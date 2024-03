Ameerika RAM – üks auto kõikideks sõitudeks

RAMi juhitavus on erakordselt hea, see masin pakub tõeliselt nauditavat sõiduelamust. Seda nii linnatänaval, maanteel kui ka lumisel metsarajal. Foto: Marko Mumm

Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.

See vägev sõiduk tekitab furoori nii väljanägemise, funktsionaalsuse kui ka sõiduomaduste poolest. Nimelt on selles ruumikas masinas ühendatud luksusmaasturi mõnud ning tööauto robustsus. Linnapildis või maanteel ükski RAM kedagi ükskõikseks juba ei jäta.

Kui istud selle rooli taga, tunned end nagu prestiižikas salongis, mitte mingis suures veokis – kuigi avara kasti tõttu võib see eelarvamus tekkida. Lisaks on RAMi juhitavus erakordselt hea ehk et eelarvamuste täitumise asemel pakub see masin tõeliselt nauditavat sõiduelamust nii linnas kui maal. Pikk teljevahe aga tagab, et teest või maastikust tingitud raputusi jms mõjutusi salongis eriti tunda polegi.

Autosse istudes torkab silma täisnahast salong koos ehtsast puidust iluliistudega. Foto: Marko Mumm

Võimaluste rohkus suurel ekraanil lööb pahviks

Autosse istudes torkavad silma täisnahast salong ja puidust iluliistud. Kaasaegne infotainment-süsteem aga muudab iga sõidu puhtaks naudinguks. Alguses võib ju tunduda, et võimaluste rohkus suurel ekraanil lööb kasutaja pahviks.

Ameerika autodele omaselt on aga kõik tehtud ääretult lihtsaks. Nii on igal pool kuvaril kirjas – ja pildidki juures –, mida ühe või teise vajutusega teha saab. Juhile on need võimalused kõik lihtsalt hoomatavad ja arusaadavad.

Otse ekraani ees esiistmete vahel on tavaliste sõiduautodega võrreldes hiiglaslikud ja pealt kaetud panipaigad. Mitte suure liialdusena võib ühte neist mahutada tööriistakohvri ja teise kasvõi kasti õlut. Panipaiga pealne on aga lisaks kõrgete äärtega, mis takistab nutitelefoni või muude esemete põrandale libisemist. Muide, telefoni laadimine käib juhtmevabalt ning eraldi mobiilihoidjat pole enam autos vajagi.

Üle saja turvalisusega seotud funktsiooni

Eraldi tasub välja tuua RAMi tipptehnoloogia. Euroopa autodega harjunud teavad, et uuel masinal tuleb panna esmalt iste pedaalide järgi paika, siis sättida veel ka rooli. RAMil seevastu võib elektri abil seadistada ka pedaalid sobivasse asendisse.

Samuti on auto põhi- ja lisavarustuses kokku üle saja turvalisusega seotud funktsiooni. Lisaks on RAMis kasutusel mitu välist kaamerat: ees, taga ja külgedel. Nii kuvatakse tagurdamisel seetõttu juhi ekraanile justkui ülalt droonilt filmitav 360kraadine vaade auto ümber. Mõistagi on sellest suur abi ka parkimisel, eriti, kui soovid RAMi gabariitidega veel veidi harjuda.

Salongi saab luua sisemise kaubaruumi

Eraldi tasub välja tuua reguleeritav ja soojendusega tagaiste. Seega saavad nautida Eesti kliimas tihti nii vajalikku sooja autoistet kõik pereliikmed ja seda sõltumata sellest, kas nad istuvad ees või taga.

Eraldi tasub välja tuua reguleeritav ja soojendusega tagaiste. Foto: Marko Mumm

Lisaks võib tagumised istmed vajadusel n-ö klappida vastu tagaseina üles, tekitamaks salongi sisemist kaubaruumi. Tõsi, kaitseks meie ilmastiku eest võib ka kastis olev kaubaruum olla kattega kaetud – ava vaid tagaluuk elektri abil ning liiguta kaup sisse või tõsta välja.

Ja see pole veel kõik – lisaks varasemalt märgitud panipaikadele esiistmete vahel, leiab need ka teise istmerea põrandast ning kasti väliskülgedelt. Stiilsus ja praktilisus samaaegselt!

Ruumika RAMi tagaistmele mahub hõlpsasti kolm inimest. Foto: Marko Mumm

LPG kui mõistlik täiendus bensiinimootorile

Ära ei saa unustada ka RAMiga seotud praktilisi ja majanduslikke aspekte, nii saab soovi korral valida vedelgaasi ehk LPGd kasutava mudeli. Gaasiseade muudab selle 5,7-liitrise bensiinimootoriga pikapi pidamise nii üllatavalt soodsaks – 100 km saab läbida umbes 10 euroga. Tõsi, RAMi varasemate mudelitega võrreldes on uued mootorid niigi oluliselt ökonoomsemad.

Niisiis võib universaalne RAM olla ideaalne kaaslane igas vanuses autosõbrale. Tehke proovisõit ja otsustage esmase tutvumise järel, kas ruumikas ja luksuslik RAM sobiks ka teile järgmiseks stiilseks ratsuks.

