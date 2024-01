Artikkel

Võimalus investeerida Hispaania kinnisvarasse: miks Indemo on selleks sobivaim platvorm

Uut aastat alustame fintech-platvormi Indemo tutvustamisega – see on innovatiivne platvorm, mille on loonud investeerimisvaldkonnas ennast tõestanud endised Läti pankurid, rääkis Indemo.eu tegevjuht ja asutaja Sergejs Viskovskis.

Hispaania kinnisvarasse investeeriva Indemo.eu tegevjuht ja asutaja Sergejs Viskovskis. Foto: Indemo.eu

Vaid kolm kuud tagasi käivitatud Indemo on juba äratanud suurt tähelepanu, olles ligi meelitanud märkimisväärse 1,25 miljoni euro väärtuses investeeringuid pea 300 edumeelselt investorilt. See platvorm on pannud Euroopa investeerimisturule maha muljetavaldava märgi kui omanäoline kinnisvarainvesteeringute platvorm, mis avab jaeinvestoritele Balti riikides ja kaugemalgi uksed, sisenemaks allahinnatud kinnisvaralaenudele ehk nn viivislaenudele (non-performing loans) spetsialiseerunud turule Hispaanias.

Viivislaenude roll Euroopa pangandusmaastikul

Indemo rolli mõistmiseks tuleb süveneda laiemasse panganduskonteksti. Euroopa Keskpanga 2023. aasta andmetel on Euroopa suurpankadel tohutu, kokku 343 miljardi euro suurune viivislaenude portfell. Viivislaenud, mis on kindel element pankade laenuportfellides, nõuavad märkimisväärseid ressursse: kapitali, aega, teadmisi ja juhtkonna osalust. Pangad, mis soovivad oma kasumlikkust säilitada, peavad oluliseks viivislaenude osakaalu vähendada, sest nende haldamine viib pankade tähelepanu kõrvale põhitegevusest. Seetõttu on paljud pangad otsustanud delegeerida viivisvõlgadega tegelemise selleks spetsialiseerunud üksustele.

ELi suuruselt neljanda majandusega Hispaanias, kust Indemo võlgasid ostab, moodustasid viivislaenud 2023. aastal kokku 42,1 miljardit eurot, mis on 3,56% pankade kogu krediidiportfellist. Pangad vähendavad aktiivselt oma viivislaenude osakaalu, näiteks 2022. aastal ulatusid üleandmistehingud märkimisväärse 11 miljardi euroni.

Indemo keskendub tagatud viivislaenude sektorile, kus võlgade tagatiseks ja tootluse kindlustajaks on Hispaanias asuvad kinnisvaraobjektid.

Mille poolest Indemo eristub teistest investeerimisplatvormidest?

Indemo ei vali ega too võlgasid oma platvormile iseseisvalt, vaid teeb koostööd professionaalsete partnerite – finantseerimisteenuste osutajatega –, kes on Hispaania võlaturu eksperdid. Indemo strateegia on kooskõlas partnerite eesmärkidega, võimaldades Indemol jagada kasumit investoritega ning laiendades samal ajal oma portfelli ja mitmekesistades rahastamisallikaid. Selline koostöö hõlbustab investeerimistegevuse laiendamist, pakkudes investoritele ainulaadset võimalust tuluvoogude suurendamiseks.

Miks peaks Indemo Eesti investoreid huvitama?

Investeerimisvõimaluste laias spektris paistab Indemo silma soodsa võimalusena investeerida kinnisvaraga tagatud laenudesse. Platvorm pakub mõõdukate ja soodsate võlgade sissenõudmise stsenaariumidega investeeringuid, mille aastane tulumäär investeerimisperioodil 9–24 kuud on väljendatav kahekohalise numbriga.

Miks investeerida viivislaenudesse ehk 4–5-aastase reservi müsteerium?

Indemo investorid sisenevad maailma, kus viivises hüpoteeklaenud on alla hinnatud, näiteks 50%. See tähendab investeerimist kinnisvarasse, mille väärtus turul on näiteks 300 000 eurot, vaid 150 000 euro eest. Isegi kui võla sissenõudmine ja hüpoteegi realiseerimine võtab aega neli või viis aastat ning kinnisvara eest tagasi saadav väärtus on näiteks 270 000 eurot, jääb investoritele ikkagi märkimisväärne reserv kahekohalise aastatootluse saavutamiseks. Nimetatud allahindlusega pakutav reserv on strateegiline puhver, mis pakub kindlustunnet majanduslanguse ajal ja tagab kasumlikkuse isegi siis, kui kinnisvaraturg langeb 20%. Näiteks Hispaanias langesid kinnisvarahinnad ülemaailmse finantskriisi ajal 2008. aasta märtsist kuni 2014. aasta septembrini kuni 40%.

Miks on täna õige aeg pöörata pilgud Hispaania kinnisvaraturu poole?

