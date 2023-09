Novo Nordisk sai turuväärtuselt Euroopa suurimaks ettevõtteks

Kui Taani ravimifirma Novo Nordisk kaalulangetusravimiga Wegovy Suurbritannias turule tuli, tõusid firma aktsiad rekordkõrgustesse. Novo Nordiski edusammud kaalulangetuse ja diabeediravi vallas on tänaseks märkimisväärsed juba kõikjal. Freedom Finance Europe’i investeerimisuuringute juht Maxim Manturov võtab järgnevaga kokku ravimimaailmas toimuva.

Maxim Manturov. Tooteportfelliga, milles sisalduvad muuhulgas Ozempic, Wegovy ja Rybelsus, on Novo Nordisk sisenenud kiirelt kasvavale kaalulangetus- ja diabeediravimite turule. Uuringud näitavad, et ülemaailmne kaalulangetustoodete turg kasvab mõne järgmise aasta jooksul oluliselt. Novo Nordiski positsioon on igati soodne, et hõivata tulusa tööstuse suur osa. Viimastel aastatel rekordkasumit teeninud Novo Nordisk on maksnud kopsakaid dividende ning ostnud järjepidevalt aktsiaid tagasi, räägib Freedom Finance investeerimisuuringute juhtTooteportfelliga, milles sisalduvad muuhulgas Ozempic, Wegovy ja Rybelsus, on Novo Nordisk sisenenud kiirelt kasvavale kaalulangetus- ja diabeediravimite turule. Uuringud näitavad, et ülemaailmne kaalulangetustoodete turg kasvab mõne järgmise aasta jooksul oluliselt. Novo Nordiski positsioon on igati soodne, et hõivata tulusa tööstuse suur osa.

Kasumlikkusega oma tööstusharu juhtpositsioonil

Täna on ettevõtte aktsiahind tõusnud kõigi aegade kõrgeima tasemeni. Viimase kolme aasta jooksul on see ületanud S&P 500 indeksit enam kui kolmekordselt.

Tänu tugevale kasumlikkusele ja kapitali strateegilisele jaotamisele juhtkonna poolt on Novo Nordisk (NVO) suutnud viimasel viiel aastal muuta oma tulude kasvu rekordiliseks kasumiks ja aktsionäride väärtuse kasvuks. Kasumlikkuselt ollakse oma tööstusharus kindlal juhtpositsioonil – viie aasta keskmine brutomarginaal on 83,78%, EBITDA marginaal 46,11% ja puhaskasumi marginaal 33,1%. See kõik on võimaldanud ettevõttel oluliselt suurendada kasumit aktsia kohta, andnud juhtkonnale võimaluse suurendada dividendimakseid ja intensiivistada aktsiate tagasiostmist.

Kanada ravimitootja ostmine viib uutele turgudele

Arvestades üha kasvavat ülekaaluliste aru maailmas, võib NVO rasvumisvastane ravim Wegovy osutuda väga edukaks. Selle tõhusust kinnitavad ka numbrid - ettevõtte viimane finantsaruanne näitab, et kogutulu kasvas ainuüksi 2023. aasta esimesel poolel 29% ehk 108 miljardi Taani kroonini. 1 miljardi dollari eest ostis NVO oma portfelli ka Kanada ravimitootja Inversago Pharma, mis võimaldab ravimivalikuid suurendada ning aitab siseneda uutele turgudele ning jõuda uute klientideni.

Novo Nordisk kaalulangetus- ja diabeediravimite Ozempic ja Wegovy toimeaine on semaglutiid, mille raviga teeniti 2023. aasta teises kvartalis 2,6 miljardit dollarit - diabeediravimite müük kasvas aastatagusega võrreldes 49% ja rasvumisvastaste ravimite müük 158%.

