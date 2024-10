Tagasi ST 22.10.24, 13:20 Kuidas tehisintellektiga saavutada selge konkurentsieelis? Selleks, et olla edukas, ei piisa enam pelgalt heast tootest või teenusest – vaja on midagi enamat. Enamani jõuab siis, kui aeg, raha ja närvid pole viimse piirini pingul ning ei pea “tulekahjude kustutamisega” tegelema. Tõeline konkurentsieelis tuleb oskusest kohanduda ja kasvada koos tehnoloogiaga. BeyondCode AI jagab, kuidas leida võimalus ennast rakendada vaid seal, kus on sellest päriselt kõige rohkem kasu, aga ka kõik muu tehtud saada.

Eesti ettevõte BeyondCode.ai on spetsialiseerunud tehisintellektipõhiste lahenduste loomisele – kui AI oleks keel, räägiks nad seda emakeelena. Laia kogemuspagasiga ettevõte aitab äritegevust efektiivsemalt korraldada: nutikad lahendused ulatuvad konkurentsianalüüsist kuni spetsiaalselt väljanuputatud tööriistadeni, mis automatiseerivad igapäevaseid protsesse.

BeyondCode'i tegevjuhi Henri-Georg Eiche sõnul on nende väärtused selgelt paigas: aidata säästa aega, raha ja närve. "Meie toode müüb iseennast. Õnnetuseks inimesed sageli ei tea, mida kõike AI võimaldab. Me oleme siin, et seda potentsiaali demonstreerida," selgitab ettevõtte juht. "Ettevõtted, kes suudavad AI võimalusi kiiresti rakendada, saavutavad konkurentsieelise, millest teised võivad ei oska unistadagi,” kinnitab ta. Tehisintellekt ei ole enam pelgalt tehnoloogiline uudis, vaid see on tänapäeva ettevõtluse vältimatu osa.

Tasuta tööriist näitab võimalusi

BeyondCode on loonud tasuta tööriista, mis võimaldab ettevõtetel teha kiire konkurentsianalüüsi ja saada ülevaade sellest, milliseid AI-lahendusi nende konkurendid kasutavad. Tasuta tööriista abil on eesmärk jõuda võimalikult paljude ettevõtjateni, pakkudes neile võimalust veenduda AI väärtuses ja selle võimes muuta ettevõte veelgi edukamaks.

"See tööriist on parim viis alustada – ettevõte saab aimu oma positsioonist turul ja teada, milliseid samme astuda, et konkurentidest ette jõuda," räägib BeyondCode’i juht. “Meie eesmärk on leida see kõige väiksem muudatus, mis koos tehnoloogiaga toob kaasa suurima võimaliku mõju ja tagasiside. Iga väikseimgi muudatus võib õiges kontekstis tuua kohati hullumeelselt märkimisväärseid tulemusi,” möönab Eiche.

Tööriista on lihtne kasutada – ettevõtja peab vastama vaid mõnele küsimusele oma tegevusvaldkonna ja eesmärkide kohta ning tulemuseks on sisukas ja põhjalik raport, mis annab selged juhised edasiseks tegutsemiseks.

AI reaalne mõju erinevates valdkondades

BeyondCode on end tõestanud tehes koostööd nimekate ettevõtetega erinevatest valdkondadest. Kõige populaarsemaks tooteks on vestlusagent ja hääleagent. Üks neist on Eesti juhtiv õhksoojuspumpade maaletooja BestAir, kelle jaoks muutus iga sügise ja kevade saabudes õhksoojuspumpade järelteenindus suureks väljakutseks: kui temperatuurid muutuma, lähevad pumbad üle kogu Eesti tõrkesse ja annavad veakoode, mis teeb inimesed murelikuks. Kuna ettevõttel on tuhandeid tooteid ja kümneid tuhandeid kliente, on nende probleemide haldamine hoomamatu koormus – kuigi reeglina on need veateated lihtsasti iseseisvalt lahendatavad. BeyondCode arendas nende jaoks välja AI-põhise vestlusagendi, mis aitab klientidel ise lahendada pumba tõrkeid ja päästab ooteajast ning spetsialisti kutsumast. Klientide rahulolu paranes märkimisväärselt, mis omakorda suurendas lojaalsust. Kõik – rõõmsad, aeg ja raha – säästetud. Ettevõttele Carmount tehtud vestlusagent paistab samuti silma märkimisväärsuse detailsusega – agent peegeldab kliendi mure või küsimust ning oskab täpselt õige lahenduseni jõuda ning spetsiifilist lisainfotki anda.

