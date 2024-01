Tavast 3D avab põhjuseid, miks aina enam ettevõtjaid avastab enda jaoks 3D-printimise

Varasemalt nišitehnoloogiana tundunud 3D-printimine on tulnud, et jääda ning võib julgelt öelda, et on tänaseks tekitanud väikeettevõtete seas suisa revolutsiooni. Seda mitmel põhjusel: 3D-printerite hinnad on muutunud taskukohaseks, meetod võimaldab kiiret prototüüpimist ja tootmist ning vähendab kulusid tööjõule, materjalidele, tarnele ja keskkonnale.

Rauno Luiv. „Selle tehnoloogia potentsiaal on tohutu ning mida enam ollakse 3D-printimisele avatud, seda enam mõistavad ka teised valdkonna tegijad, kuidas see muudab igapäevatöö sujuvamaks ning kasvatab tõhusust.” „3D-printimine on väga kiiresti arenev valdkond, mis on teinud võimalikuks varasemalt uskumatuna tunduva kiire, taskukohase, personaalsele vajadusele põhineva ning sisuliselt tootmisjääkideta tootmise,” ütleb 3D-printerite müügi ja hooldusega tegeleva Tavast Eesti tootejuht. „Selle tehnoloogia potentsiaal on tohutu ning mida enam ollakse 3D-printimisele avatud, seda enam mõistavad ka teised valdkonna tegijad, kuidas see muudab igapäevatöö sujuvamaks ning kasvatab tõhusust.”

Asiga PRO 4K XLiga prinditud

Euroopa Patendiameti uuringust „Innovation trends in additive manufacturing“ selgus, et aastatel 2013–2020 kasvas rahvusvaheliste patendiperede arv 3D-printimise valdkonnas keskmiselt 26,3% aastas ehk ligi 8 korda kiiremini teiste tehnoloogiavaldkondade keskmisest. Kokku on alates 2001. aastast kogu maailmas esitatud enam kui 50 000 rahvusvahelist patendiperet 3D-printimise tehnoloogiate vallas. „On öeldud, et 3D-printimine võib tuua kaasa sama suuri muutusi kui omal ajal arvutid ja internet. Meie jaoks on oluline, et 3D-printimine loob väikeettevõtetele võrdsed võimalused,” nendib Luiv.

Ta lisab, et paljudes Eesti ettevõtetes on 3D-tehnoloogia juba kasutusel või kasutusele võtmisel ning neile firmadele on selle laiad võimalused ja eelised selged. Esimene eelis on kindlasti efektiivsus: kuna 3D-printerid ehitavad objekti üles kiht-kihilt, väldib see materjali raiskamist. Printerid võivad töötada järelevalveta ning printida omavahel seotud osi, vähendades niiviisi montaaži vajadust. Lisaks vähendab kohapealne printimine tarneahelat ja transpordikulusid.

Asiga 3D-printeriga prinditud hambamudelid

Aktiivselt kasutatakse 3D-printimist erinevates tööstusharudes, nagu autotööstus, meditsiin, lennundus ja teadus- ja arendustegevus, aga ka ehete, käsitöö ja koduelektroonika valdkonnad. Ühiskonna jaoks on kindlasti üks olulisemaid kasutusalasid tervishoiutööstus, kuna 3D-printimine võimaldab toota patsientidele personaalseid implantaate, hambaklambreid ja proteese.

Kui uusi lahendusi otsis avamislahenduste arendusprotsessi optimeerimiseks ASSA ABLOY Group , osutus samuti sobivaimaks 3D-printimine. Miniatuuride tootjad Aethworksis ja Vicoria Miniaturesis kiidavad 3D-tehnoloogiat, sest saavad nüüd disainida ja toota miniatuure erilise detailsuse ja täpsusega . 3D-prinditud on ka Ajujahist tuntud roheideede konkursi Negavat võitja, keskkonnasõbralike filtritega õhupuhasteid tootva OÜ Bymossy õhupuhastite korpused.

Phrozeni 3D-printeriga prinditud jalats

Enneolematu kiirus ja kvaliteet tootearenduses annavad konkurentsieelise

Erinevate sektorite insenerid saavad 3D-printerite abil luua keerulisi ülitäpseid komponente ning professionaalseid 3D-printereid kasutades on võimalik oma tooteid testida ja täiustada päevade, mitte enam nädalate või kuude jooksul. See annab suurepärase konkurentsieelise, kui tuua oma tooted kiiremini turule ning samas parandada vajadusel sisuliselt reaalajas nende disaini ja kvaliteeti. Aina enam kliente on nõus kvaliteetsete toodete eest rohkem maksma.