Tänu tugevale kasumlikkusele ja kapitali strateegilisele jaotamisele juhtkonna poolt on Novo Nordisk suutnud viimasel viiel aastal muuta oma tulude kasvu rekordiliseks kasumiks ja aktsionäride väärtuse kasvuks. Kasumlikkuselt ollakse oma tööstusharus kindlal juhtpositsioonil – viie aasta keskmine brutomarginaal on 83,78%, EBITDA marginaal 46,11% ja puhaskasumi marginaal 33,1%. Maxim Manturov Freedom Finance Europe’i investeerimisuuringute juht

Lisaks täna turul olevatele toodetele tegeleb ettevõte uute rasvumise ja diabeedi ravimite loomise, Alzheimeri tõve ja mitmete teiste kliinilistes uuringutes kolmandasse faasi jõudnud näidustuste lahendamisega.

Augustis avaldatud uuringus ilmnes, et 17 604 täiskasvanu puhul vähendas semaglutiidi iganädalane süstimine viieaastase ravi jooksul raskete kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete (MACE) arvu 20% võrra. Uuringus osalesid üle 45-aastased ülekaalulised, diabeeti mittepõdevad inimesed, mis omakorda tähendab, et semaglutiid võib olla päästerõngaks kõigile neile, kel on potentsiaalne oht haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse.

Kiire edu mõjutab kogu biotehnoloogiaharu terves maailmas

Rahvusvahelise farmaatsiahiiu Novo Nordiski kiire tõus on avaldanud olulist mõju biotehnoloogiatööstusele terves Euroopas ja kogu maailmas. Eduhüppe tõeliseks kassahitiks on kaalulangetusravim Wegovy, mis pole mitte üksnes meelitanud Euroopa biotehnoloogiatööstusesse märkimisväärseid investeeringuid, vaid ka suurendanud konkurentsi biotehnoloogiaettevõtete vahel. Täna peetakse Novo Nordiski üheks jätkusuutlikumaks biotehnoloogiaettevõtteks maailmas, mis pakub julgelt konkurentsi ka globaalses mastaabis.

Ettevõtte saavutused on toonud Euroopasse suuremaid investeeringuid, toetades sel moel uute biotehnoloogiliste toodete väljatöötamist.

Novo Nordisk annab Taani majandusele korralikult hoogu

Novo Nordiski tulemuslikkus mõjutab oluliselt Taani majandust. Suurima ja edukaima ettevõttena panustatakse oluliselt riigi sisemajanduse koguprodukti. Firma tegevus, sealhulgas teadus- ja arendustegevus, on juurde toonud arvestava hulga töökohti. Üleilmse ravimitootjana tuuakse Taanile tulu ka ekspordiga – Novo Nordiski tooteid müüakse erinevates riikides.

Ettevõtte edu suurendab ka investorite usaldust Taani ärikeskkonna vastu tervikuna ning suurendab aktiivsust Taani aktsiaturul. Tehtavad investeeringud teadus-ja arendustegevusse võivad majandusele ka kaudselt tulu tuua, soodustades innovatsiooni ning puhudes tuult tiibadesse uutele idufirmadele ning tööstusharudele riigis.

Kaalulangetustoodete turg laieneb ja see on üksnes hea

Novo Nordiski tänased peamine konkurent on Eli Lilly and Company (LLY), kelle GLP-1 ravim Mounjaro populaarsust kogub. See rasvumisvastane ravim, mis ootab FDA heakskiitu, võib muuta firma Novo Nordiski otseseks konkurendiks mitmes ravikategoorias. Kõik see aga muudab mõlemad ettevõtted omakorda investorite jaoks veelgi huvipakkuvamaks.

Novo Nordiskisse investeerimine võib olla köitev neile, kes usuvad kaalulangetustoodete turu laienemisse ja on valmis pikaaegseks investeeringuks.

LLY on toomas turule kaalulangetusravimit tirtsepatiid, mis on juba heakskiidetud kaubamärgi Mounjaro all, millega ravitakse 2. tüüpi diabeeti.

Kuna dibeet ja rasvumine on omavahel tihedalt seotud, on NVO ja LLY saanud viimastel aastatel kasutada olemasolevaid diabeediravimeetodeid rasvumisevastaste ravimite väljatöötamiseks. Kõik see annab võimaluse siseneda suurele ja kasvavale turule kordades hõlpsamalt, suuremaid investeeringuid tegemata. Madalad tootmiskulud, kõrged marginaalid ja suur müügimaht on hea kombinatsioon ärikasvu edendamisel ning aktsionäridele väärtuse loomisel.