Teine huvitav näide on koostöö Themis Õigusbürooga, kus BeyondCode lõi AI-lahenduse, mis automatiseerib võlgnike taustauuringuid. See lahendus kogub andmeid üle 20 erineva allika ja koondab need ühtsesse kergelt loetavasse raportisse, aidates seeläbi õigusbürool nutikamalt tegutseda. Taaskord – tegevus, mis muidu võtab iga päev hulga aega, energiat ja närve.

Lisaks sellele on BeyondCode arendanud välja hääleroboti, mis helistab klientidele automaatselt ja kogub tagasisidet või meeldetuletusi. See on kasutuses finantsvaldkonnas tegutseval kliendil, kellel on vajadus regulaarselt võlgnikega suhelda. “Üks inimene suudab päevas helistada keskmiselt vaid 60 võlgnikule, kuid kui asutusel on näiteks 500 võlgnikku, kellele tuleb teha viis meeldetuletuskõnet, koguneb see 2500 kõneni – see võtab kuu aega!” arvutab Eiche kiirelt. Inimlikult on sellist mahtu hallata äärmiselt keeruline ja ajamahukas. Häälerobot teeb seda ühe päevaga.

Õigete tööriistade ja tehnoloogiliste lahendustega on võimalik mitte ainult optimeerida protsesse, vaid ka oluliselt parandada ettevõtte tulemusi. BeyondCode on paralleelselt justkui ka strateegiline partner, kes aitab ettevõtetel kasvada jätkusuutlikult, olles alati konkurentidest sammu võrra ees.

Tõtta sammu võrra ette

BeyondCode’i konkurentsi analüüs ei piirdu vaid enda klientide abistamisega – nad uurivad ka, kuidas teised ettevõtted AI-d kasutavad. "Meie analüüsid näitavad, et AI kasutamine on paljudes valdkondades kiiresti kasvamas. Näiteks õigusteenuste sektoris kasutatakse AI-d juba laialdaselt lepingute analüüsimiseks ja koostamiseks, samas kui jaemüügisektoris automatiseeritakse klientide teenindamist ja tarneahelate juhtimist," selgitab juht.

Selliste teadmiste abil saavad BeyondCode’i kliendid oma strateegiaid paremini kohandada ja uute võimalustega kaasa minna. "Oluline on mitte jääda loorberitele puhkama, vaid olla alati üks samm konkurentidest ees. Selleks ongi vaja mõista, mida konkurendid teevad ja kuidas AI-d enda kasuks tööle panna," lisab ta.

See on alles esimene peatükk

BeyondCode'i juht Henri-Georg Eiche usub, et hiljemalt järgmise kolme-nelja aasta jooksul hakkavad ettevõtjad massiliselt AI-d omaks võtma, kui nad mõistavad, et see pole lihtsalt moodne lisa, vaid hädavajalik osa äritegevusest. “See areng on oluline ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kes suudavad tänu AI-le üldse konkurentsis püsida ja isegi suurematele konkurentidele vastu astuda,” toob ta välja.

BeyondCode plaanib tulevikus oma tegevust laiendada ja pakkuda veelgi rohkem põnevaid lahendusi, mida praegu ei oska ehk veel ettegi kujutada. "Meie visiooniks on säästa ettevõtetele miljon tundi aastaks 2030, kasutades tehisintellekti automatsioone," ütleb BeyondCode’i juht enesekindlalt.

Selleks arendatakse pidevalt uusi lahendusi, mis muudavad ettevõtete igapäevatöö lihtsamaks ja tõhusamaks. "AI ei ole enam tulevikutehnoloogia – see on tänapäeva reaalsus, mis pakub tohutult võimalusi. Meie ülesanne on need võimalused ettevõtetele kättesaadavaks teha ja aidata neil neist maksimaalset kasu saada," lisab ta. "See on üks asi, mis paneb mul silma särama, sest see on reaalne väärtus, mida saab pakkuda. Ja see on uus tehnoloogia – see läheb kogu aeg aina paremaks," märgib Eiche entusiasmiga.

BeyondCode paistab oma põhjalikkuse ja kvaliteedi poolest Eesti turul silma. Nende konkurentsianalüüsi teenus, koostööprojektid erinevate ettevõtetega ja tasuta tööriist ettevõtjatele on vaid mõned näited sellest, kuidas nad loovad reaalse väärtuse oma klientidele. Tulevik on AI ja BeyondCode on selle tuleviku esirinnas.

Telli tasuta AI audit siit: https://www.beyondcode.ai/ai-audit

