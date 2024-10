Tagasi ST 03.10.24, 12:21 Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro – kõrgeima taseme fotograafia ja šokeerivad tehisintellekti vigurid Ajalugu kordub: möödunud aasta 26. septembril esitleti Berliinis intrigeerivaid telefone Xiaomi 13T ja Xiaomi 13T Pro, tänavu, samuti 26. septembril ja samuti Berliinis esitles Xiaomi oma uusimaid telefone Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro.

Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro – kõrgeima taseme fotograafia ja šokeerivad tehisintellekti vigurid

Teavet nende kahe telefoni kohta hoiti pikka aega saladuses, nii et internet kubises spekulatsioonidest: kuidas need välja näevad, mis neil sees on, kui palju need maksavad, kui palju need erinevad Xiaomi veebruaris turule toodud lipulaevast Xiaomi 14. “Kolm nädalat enne turuletulekut olid mul mõlemad mudelid olemas. Sain mõlemat proovida ning jagan mõningaid andmeid ja tähelepanekuid,” ütleb arvustuse autor R. Kažmėkas.

Lipulaeva lähedal

2019. a esitles Xiaomi esimest T-sarja telefoni Mi 9T. Sellest ajast alates on T-sarja mudelid ilmunud igal aastal. T-sarja on nimetatud vahepealseks, mis jääb Xiaomi keskmise ja kõrgeima klassi telefonide vahele. Ent selline kirjeldus, eriti kui rääkida uusimatest telefonidest Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro, ei ole enam täpne, sest see loob kujutluse, et kõik lipulaeva omadused on paremad. See ei ole nii – mõne omaduse poolest on Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro lipulaevast koguni etemad (disain, ekraan, ööfotograafia võimalused) või vähemasti ei jää alla (põhikaamera). T-sarja mudelid ei ole lipulaeva lihtsam versioon – siin on kasutusele võetud palju täiustusi, mida teistel Xiaomi telefonidel ei ole. Lipulaevaga võrreldes võib öelda, et T-sarja eesmärk on pakkuda parima kvaliteedi kasutuskogemust taskukohasema hinnaga. Olles varem testinud Xiaomi 14 ja nüüd mõlemat viimast mudelit (Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro), võin öelda, et need on lipulaevale väga lähedal.

Xiaomi 14T telefonide esteetika

Xiaomi 14T sari on avanud täiesti uue disainikontseptsiooni, millele Xiaomi on andnud üpris kõlava nime Titan. Seda kontseptsiooni illustreerib kõige paremini Xiaomi 14T Pro metallikarva mudel. Kui võtate selle uue telefoni kätte, näete kohe, kui palju tähelepanu on pööratud detailidele: neljakandiline kaameraüksus sulandub orgaaniliselt kokku telefoni tagaküljega, õhukesel metallraamil on dekoratiivsed sisselõiked, toitenupul on täkkeline tekstuur ja ümarate servadega tagakülge katab väga õhuke klaasikiht. Telefoni raam on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist, mis on tootja sõnul kaks korda tugevam kui varasematel mudelitel. Seadmel on hea massitasakaal – seda on mugav käes hoida. Xiaomi 14T Pro on saadaval halli titaani, sinise titaani ja musta titaani värvitoonis (toonidele on sellised nimetused andnud tootja). Xiaomi 14T mudel on saadaval neljas värvitoonis: lisaks juba mainitud kolmele värvile on valikus laimitoon – selle telefoni tagumine külg on valmistatud naha tekstuuriga kolmekihilisest patenditud materjalist. Xiaomi 14T telefonil on veidi teistsuguse kujuga tagakülg: sellel on sirged servad.

Eelkäijad pildistasid väga hästi, turu uustulnukad pildistavad veel paremini

Eelmisel aastal turule tulnud telefonid Xiaomi 13T ja Xiaomi 13T Pro olid esimesed T-sarja mudelid, millel olid Xiaomi ja Leica välja töötatud objektiivid. Nüüd on mindud veelgi kaugemale: mõlemal mudelil on väga muljetavaldavad kaamerad uue põlvkonna Leica optikaga, seega ma ei kahtle, et fotograafia seisukohast asuvad need telefonid liidrite sekka.

Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro telefonidel on kolm kaamerat: 50 MP põhikaamera, 50 MP teleobjektiiv ja 12 MP lainurkkaamera. Kaamerad on veidi erinevad, seepärast toon erinevused tabelis välja.