Vaatamata pessimistlikele meeleoludele Baltimaade kinnisvaraturul, ei avaldanud 2023. aasta kõrge inflatsioon ja elektri hinna kosmiline tõus Hispaaniale sedavõrd laastavat mõju, ning ka inflatsioon jäi selles Lõuna-Euroopa riigis ELi madalaimaks. COVIDiga seotud elukorralduse muutused, näiteks kaugtöö võimalus, samuti Balti regiooni Ukraina sõjast tingitud geopoliitiline ebastabiilsus ja riskid Ida-Euroopas meelitasid paljusid inimesi kolima Hispaaniasse, kus on soodsad kliimatingimused, soojad ja päikeselised talved ning parem elukvaliteet. Samuti ei mõjutanud intressimäärade tõus hüpoteeklaenude võtjaid Hispaanias nii valusalt kui Balti riikides, sest suurem osa sealsetest hüpoteeklaenudest on võetud fikseeritud intressiga, mida ei mõjuta muutuv EURIBOR.

Võrreldes Eesti SKPga, mis 2023. aastal oli negatiivne (-2,6%), püsib Hispaania SKP stabiilne ja positiivne, mis ergutab omakorda Hispaania kinnisvaraturgu. Hispaania juhtiva kinnisvaraportaali Idealista andmetel tõusid eluasemehinnad Hispaanias 2023. aastal 7% võrra, samas olukord üüriturul oli mullu ehmatav: kinnisvara üürimine oli 9,2% kallim kui 2022. aastal, ulatudes 11,9 euroni ruutmeetri kohta. Hinnatõus ulatus lausa 21,6%-ni Valencias ning 19,3% ja 14,4%-ni Barcelonas. Märkimisväärse nõudlusega üüripindade järele ja vähese pakkumisega on pakkumiste arv kogu riigis langenud 12% ja jätkab järsku langust peamistel turgudel: Madridis 26%, Malagas 23% ja Barcelonas 12% võrra.

Indemo sisenemine Eestisse ja tunnustatud investorid

MiFID litsentsiga Läti investeerimisplatvorm Indemo laiendas hiljuti oma tegevust, taotledes piiriülese teenuse osutamise õigust kaheteistkümnes ELi liikmesriigis, sealhulgas Eestis. Finantsinspektsiooni registrisse kantud Indemo tervitab soojalt investoreid nii Eestist kui ka mujalt. Indemo on juba alustanud koostööd tuntud investoritega, sealhulgas Äripäeva loodud investor Toomasega, mis annab märku firma pühendumusest usaldusväärse ja tasuva investeerimiskogemuse pakkumisele.

Indemo positsioon investeerimismaastikul

Indemo unikaalsus seisneb koostöös professionaalsete laenuhalduritega, kes on konkreetsete turgude eksperdid ja valivad hoolikalt välja platvormil pakutavad võlad. Erinevalt teistest investeerimisplatvormidest ei tegele Indemo ehitus- või kinnisvaraarendusprojektide rahastamisega, vaid keskendub juba kasutuses olevale kinnisvarale 35–50% allahindlusega turuväärtusest, vältides sellega ehitusega, kinnisvara väärtuse objektiivse hindamisega ja likviidsusega seotud riske. Lisaks on Indemo ühinenud ka ELi direktiivi 97/9/EÜ alusel loodud investeeringute tagamise skeemiga, mis tagab investoritele kaitse kuni 20 000 euro ulatuses.

Kuvatõmmis indemo.eu investeerimiskeskkonnast. Foto: Indemo.eu

Indemo investorite fondid ja LHV Pank: turvaline ja edukas partnerlus

Investorid võivad olla kindlad, sest Indemo klientide raha hoitakse turvaliselt Eesti mainekas ja kõrgtehnoloogilises LHV Pangas. LHV Panga finantsinfrastruktuur vastab kaasaegsetele pangandustavadele ning sobib suurepäraselt Indemo visiooni ja eesmärkidega.

Kohtuge Indemo meeskonnaga investor Toomase konverentsil Tallinnas!

Põnev uudis investoritele! Indemo tegevjuht ja kaasasutaja Sergejs Viskovskis osaleb koos Indemo võtmeisikutega 20. jaanuaril 2024 Tallinnas toimuval investor Toomase konverentsil. See annab siinsetele investoritele ainulaadse võimaluse nendega isiklikult kohtuda, saada ülevaade Indemo tegevusest ja osaleda sisukates investeerimisteemalistes aruteludes. Ärge jätke kasutamata võimalust kohtuda Indemo esindajatega, süvendada oma teadmisi platvormist ja luua väärtuslikke sidemeid investeerimiskogukonnas. Konverentsil leiate platvormi esindajad Indemo logoga mustades pusades.

Kuvatõmmis indemo.eu investeerimiskeskkonnast. Foto: Indemo.eu

Kokkuvõte

veebist! Indemo pole pelgalt investeerimisplatvorm – see on võimalus mitmekesistada oma portfelli investeeringutega, mis on tagatud kinnisvaradega Hispaanias ja mida haldavad kogenud professionaalid. Liituge Indemoga sellel põneval, Euroopa kinnisvarainvesteeringute maastikku kujundaval teekonnal. Vaata rohkem indemo.eu veebist!

Indemo ühisrahastuse investeerimisplatvormile investeerimine kätkeb endas riski. Ka algse summa tagasisaamine pole alati garanteeritud.