Kuidas pakend mõjutab tarbija ostuotsust?

Pakend mängib tarbija ostuotsuse kujunemisel suurt rolli. Läbi pakendi saavutab tarbija tootega esmase kontakti, mis määrab tuleviku ostude puhul, et kas klient soovib antud brändi tooteid edasi soetada või eelistab konkurentide kasuks.

Kuidas ja läbi mille mõjutab pakend täpsemalt tarbija ostuotsust?

Jätkusuutlikkus

Lisaks traditsioonilistele väärtustele, nagu näiteks disain ja materjal, mida tarbijad pakendi juures esmalt märkavad ja hindavad, on viimaste aastate jooksul esile kerkinud ka jätkusuutlikkus.

Euroopa Kartongitootjate Assotsatsiooni poolt läbi viidud uuringust pakendi mõjust tarbijale kerkis olulise märksõnana esile keskkonnasõbralikkus. Siin on huvitavamad tähelepanekud uuringust:

- 75% uuringus osalejatest tõdes, et toote pakendi mõju meie keskkonnale mõjutab nende ostuotsust

- Üle poolte tarbijatest ütles, et papp ja kartongpaber on nende jaoks kõige jätkusuutlikum pakendi materjal

- 64% arvab, et müüjad ja brändid ei pööra piisavalt fookust loodussõbralikule pakendamisele

- Üle poole tarbijatest on pakendi tõttu brändi vahetanud konkureeriva vastu. Number üks põhjuseks oli pakendi keskkonnasõbralikkus.

Bränding

Pakend on brändi jaoks üheks võimsamaks tööriistaks. Pakendi kaudu on müüjal võimalik tarbijaga suhelda, luua terve brändi identiteet ning kohaneda vastavalt kliendi vajaduste ja soovidega.

Pakend on esimene asi mida tarbija näeb ja puudutab isegi enne toodet ennast, seega on kõik selle omadused äärmiselt olulised. Seda eriti esmamulje loomisel.

Kvaliteetsest materjalist disainpakend tekitab tarbijas sarnase seose ka toote endaga. Odav plastik või kilepakend ei tekita tarbijas tunnet, et tellitud toode oleks kuidagi prestiižne või kõrgkvaliteetne.

Pakendistuudio pakendid aitavad tootele luua omanäolise ja kvaliteetse pakendi. Lisades pakile enda brändi logo, sõnumi või muu visuaalse elemendi, mis seostub toodet müüva ettevõttega, on võimalik tarbijaga luua pikaajaline emotsionaalne suhe.

Praktilisus ja funktsionaalsus

Pakendi esmaseks ülesandeks on toodet kaitsta väliste mõjude eest. Seda nii hoiustamisel kui transportimisel. Tarbija ootuseks on, et toode jõuaks temani ühes tükis ning kahjustamata.

Tugev väline pakend ning seest poolt lisaks pehmendatud tootega tekib kliendil turvalisem tunne ning suurem usaldus müüja vastu, kuna ta ei pea muretsema tekkivate vigastuste, lekete või purunemiste pärast.

Tarbijad eeldavad, et toote kättesaamiseks ei pea pakendiga ülemäära vaeva nägema. E-kaubanduse Liit on 2022. - 2023. aastatel jälginud 42 pakki 28-lt erinevalt müüjalt, kus ühe osana hinnati ka pakendi lahtipakkimise protsessi.

Uuringust selgus, et 21 saadetisel 42-st ei olnud toode pakendatud vastavalt tema suurusele.

Enamasti oli tegu liiga suure pakendiga. See omakorda tekitab tarbijale suuremas koguses jäätmeid, võib müüjale kasvatada transpordikulusid ning suurendada toote kahjustumise tõenäosust liialt suure liikumisruumi näol. Kliendile tähendab see rahulolematust ning negatiivset seost ettevõtte brändiga.

Nagu eelnevatest punktidest selgus, siis tänapäeva trende pakendamisel võib iseloomustada kolme märksõna ja nende omavahelise seosega - jätkusuutlikkus, bränding ja praktilisus. Tarbija ootus toote pakendile on see kiirelt ja mugavalt avada, samas saada osa pakendi unikaalsest ja konkurentidest eristuvast disainist.

Pakend võimaldab kliendile kuvada mitmeid ettevõttega seotud elemente, mis võivad positiivse emotsiooni korral kauaks meelde jääda - logo, personaalsed sõnumid, värvi- ja trükilahendused jne.

Pakend peaks vastama toote omadustele ning vältida tuleks üleliigset pakendamist, et vähendada jäätmete teket. Ideaalne lahendus tarbijale on korduvkasututav biolagunev pakend, mis leiab kasutust uuesti.