Telefon Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Põhikaamera Lahutus: 50 MP. Diafragma: f/1/7 Fookuskaugus: 23 mm Sensor: 1/1,56-tolline Sony IMX906 Lahutus: 50 MP. Diafragma: f/1/6 Fookuskaugus: 23 mm Sensor: 1/1,31-tolline Light Fusion 900. Teleobjektiiv Lahutus: 50 MP. Diafragma: f/1/9 Fookuskaugus: 50 mm Lahutus: 50 MP. Diafragma: f/2/0 Fookuskaugus: 60 mm Lainurkobjektiiv Lahutus: 12 MP. Diafragma: f/2/2 Fookuskaugus: 15 mm Haardeulatus: 120° Lahutus: 12 MP. Diafragma: f/2/2 Fookuskaugus: 15 mm Haardeulatus: 120°

Nagu näete, Pro mudeli sensor (loodud spetsiaalselt Xiaomi ja Leica objektiivide jaoks) on suurem, põhiobjektiiv on mõneti „heledam“, teleobjektiivi fookuskaugus on suurem.

Saksamaa optikaettevõtte Leica ja Xiaomi kolm aastat kestnud koostöö hõlmab peale optika ka tarkvara – kasutaja leiab fotoaparaadi rakendusest hulga pildistiile, sealhulgas kaks Leica autentset stiili: Leica Vibrant ja Leica Authentic. Leica Vibrantiga on värvid lopsakamad, Leica Authentic aga loob Leica klassikaliste fotoaparaatide originaalse värvistiili. Lisaks on siin rohkelt filtreid, sealhulgas Leica filtrid.

Leica imeline portreerežiim muudab portreed „elavaks“ ja dünaamiliseks, sulatades värvid, valguse, varjud ja teravussügavuse harmooniliseks tervikuks. Tulemuse realistlikkus muudab iga foto eriliseks ja meeldejäävaks hetkeks. Et veelgi enam klassikalise fotograafia nostalgilist tunnet luua, saab fotole lisada Leica vesimärgi. On ka teine portreerežiim Master Portret.

Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro stiihia on öö

Öine telefoniga pildistamine on alati suur katsumus, sest nutitelefonide kaamerad ja nende sensorid on kompaktsed ning sellest tulenevad kõik probleemid. Aga mitte siis, kui hoiate käes Xiaomi 14T või Xiaomi 14T Pro telefoni. Jääb mulje, et kehv valgustus ei ole takistus täieliku vaatepildi edasiandmiseks nii, nagu me tahame. See annab edasi kõik detailid, isegi tumedates kohtades nähtavad varjud, ja heledamad alad või valgusallikad ei „kõrveta“ pilti. Öiste fotode detailsus, teravus ja realistlikkus üllatab. Öiste fotode puhul ei ole juttugi mingist mürast – seda lihtsalt ei ole. Veel üks telefonide fotokaamerate ärritav joon öisel pildistamisel on suur erinevus foto ja reaalsuse vahel. Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro telefonides on selle probleemi lahenduseks optimeeritud nii fotokaamerate riist- kui ka tarkvara. Pealegi töötavad kaamerad hämaramas keskkonnas palju kiiremini kui paljudel muudel telefonidel (isegi lipulaevadega võrreldes), seega ei pea mitu sekundit ootama, kuni kaamerasilm jäädvustab öise vaatepildi, ega muretsema, et selle aja jooksul käsi vääratab ja pilt jääb hägune. Nende kaamerate jäädvustatud pildid paistavad silma esteetika ja autentsuse poolest.

Xiaomi 14 T telefonidel on Xiaomi AISP – väga võimas tehisintellektil põhinev pilditöötlusvahend, mis ühendab kaheksa töötlemata pilti edasiseks töötluseks ühte faili, taasesitab realistlikumaid stseene ja vähendab oluliselt öisele pildistamisele omast „müra“. Sellepärast on fotode dünaamiline ulatus märksa suurem, valguse ja tumedate kohtade vahel on saavutatud ainulaadne tasakaal ning võrratu värviharmoonia. Kõike seda öisel pildistamisel!

Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro-ga saab ülihästi nii pildistada kui ka filmida. Filmimiseks on kaks režiimi. Tavaline, mille valimisel saab sisse lülitada spetsiaalse kinematograafilise stiili funktsiooni Master Cinema, mis jäädvustab laia valguse ja varjude spektri, suurendades pildi sügavust ja külluslikkust. Ja funktsioon Film, mille kasutamisel saab 2,39: 1 formaadis pildi ja kus on sellised režiimid nagu pilti sulatav Cinematic Blur ja Rack Focus, mis võimaldab fookust filmimise vältel tegelaste vahel vahetada (see on väga kasulik kahe kaamerast eri kaugusel istuva inimese vestluse filmimisel).

