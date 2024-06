Tagasi ST 28.06.24, 10:24 Juhi oma ettevõtet, mitte autoparki Ettevõtte juhtimine nõuab tähelepanu ja keskendumist, kuid sageli kaasneb sellega toiminguid, mis röövivad liialt palju aega ja vahendeid. Üks selliseid on näiteks autopargi haldamine. Mobire Eesti juhatuse liige Marek Kurs tõi välja, millised võimalused on ettevõtjal autopargi vähemkoormavaks haldamiseks.

Auto täisteenusrent on pikaajaline autorent , mis vabastab ettevõtted sõidukite omamise ja haldamisega seotud kohustustest. “Kuigi Eesti inimeste ja ka ettevõtjate jaoks levinuim auto soetamise viis on olnud liising, kogub järjest rohkem populaarsust täisteenusrent. Kiire elutempo juures soovitakse üha vähem tegeleda rutiinsete olmeküsimustega. Ettevõtjad aga otsivad lahendusi kulude optimeerimiseks ja halduskoormuse vähendamiseks,” selgitas Kurs. Ta nimetas 5 viisi, kuidas täisteenusrent aitab optimeerida autopargi haldust.

1. Kulude prognoositavus ja kontroll

Sõiduki valimisel on oluline alati eelnevalt hinnata auto omamise kogukulu, sest lisaks liisingumaksele kaasnevad sõidukiga märkimisväärsed täiendavad kulud rehvidele, kindlustusele, hooldustele jpm. Täisteenusrendi puhul on kõik kulud fikseeritud kuumakse sees. Seeläbi võimaldab täisteenusrent ettevõttel paremini oma kulutusi planeerida ja vältida ootamatuid väljaminekuid, mis võivad liisinguga kaasneda, sest kuumakse püsib muutumatuna kogu rendiperioodi. Kuumakset ei mõjuta hinnatõusud ega euribor.

2. Aja kokkuhoid ja haldusvabadus

Täisteenusrent vabastab ettevõtte autopargi haldamisega seotud ülesannetest. Hooldus, remont, kindlustus ja isegi asendusautod on renditeenuse pakkuja vastutada. See tähendab, et ettevõtte töötajad saavad keskenduda põhitööle, mitte tegeleda autodega seotud probleemidega.

3. Paindlikkus ja uuenduslikkus

Täisteenusrendi lepingud on sageli paindlikumad kui liisingulepingud. Kui ettevõtte vajadused muutuvad, on võimalik kiiremini ja lihtsamalt sõidukeid vahetada või juurde soetada. “See on eriti oluliseks kujunenud viimaste aastate jooksul, mil ettevõtjaid mõjutasid mitmed kriisid – pandeemia, sõda, euribori tõus ja majanduskriis,” tõdes Kurs. Samuti tagab täisteenusrent alati kaasaegse autopargi, kuna lepinguperioodi lõppedes saab valida uuemad mudelid.

Kõik Mobire valikus olevad autod on uhiuued ja kiirelt saadaval. Kui ka peaks juhtuma, et tarneaeg on oodatust pikem, on sõiduki saabumiseni võimalik kasutada asendusautosid.

4. Riski maandamine

Autode väärtuse langus ja ootamatud remondikulud on täisteenusrendi pakkuja vastutada. See tähendab, et ettevõte ei pea muretsema sõidukite jääkväärtuse ega suurte remondiarvete pärast, mis võivad liisingu puhul tekkida.

Mobire täisteenusrendi hinnas sisaldub ka asendusauto, seega saab ettevõte sujuvalt tööd jätkata ka siis, kui rendiauto on näiteks remondis.

5. Finantsiline efektiivsus

Täisteenusrent võimaldab ettevõttel hoida oma bilansi kergemana, kuna sõidukeid ei pea varana arvele võtma. See võib parandada ettevõtte finantsilisi näitajaid ja krediidivõimekust, kuna varade maht bilansis väheneb.

Sõidukite täisteenusrent pakub ettevõtetele traditsioonilise liisinguga võrreldes suuremat paindlikkust, prognoositavust ja haldusvabadust. See lubab keskenduda täielikult ettevõtte põhitegevusele ja jätta autode haldamine spetsialistide hooleks. Juhi oma ettevõtet, mitte autoparki!