Nagu öeldud, vähenevad 3D-printimisega ka tootmiskulusid, vajadus inimressursile ja materjalile ning kokkuvõttes kahanevad üldkulud. Väga oluline nüanss on ka seni toodete või varuosade transpordile kulunud aeg ning raha. Kui ettevõttel endal on võimekus vajalikke osi toota, ei pea nad enam raiskama aega allhankepartnerite otsimisele ning kauba tellimisele Aasiast, oodates pikki nädalaid ja visates lõpuks eseme kaalust pakendi näol lõviosa prügikasti. Ka loodus tänab selle eest.

Asiga 3D-printeriga prinditud kuulmisaparaat

3D-printimise tehnoloogia vähendab ka üldist energiaraiskamist ja sellel on pisem süsiniku jalajälg, sest kokku saab hoida toodete kokkupanekult, materjali transpordilt, logistikalt, hoolduselt ja ladustamiselt. Eksperdid on öelnud, et kui kogu ehitustööstus kasutaks 3D-prinditud materjale, võiks sektori jäätmete hulk kahaneda kuni 90%.

Luiv rõhutab, et kvaliteetsete ja töökindlate 3D-lahenduste nautimiseks tasub kindlasti teha koostööd kogenud teenusepakkujaga, kes aitab leida parimaid seadmeid ning pakub tehnilist tuge. „3D-printimise lahendused võimaldavad pakkuda kvaliteetsemaid tooteid madalamate kuludega. Arvutiga juhitav 3D-printer pakub originaaltoote või prototüübi täpset koopiat ning see on põhjus, miks nende abil toodetakse näiteks reaktiivmootorite kütusedüüse ning lennukite ja satelliitide osi.”

Phrozeni 3D-printeriga prinditud puuviljakauss by ZenziWerken

3D-printimine muudab senist arusaama ettevõtlusest

3D-printimise kogukonnas on ka palju printereid omavaid eraisikuid, kes ise tootedisaini ega -mudeldamist ei oska. Nende jaoks on Luivi sõnul olemas internetilehed, kuhu kogukond laadib üles mudelid, mida saab sealt alla laadida. Seega saab ka täna kodus juba väga praktilisi asju printida, vaja on vaid masinat, materjali ja julgust. 3D-printimise eripära ongi kättesaadavus nii harrastajatele kui ka professionaalidele, vaja on valida vaid õige tehnoloogia, materjalid ja sobivad lisaseadmed

„Meie näeme 3D-printimisel tööstuses ja loovuses suurt tulevikuperspektiivi. 3D-printimine muudab ettevõtlust – eriti väikeettevõtlust – ning sellel on laiem mõju tööstusele ja majandusele,” sõnab Luiv. „Käes on ideaalne hetk hakata uurima, kuidas see tehnoloogia võib teile kasu tuua! 3D-tehnoloogia muudab ettevõtte tegevuse sujuvamaks, olenemata selle suurusest. See on uuendus, mida ei tohiks ükski väikeettevõte maha magada.”

Phrozen Sonic Mini 8K 3D-printer

Tavast Eesti müüb nii 3D-printereid, 3D-skännereid kui ka vajalikke materjale. 3D-printeritest esindab ettevõte kaubamärke Asiga ja Phrozen. Asiga on hinnatud Austraalia bränd, mis on sobilik valik suuremate mahtude korral, kus on oluline väga hea kvaliteet. Phrozenil on väga hinnatud algajasõbralikud 3D-printerid, millel on suur rahvusvaheline kasutajaskond ja sotsiaalmeediagrupid, kus kasutajad jagavad kogemusi ja annavad nõu.

Tavast Eesti peamised kliendid on hambalaborid ja -kliinikud ja kullassepad ning ehtekunstnikud, aga ka muudes valdkondades tegutsevad ettevõtted. Ettevõte osaleb võimalusel meelsasti erinevatel erialamessidel ning hoiab end kursis värskeimate arengutega 3D-printimise maailmas. Näiteks olid Asiga 3D-printerid esindatud ka 2023. aasta Londoni disainifestivalil

Phrozen 3D-printeriga prinditud sõrmuste mudelid