Tehisintellekt hõlbustab videopildi ja fotode töötlust

Praegu on aasta 2024, seega ei ole üllatav, et Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro saabuvad tehisintellekti mitmekülgsete ja võimsate tööriistade kasuliku komplektiga. Siit leiate sellised fototöötlusfunktsioonid nagu „klipp“ (fotodest tehtud minifilm), „kollaaž“ (kõikvõimalikud plakatid), „kustutuskumm“ (saate fotolt ennast või teisi eemaldada), „kunst“ (kõikvõimalikud lõbusad ja värvilised asjad) ning uued funktsioonid AI Portrait ja AI Movie, mis tulid välja kohe pärast telefonide esitlust Berliinis. Näiteks AI Portrait küsib inimesest 25–35 portreefotot ja hakkab neid töötlema. Selle tulemusel saate endast näha erinevaid versioone, mida iganes suudate ette kujutada ja millises süžees vaid soovite. Paljud fotod lükkab see tagasi kui halva kvaliteediga pildid, nii et tuleb aina uuesti pildistada ja üles laadida. Tõsi, töötlus võtab kaua aega – rohkem kui poolteist tundi, kuid tulemus on huvitav, ütleksin, et isegi šokeeriv või suisa hirmutav, kui mõelda võimalustele, mis saaks, kui pahatahtlikud inimesed otsustaksid neid ära kasutada. Sisuliselt on see „masin“ võltsitud fotode tootmiseks. Portreefoto džunglis või Kuu peal? Pole probleemi. Protsess võtab kaua aega sellepärast, et tehisintellekt analüüsib pikalt teie nägu ja õpib seda kasutama. Hea uudis on see, et pärast teie näo analüüsimist genereerib tehisintellekt kiiresti mitu fotot (märgitud päringu või soovi järgi) – see on juba minuti, mitte tunni küsimus.

Kui nii, siis mõtlesin välja raskema ülesande: andsin tehisintellektile ette pooled portreefotod endast, pooled oma pojast. AI analüüsis neid kaks tundi. Tulemuseks sai uus inimene, kellel on palju mõlema jooni, noorem kui mina, aga vanem kui mu poeg. Ma ei saatnud seda inimest ei Kuule ega džunglisse – panime ta lennukikabiini, tegime temast punkari ja nii edasi. Kõigil juhtudel oli foto realistlikkus hämmastav.

AI Movie on justkui väike filmistuudio teie telefonis. Ühe osa sellest moodustavad videostseenide kärpimine, korrastamine, fotode või videoklippide üleslaadimine, subtiitrite lisamine ja muusika valimine ning teise osa filmi loomine malli alusel. Põhimõtteliselt on see tööriist neile, kes ei taha videomaterjaliga palju vaeva näha, sest seda kõike saab telefonis teha.

Väga ere ekraan, võimsad protsessorid

Telefonidel Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro on ühesugused ekraanid. 6,67-tollise AMOLED-ekraani resolutsioon on 2712 × 1220 ja pikslite tihedus 446 ppi. Ekraan toetab HDR10+ ja Dolby Visionit. Ekraani maksimaalne värskendussagedus on 144 Hz ja maksimaalne eredus on koguni 4000, mis on suurem väärtus kui lipulaeval Xiaomi 14 ja poolteist korda suurem kui eelmisel aastal välja tulnud Xiaomi 13T-l. Ekraani heledust, värvitemperatuuri ja värviküllastust, värskendussagedust ja paljusid muid parameetreid juhib tehisintellekt. Xiaomi sõnul on see ekraan kõige nutikam, mis Xiaomi telefonidel kunagi olnud on.

Xiaomi 14 T-sarja telefonide jõudluse üle kurta ei saa – mõlemad seadmed on varustatud kiirete, tõhusate ja võimsate kiipidega.

Telefon Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Protsessor MediaTek Dimensity 8300-Ultra MediaTek Dimensity 9300+ Graafikakiip Arm Mali-G615 MC6 Immortalis-G720 MC12 Tehisintellekti kiip MediaTek NPU 780 MediaTek NPU 790

Võrreldes Xiaomi 13T Pro-ga, millel on MediaTek Dimensity 9200+ protsessor, võib uus Pro mudel uhkeldada nii protsessori kui ka graafikakiibi jõudluse märkimisväärse kasvuga, kuid mis veelgi olulisem – selle uus NPU 790 kiip on tehisintellekti andmetöötluskiirust Xiaomi 13T põlvkonna telefonidega võrreldes kahekordistanud (neid kiideti samuti jõudluse ja kiiruse eest). Mõlemas telefonis on kasutusel uus soojuse ärajuhtimise süsteem – väga intensiivse töö korral läheb telefon soojaks, kuid mitte tuliseks. Ka kiirlaadimine muudab telefoni soojaks.

Telefonidel on 12 GB operatiivmälu ja 256 või 512 GB püsimälu.