Ülemaailmse kaalulangetus- ja kaalujälgimistoodete turu suuruseks hinnati 2021. aastal 224,27 miljardit USA dollarit ja eeldatakse, et see ületab 2030. aastaks 405,4 miljardit USA dollarit. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel suureneb rasvumine või ülekaalulisus hoogsalt ja igal aastal sureb ülekaalulisusest tulenevatesse tüsistustesse üle 4 miljoni inimese. Rasvumisindeksi tõusu on täheldatud nii lastel kui ka täiskasvanutel. Aastatel 1975–2016 tõusis rasvumise määr 5–19-aastaste vanuserühmas neli korda.

Biotehnoloogiatööstuse väärtus kasvab uhkelt

Teaduses tehtud edusammudega luuakse haiguste raviks ja ennetamiseks uusi meetodeid, millest varem võis üksnes unistada. Biotehnoloogia sektor pakub ka investoritele huvitavaid võimalusi. Paljudes biotehnoloogiaettevõtetes toimub potentsiaalsete ravimite hoogne arendamine ning mitmed ravimid on juba turule toodud.

Eelmisel aastal oli biotehnoloogiatööstuse väärtus 1,37 triljonit dollarit. Aastatel 2023–2030 kasvab see tööstus aastase liitkasvumääraga (CAGR) 13,96&%. Prognoosiperioodi lõpuks on biotehnoloogiatööstuse väärtus 3,88 triljonit dollarit. Oluline on siiski teada, et biotehnoloogiaettevõtetesse investeerimine on seotud kõrgema riskiga, eriti kui tegemist on väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtetega, mistõttu on oluline mitte unustada riskide hajutamist.

Millistel biotehnoloogiaettevõtetel tasuks silma peal hoida?

Regeneron Pharmaceuticals (REGN) suurim tuluallikas on Bayeriga koostöös toodetav silmahaiguste ravim Eylea. Selle müügitulu edastatakse USAs Regeneronile ning ettevõte jagab väljaspool Ameerika turge teenitud tulu Bayeriga. Regeneronil on ka edukas koostöö farmaatsia- ja ravimifirmaga Sanofi. Koos turundatakse ja müüakse autoimmuunhaiguste ravimeid Dupixent ja Kevzara, vähiravimeid Libtayo ja Zaltrap ning kolesterooliravimit Praluent.

2021. aasta veebruaris sai ettevõte FDA esialgse heakskiidu ravimile Evkeeza, mis aitab leevendada haruldaselt kõrget kolesteroolitasemevormi 12-aastastel ja vanematel patsientidel. 2023. a märtsis sai ettevõte ka täiendava loa HoFH-ravimile, mis on ette nähtud 5–11-aastastele patsientidele. Mõned Regeneroni ravimiarenduse programmid on keskendunud juba heakskiidetud ravimitele uute näidustuste jaoks lubade saamisele. Ettevõte on töötamas välja ka uusi ravimikandidaate, eriti eksperimentaalset geenimuutmise ravi NTLA-2001, mida Regeneron teeb koostöös Intellia Therapeuticsiga.

Intellia Therapeutics (NTLA) on teerajaja CRISPR-tehnoloogiaga geenimuutmises. Ettevõttel pole turul veel ühtegi toodet, kuid tulevikuvaated on paljulubavad. Intellia peamine töös olev kandidaat on NTLA-2001. Intellia teatas koos oma koostööpartneri Regeneroniga 2022. a novembris ka positiivsetest vahetulemustest 1. ja 2. faasi uuringus, milles hinnati haruldase geneetilise südamehaiguse transtüretiini amüloidse kardiomüopaatia (ATTR-CM) ravimit. Mõlemad partnerid loodavad alustada pöördelise NTLA-2001 kliinilise uuringuga 2023. aasta lõpuks. 2022. a novembris teatas Intellia ka positiivsetest vahetulemustest 1. ja 2. faasi uuringus, milles hinnati päriliku angioödeemi (HAE) ravi NTLA-2002-ga. Tegemist on haruldase geneetilise haigusega, mis põhjustab turseid naha all, kopsudes ja soole limaskestas. Ettevõte on juba läbi viinud ravimi testimise teist faasi Uus-Meremaal ja kavatseb jätkata testimise teist faasi USA-s. Ettevõte kavatseb 2023. aasta teisel poolel taotleda reguleeriva asutuse heakskiitu, et algatada varajane kliiniline uuring NTLA-3001 hindamiseks haruldase geneetilise maksahaiguse alfa-1-antitrüpsiini puudulikkuse (AATD) ravis.

