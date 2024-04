Sisuturundus

Selle aasta üks oodatumaid tippklassi nutitelefone nüüd müügis

8. aprillil tuli Baltimaades müügile üks selle aasta oodatumaid tippklassi nutitelefone – suurepärase kaamerakomplekti ning ülikiire protsessoriga varustatud Xiaomi 14 Ultra. Nii nagu sõna ultra tähendab eesti keeles ülim, saab ka seda telefoni kirjeldada mitmel moel ülivõrdes.

Enamikest teistest telefonidest eristub see uudismudel juba disainilt. Eeskätt torkavad silma ringikujuliselt kokku koondatud neli kaamerat, mis on valminud koostöös fototööstuse ajaloolise suurnime Leicaga. Nimelt sõlmis Xiaomi tunamullu strateegilise partnerluse enam kui 150aastase Saksamaa optikaettevõttega, et arendada ühiselt välja Leica kaamerad, mida kasutatakse Xiaomi nutitelefoni lipulaevades.

Kõik neli kaamerat on 50megapikslised, lisaks saab põhikaameral valida kahe ava suuruse vahel – f/1.6 või f/4.0. Uuel tipptelefonil on ka 3,2× ja 5× optilise suumiga telefotokaamerad ning autofookusega ülilainurkkaamera. Selfide tegemiseks on Xiaomi 14 Ultra esiküljel lisaks veel 32megapiksline kaamera.

Professionaalse kaameraga võrreldav pildikvaliteet

Seejuures pakub optiline suurendus ainulaadseid võimalusi: Leica kaameraga saab teha silmatorkavalt häid makrofotosid. Eraldi tuleb välja tuua, et tänu optilisele suurendusele suudab teleobjektiivi kaamera jäädvustada pilte, ilma et kvaliteet langeks.

Leica neljakaamerasüsteem katab fookuskaugused 12-240 mm kuues fookusvahemikus. Olenemata sellest, kas jäädvustate kaugeid või lähivõtteid, pakuvad kõik neli objektiivi professionaalsete kaamerapiltidega võrreldavat kvaliteeti. See stiilne kaamerakomplekt mitte ainult ei jäädvusta kauneid detaile ka vähese valgusega keskkondades, vaid tagab suurepärase värvide taasesituse, kontrasti ja eraldusvõime.

Ent seegi pole veel kõik. Telefoni muutmiseks täisväärtuslikuks kompaktkaameraks saab lisavarustusena juurde osta fotokomplekti, kus sisalduvad muuhulgas suuminupu ja kaheastmelise päästikuga käepide ning polariseerimisfilter.

Üks kiiremaid nutitelefone turul

Xiaomi 14 Ultra põhikaamera saab filmida 8K resolutsioonis kiirusel 30 kaadrit sekundis, 4K eraldusvõime korral kiirusega vahemikus 24-120 kaadrit sekundis. Filmimise ajal saab objektiive ka vahetada. Mis muud kui – see uus nutitelefon pakub võimalust tegeleda professionaalse loomingulise väljendusega!

6,73tollise ekraaniga Xiaomi 14 Ultra jätkab absoluutsel kõrgtasemel, ülikiirete ja energiasäästlike kaameratelefonide traditsiooni. Sõltumatud testid on näidanud, et tänu Snapdragon 8 Gen 3 protsessorile on Xiaomi 14 Ultra üks kiiremaid nutitelefone turul. Snapdragon 8 teise põlvkonnaga võrreldes on jõudlus kasvanud enam kui viiendiku võrra. Selle värske uudismudeli GPUks on Qualcomm Adreno.

Sujuv ühendamine kõigi Xiaomi seadmetega

Xiaomi selle aasta tipptelefon jookseb uuel operatsioonisüsteemil Xiaomi HyperOS, mis on loodud Android 14 põhjal. Tootja kinnitusel pakub see hüpet tulevikku, tagades seadme maksimaalse jõudluse, täiusliku kasutuskogemuse ja lihtsustades kõigi Xiaomi seadmete sujuvat ühendamist.

Xiaomi varasemate mudelite kasutajad on kinnitanud, et kasutajaliidesega uuesti harjuda pole vaja, sest see on lihtne, kiirelt mõistetav ja intuitiivne. Tasub teada, et oma operatsioonisüsteemile pakub Xiaomi uuendusi neli aastat ja turvavärskendusi viis aastat.

Lisaks pole uudismudeli esimeste kasutajate sõnul Xiaomi 14 Ultra telefoniga nõudlikke mänge mängides, kõrglahutusega videosisu nautides või ka keerukamate programmidega töötades märgata mingeid jõudlusprobleeme. Xiaomi parim telefon on varustatud 8 GB mahus muutmälu ja 256 GB salvestusmäluga.

Selge, läbipaistev ja vastupidav ekraaniklaas

Kui hoiate telefoni käes, näete, et selle ekraani pilt on harukordselt selge ja terav ning värvid kontrastsed. Xiaomi 14 Ultra ekraani klaaspaneel ületab tugevuselt tavalist klaasi, pakkudes kümme korda paremat kukkumiskindlust võrreldes sama tootja eelmise mudeliga. Ekraaniklaas jääb alati selgeks, läbipaistvaks ja vastupidavaks, andes kasutajale kindlustunde.

Ekraani sisse on ehitatud sõrmejäljelugeja, turvakaalutlustel saab omaniku identifitseerimiseks kasutada ka tehisintellektil põhinevat näotuvastuse lahendust. 5G-d toetavasse telefoni Xiaomi 14 Ultrasse saab soovi korral panna kaks nanoSIM-kaarti.

90W laadija vajab aku täislaadimiseks vaid 33 minutit. Eraldi on lisaks võimalik osta telefoni tagakaane kaudu toimiv juhtmevaba laadija, sellega on sajaprotsendiliseks laadimiseks vaja vaid kolmveerand tundi. Seejärel pakub 5000 mAh mahus aku 14,5 tundi pidevat kasutusaega.

Siledate külgedega ülitugev alumiiniumraam

Xiaomi 14 Ultra hermeetilisus vastab IP68 sertifikaadile. Seega on nutitelefon täielikult kaitstud tolmu eest ja seda võib ka lühemaks ajaks vette kasta. Märgitud standardi kohaselt ei tee telefonile liiga ka näiteks pooltund 1,5 meetri sügavusel.

Xiaomi 14 Ultral on uhiuus, siledate külgedega ülitugev alumiiniumraam, mille jäikus on eelmise versiooni ehk Xiaomi 13 Proga võrreldes kahekordne. Uue nutitelefoni ekraani kaitseb Shield Glass klaas, lisaks on kasutusel kulumis- ja mustusekindel ning senisest veelgi vastupidavam järgmise põlvkonna nanotehnoloogiline vegannahk. Kõik see tagab töökindluse ehk muretu kasutuse.

Kompaktne ja väga soliidne kõrgklassi telefon

Võtame kokku: Xiaomi 14 Ultra on kompaktne ja väga soliidne kõrgklassi nutitelefon võimsa protsessori, väga selge AMOLED-ekraani, laialdase funktsionaalsuse ning säästlikult energiat kasutava akuga, lisaks tipptasemel pildistamis- ja filmimisvõimalused.