Automehhaanik Margus Trempi tõi esile, et kastis olev kaubaruum võib olla kattega kaetud – ava elektri abil tagaluuk ning liiguta kaup sisse. Foto: Marko Mumm

RAMil saab sättida elektri abil ka pedaalid sobivasse asendisse. Euroopa autodel sa paned esmalt istme pedaalide järgi paika, siis sätid veel ka rooli. Margus Trempi Fixus Mustamäe autoteeninduse juht ning omanik

Tuntud investor ja ettevõtja Raivo Hein: RAM on loodud neile, kes ei lepi keskpärasega

Tuntud investor ja ettevõtja Raivo Hein on lisaks helikopterile RAMi juhtinud seitse aastat. Foto: Äripäev

Olen RAMiga sõitnud seitse aastat, viimased paar aastat mudeliga RAM TRX. Miks ma selle autoga rahul olen?

Esiteks – selle jõudlus. RAM TRX on loodud neile, kes ei lepi keskpärasega. Selle Hellcat V8 mootor, mis annab välja 702 hobujõudu, on justkui iga autoentusiasti unistus. See on rohkem kui lihtsalt kiirus – see on jõud, mis tõstab sind igapäevaelu rutiinist kõrgemale, pakkudes adrenaliinilaksu iga kord, kui rooli taha istud.

Teiseks – selle mitmekülgsus. RAM TRX ei ole ainult kiire, vaid ka uskumatult võimekas maastikul. See on justkui Šveitsi nuga autode maailmas – võid sellega vabalt kihutada nii asfaldil kui ka kõrbes, läbides takistusi, mis teistele autodele oleksid ületamatud. See on auto, mis ei tunne piire, võimaldades sul seiklusi otsida kohtades, kuhu varem ei oleks osanud minna.

Kolmandaks – selle välimus ja tunnetus. RAM TRX pole lihtsalt tugev, vaid ka stiilne. Selle agressiivne disain ja massiivsed rehvid annavad märku, et see pole tavaline maastur. Istudes selle rooli taha, tunned, kuidas see auto eristub massist, pakkudes lisaks jõudlusele ka erakordset sõiduelamust.

RAMi TESTIJA, automehhaanik Margus Trempi: üllatus lõppes suure rahuloluga

Fixus Mustamäe autoteeninduse juht ning omanik Margus Trempi on näinud ja kasutanud igasuguseid autosid. Automehhaanikuna on ta muuhulgas koos ettevõtja Ragnar Sassiga käinud kümneid kordi Ukrainas – oma vabaduse eest võitlevatele sõduritele annetatud maastikuautosid kätte viimas. Foto: Marko Mumm

Aja jooksul paljusid eri sõidukeid kasutanuna pean tõdema, et autol ja autol võib olla ikka pagana suur vahe! Proovisin RAMi eelarvamusega, et sõidan nüüd mingi suure n-ö nurgadiivaniga, mis on ehitatud veoauto peale. Tegelikult on ta ülilihtsalt juhitav, pöörab-keerab hästi ja juhina tunned end väga inimlikult. Algne üllatus lõppes hiljem suure rahuloluga.

Tean, millest räägin, sest olen sattunud ka vanemate Ameerika mudelite rooli. Nii mõnelgi on hirmus V8 mürin taga, aga edasi ta ei lähe selle mürina tasemel, pigem sõidad nagu veokiga. Seevastu RAMis on selline tunne täiesti puudu, sõidadki nagu päriselt sõiduautoga, mis on lihtsalt suur ja mugav! RAMiga sõites ei tekkinud mul ka kordagi tunnet, et olen liiga suur ega mahu liiklusesse ära.

Ise teen igapäevaseid sõite heleda sisuga BMW X6ga – mulle meeldib, kui auto on ilus ja äge. Samas käin vahel maal ehitamas, vedades siis BMW-ga ka tsemendikotte ja telliskive. Mõistagi võib see autole omad jäljed jätta. Alternatiiv oleks osta lisaks üks kastiauto. Aga kas ma tahan, et mul on kaks autot, millest ühega vean aeg-ajalt kola ja teisega sõidan iga päev? Tegelikult ju ei taha, sest siis on mul alatihti võtmed, laadijad või muud asjad n-ö vales autos.

Auto on siiski mingil määral staap ja kodu, kus on vajalikud asjad olemas. Ning RAMis on kõik need olemas: luksuslik ja väga hea sisu, samas sinna kasti võin laduda mulda või liiva ning vedada vajadusel ka rasket järelkäru. Universaalsus on äge! Seejuures on LPG-seadmega RAMi ülalpidamine soodsam kui diiselmootoriga X6 džiibil.

Mis puges automehaanik Margus Trempile RAMiga testsõitu tehes eriti hinge? Mees, kes täna igapäevaselt BMW X6-ga ringi sõidab, vastas, et selleks oli avarus ja see, et üks auto on sisustatud plastmassiga, teine päris naha ning puiduga... Foto: Marko Mumm