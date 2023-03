Sisuturundus

Tellimusrendiga on auto omamine lihtsam kui kunagi varem

Kiire igapäevelu utsitab otsima teenuseid, mis on võimalikult mugavad ja aega kokku hoidvad. Auto ja transpordiga seotud teenused ei ole siin erand.

Tõeline trend juba viimased viis aastat on subscription based ehk tellimuspõhised teenused. Keskmine ameeriklane kulutab iga kuu erinevatele tellimustele 100-199 dollarit. Ameerikas kanda kinnitanud trendidel on komme jõuda mõne aja möödudes ka Eestisse. Tellimuspõhiste teenuste populaarsuse taga pole vaid vabaduse, paindlikkuse ja nutikama rahaplaneermise soov, vaid nihe inimeste arusaamas, et asju ei ole vaja tingimata omada. Näiteks analüüsi ja audiitorfirma Deloitte 'i andmetel on juba 2025. aastaks umbes 8% kogu maailmas registreeritud sõidukitest vajaduspõhised tellitavad sõidukid ehk inimesed loobuvad autode omamisest.

Eestlastele vast kõige tuntumad igakuised tellimuspõhised teenused on Netflix ja Spotify. Tarbija uute harjumuste rahuldamiseks pakuvad sedasorti teenust üha rohkem ka autotootjad ja rendiettevõtted üle terve Euroopa. Kui veel kümmekond aastat tagasi tähendas auto omamine staatuse sümbolit ja turvalisuse tagalat, siis täna näevad inimesed seda aina enam kaubana, mida saab kasutada vastavalt elukorraldusele ja selle muutumisel loobuda tellimusest või kohandada seda muutunud oludega.

Tellimusrent – osa kaasaegse tarbija igapäevast

Muutunud harjumusi veab noorem põlvkond, kes on altim katsetama uusi trende ja turul pakutavaid lahendusi ning kes eelistavad isiklikule auto omamisele mugavust ja paindlikkust. Praegused auto tellimusrendi kliendid on ekspertide sõnul autoostjatest keskmiselt seitse-kaheksa aastat nooremad.

Tellimusrenti soosivad veel kiiresti kasvavad inflatsiooni- ja intressimäärad ning auto omamisega seotud suuremad kulud. Mööda ei saa vaadata ka jätkuvatest autode tarneraskustest.

Balti riikides on taolise teenusega kanda kinnitanud MyBee, kes pakub kuupõhist auto tellimusrenti alates kuuest kuust kuni kolme aastani. MyBee Eesti juht Aleksis Anijärv nendib siinjuures, et tellimusrent tagab erinevalt isikliku auto omamisest pidevalt muutuvas keskkonnas olulise turvatunde. "Autotellimus on uudne ja nutikas lahendus neile, kes vajavad autot, kuid ei soovi endale pikaajalisi kohustusi. Samuti neile, kellele auto omamine valmistab muidu peavalu ning kes soovivad vältida keerulist autoostu protsessi, eelistades seejuures suuremat finantsilist paindlikkust,“ rääkis Anijärv.

Ta lisab, et eelmisel aastal sõlmiti ainult Eestis ja Leedus ligikaudu 1000 MyBee era- ja ärilepingut, mispärast laieneti värskelt ka Lätisse. „Inimestele meeldivad innovatiivsed lahendused, kus teenused on mugavad ja teevad inimeste igapäevaelu lihtsamaks, mitte raskemaks," lisas Anijärv.

Uus auto vaid mõne kliki kaugusel ja ainult siis, kui seda vajad

MyBee auto tellimusrent toimib sarnaselt teistele tuntud püsitellimustele, näiteks muusikaplatvormile Spotify. Tellimusrendi puhul maksab klient uue auto kasutamiseks fikseeritud kuutasu ning vastavalt soovile saab valida erinevaid lisateenuseid. Rendiperioodi lõppedes on võimalik auto välja osta või vahetada see ilma suurema paberimajanduseta uue vastu.

„Autorendi pakkujate eesmärk peaks olema üks – kohandada teenus tarbijale nii, et seda oleks sama lihtne kasutada kui õhtul Netflixist filmi vaadata. Täiustame pidevalt MyBee teenust, et see muutuks veelgi mugavamaks,“ rääkis Anijärv.

MyBee uhiuue auto saab tellida äpist vähem kui viie minutiga. Alla tuleb laadida vaid CityBee rakendus ja klõpsata MyBee ikoonile. Registreerimiseks on vaja vaid juhiluba ja maksekaarti. Seejärel tuleb valida endale meelepärane auto ja tellimustingimused: sinule sobiv ettemaksusumma, rendiperiood ja lisateenused. Auto saab kätte juba samal päeval MyBee parklast. Auto uksed avanevad äpist ning uut kasutajat ootavad autos võtmed ja kõik vajalikud dokumendid. Edasi ei jää üle muud kui nautida uue autoga sõitmist lisakohustusteta rendiperioodi lõpuni.

MyBee valikus on populaarsed automudelid nagu Kia Sportage, Hyundai Tucson, VW Troc, Skoda Kodiaq, BMW 118 M Sport, Cupra Formentor ja teised.