Exelixis (EXEL) on töötanud välja neli juba turul olevat ravimit. Neist seni suurim võitja on Cabometyx, mis on heaks kiidetud neerurakulise vähi (RCC) ja hepatotsellulaarse kartsinoomi (HCC), vastavalt kõige levinumat tüüpi neeru- ja maksavähi ning kilpnäärmevähi raviks. Exelixis ja biofarmaatsiaettevõte Bristol Myers Squibb (BMY –2,23%) said 2021. aasta alguses USA õigusliku heakskiidu Cabometyxi kasutamiseks koos Bristol Myersi immunoteraapiaravimiga Opdivo. Ettevõtte teised projektid nii sujuvalt ei kulge. Exelixis ja Roche (RHHBY –2,82%) teatasid 2023. a märtsis pettumust valmistavatest tulemustest hilise etapi uuringus, milles hinnati Roche’i Cabometyxi ja Tecentriqi PCR-i ravis.

Exelixis on omandamas litsentsi arendusfaasi biotehnoloogiaettevõttelt Aurigene ravimi XL102 väljatöötamiseks varajases staadiumis vähi raviks. WuXi Biologics litsentseerib monoklonaalsete antikehade paneeli. Exelixis on omandanud ka GamaMabs Pharma antikehade programmid mülleri hormooni retseptori 2 (AMHR2) vastu.

Axsome Therapeutics (AXSM) tõi 2022. aastal turule Auveility, mis on ette nähtud raske depressiooni raviks. Ettevõtte portfellis on veel kolm hilises staadiumis kandidaati. AXS-07 on ette nähtud migreeni raviks. AXS-12 on suunatud narkolepsiale, häirele, mille puhul inimesed tunnevad end päevasel ajal unisena. AXS-14 on suunatud fibromüalgiale, kroonilist valu põhjustava fibromüalgia raviks. Nendest kolmest ravimist kaks võivad jõuda turule mitte väga kauges tulevikus.

2023. aasta teisel poolel kavatseb Axsome uuesti taotleda USA Toidu- ja Ravimiametilt (FDA) AXS-07 heakskiitmist. Ettevõte kavatseb taotleda 2023. aastal FDA-lt ka AXS-14 heakskiitu.

AXS-07 prognoositav tipptulu ainuüksi USA-s oleks rohkem kui 500 miljonit dollarit aastas. Analüütikud usuvad, et AXS-14 võib heakskiitmise korral teenida tippkäivet vahemikus 500 dollarit kuni 1 miljard dollarit. Kolme ravimikandidaadi tulupotentsiaali tõttu on Axsome Therapeutics atraktiivne biotehnoloogia aktsia.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – Arvukaid tsüstilise fibroosi (CF) ravimeid tootval Vertexil on pea täielik monopol CF-i algpõhjuse ravimite müügis. Ettevõttelt on tulemas ka teine paljutõotav CF-ravi, mis on läbimas kolmanda faasi katseid. Kuigi Vertexi CF-ravi frantsiisil on kasvuruumi, kavatseb ettevõte CF-ist edasi laieneda. Vertex ja CRISPR Therapeutics ootavad õiguslikku heakskiitu geenimuutmisega exa-cel-ravile, mis on ette nähtud haruldaste verehaiguste, sirprakulise aneemia ja vereülekandest sõltuva beetatalasseemia raviks. 2024. aasta alguses on ettevõttel plaanis viia lõpule oma mitteopioidse analgeetikumi VX-548 hilise faasi uuring. Samuti hindab ettevõte pöördelises uuringus inaksaliini APOL1-vahendatud neeruhaiguse ravina. Vertex on juba kasumlik - ettevõttel rahavarud, mida kasutada oma töös olevate ravimikandidaatide tugevdamiseks.