Nagu varasemad T-sarja telefonid, toetavad ka Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro kiiret laadimisvõimsust: Xiaomi 14T telefoni võib laadida 67 W laadijaga (täislaadimise aeg on 45 min), Xiaomi 14T Pro telefoni aga 120 W laadijaga, tänu millele saab selle telefoni 5000 mAh aku nullist 100%-ni täis laadida kõigest 20 minutiga. Xiaomi 14T Pro toetab ka juhtmevaba laadimist (50 W võimsusega).

Mõlemal seadmel on ka aku laadimise juhtimissüsteem, mis pikendab aku kasutusiga 60% võrra. Mõlema telefoni tolmu- ja veekindlus vastab IP 68 klassile.

Xiaomi HyperOS

Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro telefonides on kasutusel Android 14 baasil loodud operatsioonisüsteem Xiaomi HyperOS, mis installitakse sellest aastast alates kõikidesse Xiaomi telefonidesse, tahvelarvutitesse ja kelladesse. See lihtne, hõlpsalt mõistetav, intuitiivne ja paljude praktiliste funktsioonidega operatsioonisüsteem tagab Xiaomi seadmete maksimaalse jõudluse ja parema kasutuskogemuse ning ühendab sujuvalt Xiaomi erinevaid seadmed. See on nutikam, turvalisem ja mitmekülgsem ning töötab sujuvamalt, ilma viivituste ja vigadeta.

Näiteks kui ühendate Xiaomi 14 T-sarja nutitelefoni Xiaomi tahvelarvutiga, kus on samuti kasutusel Xiaomi HyperOS, saate tahvelarvuti abil kasutada oma telefoni rakendusi, helistada ja edastada kiiresti faile, nagu teeksite seda ühes ja samas arvutis ühest kaustast teise tõstes. Xiaomi 14 T-sarja telefone saab ühendada ka arvutiga, kus on kasutusel Windowsi operatsioonisüsteem, ja kasutada mitmesuguseid ühendamisvõimalusi, sealhulgas saata arvutist tekstsõnumeid, helistada ning edastada faile otse arvutist telefoni ja vastupidi.

Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro on varustatud Google'i generatiivse tehisintellekti juturobotiga Gemini, mis on loodud otsese vastusena OpenAI keelemudelile ChatGPT. Xiaomi 14T-sarjast alates on Xiaomi lipulaevad ka edaspidi varustatud mitmete tehisintellekti funktsioonidega, samuti isikliku assistendiga Gemini, mida saab Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro puhul kasutada nii kirjalike kui ka häälpäringute tegemiseks. Gemini on ideaalne kaaslane, mis aitab planeerida, teemasid uurida ja küsimustele vastuseid leida.

Veel üks huvitav Google'i funktsioon on Circle to Search, millega saab ekraanil millele iganes ringi ümber tõmmata, joone alla tõmmata, esile tõsta või puudutada mida tahes, mis teile huvi pakub ja mille kohta soovite lähemalt teada saada. Näiteks teete foto huvipakkuvast objektist, tõmbate ringi ümber ja Google’i otsing juba otsibki seda. Kui varem tuli paljudel juhtudel teha vähemalt kolm toimingut, et leida objekti kohta rohkem teavet, siis nüüd piisab sellest, kui tõmbate ükskõik millisele elemendile otsinguringi ümber ja tulemused on kohe olemas.

Hinnang

Umbes 899 eurot maksev Xiaomi 14T Pro on lipulaeva tasemel telefon. Xiaomi 14T on veidi lihtsam, kuid ka odavam (699 eurot), ent minu jaoks sellel jõudlusest puudu ei jäänud. Telefonidesse on installitud Xiaomi HyperOS, mille kasutajaliides on kompaktne, mugav ja kergesti arusaadav. Uued tehisintellekti funktsioonid, mis hakkasid toimima kohe pärast telefoni turuletulekut, avavad hulgaliselt võimalusi. Need toimivad nii Xiaomi 14 kui ka Xiaomi 14 Ultra puhul, samuti edaspidi turule toodavates Xiaomi HyperOS-i operatsioonisüsteemiga telefonides. Ma ei kahtle, et me näeme ka AI-vahendite täiendust.

Pildistamise võimalustest kirjutasin lähemalt – need on lihtsalt suurepärased ja öised pildistamisvõimalused on suisa rabavad. Ekraanid on kõrgtasemel, aku peab vastu pikka aega ja selle saab kiiresti täis laadida, telefonid töötavad kiiresti ja saavad hakkama kõikide ülesannetega. Atraktiivne disain ning väga hästi valitud korpuse ja raami materjalid on samuti eelis.

Tootearvustuse kirjutas erapooletu ajakirjanik R.Kažimėkas.

