööpartnerid ja teised inimesed. Sigaretisuits ja sellest tulenev passiivne suitsetamine on üha suurem konfliktiallikas ja kui häiringut põhjustab teistele sinu töötaja, tekib ettevõttele võimalik mainekahju. Eriti, kui klient või koostööpartner avastab, et maja ees suitsupahvaka näkku puhunud inimene istub samas koosolekuruumis. See on aspekt, millega võiks arvestada ka ärikinnisvara arendajad.

2. Kaalu territooriumil korra kehtestamist, et suitsetada võib üksnes ettenähtud kohtades. Selleks, et eraldi alad ja n-ö suitsuruumid päriselt eesmärki täidaks, kaalu ettevõtte territooriumil korra kehtestamist, et sigarettide suitsetamine on lubatud üksnes selleks ettenähtud kohtades. Lisa suitsuruumidesse tubakaseadusega sätestatud hoiatus “Suitsetamine kahjustab tervist”, seadus seda ei nõu, aga tubakakahjude vähendamise aspektist võiks seda teha ka välialadel. Samuti mõtle, kas lisada vastavatesse kohtadesse informatiivne materjal suitsuvabade tubaka- ja nikotiinitoodete kohta.

3. Kaalu väliterritooriumil tähistatud alternatiivsete suitsuvabade alade loomist. Alati soovita esimese lahendusena suitsetajal tubakatoodetest loobuda või kui muutus ei ole suitsetaja jaoks mõeldav, kaaluda, kas alternatiivsed tubakatooted võiks olla lahendus sigarettide suitsetamisest loobumisel. Ühtlasi kaalu, kas töötajat võiks innustada suitsetamisest loobuma luba kasutada suitsuvabasid tubakatooteid ettevõtte välisterritooriumil nendes kohtades, kus suitsetamine lubatud pole. Kuigi kuumutatav tubakas eritab aerosooli ja e-sigaretid auru, tuleks teavitada töötajaid, et nikotiini mitte tarvitajatele ei pruugi olla nende kasutamine enda läheduses respekteeritav ning viisakas on hoida distantsi.

4. Mõtle, kas saad kogemusega innustada partnereid ja konkurente. Proovi esmalt mõõta tubakakahjude vähendamisele suunatud sammude efektiivsust näiteks töötajate küsitluste kaudu. Kuivõrd tubakakahjude vähendamine on ühiskondlikult oluline, mõtle, kas oleks hea jagada kogemusi oma kommunikatsioonikanalites, nii positiivseid kui negatiivseid, et teistel oleks nendest õppida.

Muutused algavad väikestest sammudest, kuid igaühest neist võib olla kasu suurema eesmärgi saavutamiseks. Tööandjatel on võimalik teha valikuid ja samme, mis on suunatud töötajate käitumises positiivse muutuse esile kutsumiseks. Tubakakahjude vähendamine on samm paremuse poole nii tööandja, töötajate kui ühiskonna vaatest. Aitäh, kui teete või kaalute samme, mis aitavad tubakakahjusid vähendada – teie panus on oluline!