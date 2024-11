Tagasi ST 18.11.24, 10:29 Reedeni saab märkida 11,5% intressiga Leedu päikeseenergiafirma Sun Investment Group tagatud võlakirju

Sun Investment Groupi juht Deividas Varabauskas

Leedus registreeritud päikeseenergia arenduskontsern Sun Investment Group (SIG) pakub 22. novembrini toimuva avaliku võlakirjade emissiooni käigus 2aastase tähtaja ja 11,5% suuruse aastaintressiga tagatud võlakirju eesmärgiga koguda investoritelt kuni 8 miljonit eurot.

Kaasatud vahendeid kasutatakse uute projektide arendamiseks, käibekapitaliks ja olemasolevate võlakirjaemissioonide refinantseerimiseks. Võlakirjade tagatiseks on Itaalias ~380 MW suurust päikeseelektrijaamade portfelli arendavate projektiettevõtete (SPV) esmane pant. Selle tagatise hinnanguline väärtus ületab 22 miljonit eurot.

„Meil on käesoleval ajal 300 MW koguvõimsusega ehitusvalmiduses (RTB ehk ready-to-build) päikeseelektrijaamade projekte, mida plaanime välja ehitada 2026. aasta keskpaigaks, kusjuures esimesed jaamad valmivad käesoleva aasta lõpuks. Võlakirjade emiteerimine võimaldab meil tagada projektide sujuvat elluviimist ja aitab meil mitmekesistada oma käibekapitali allikaid. 300 MW projektide ehitustööde edukas lõpuleviimine ja osa projektide müük 2026. aasta alguseks on meeskonna vahetu taktikaline eesmärk, kuid jätkame pikemas perspektiivis investeerimist varajase faasi projektide arendamisse ja RTB faasi projektide omandamisse turul. Peame seejuures alati silmas meie äritegevuse põhikriteeriumi – tagada jätkusuutlik kapitali ja väärtuse kasv ilma põhjendamatuid riske võtmata ning valmistuda järjekindlalt iseseisvaks energiatootjaks muutumiseks keskpikas perspektiivis“, selgitas Sun Investment Groupi juht Deividas Varabauskas.

„Emiteeritavate võlakirjade lunastamine toimub vahendite arvelt, mis saadakse 100 MW võimsusega väljaehitatud väikeprojektide müügist Poolas, mis prognooside kohaselt toob kontsernile üle 80 miljoni euro tulu“, lisas Varabauskas.

Investeerida saavad nii era- kui ka institutsionaalsed investorid, investeerimistaotlused esitatakse pankade ja investeerimise maaklerfirmade kaudu. Minimaalne investeerimissumma on 1 000 eurot ja intressi makstakse poolaasta kaupa. Hiljemalt 3 kuud pärast emiteerimist planeeritakse noteerida emissioon Nasdaqi First Northi alternatiivsel turul.

Väärtpaberite emissiooni korraldab ja teostab Orion Securities. Orion Securities on Leedu erakapitalile kuuluv ja Leedu panga poolt litsentseeritud ja reguleeritud investeerimispangandusettevõte, mis teenindab investoreid alates 1993. aastast. Orion Securities pakub ettevõtetele ja erainvestoritele investeerimispanganduse, varahalduse, kapitaliturgude, ettevõtete finantseerimise, emitentide raamatupidamise ja depositooriumi teenuseid. Lisateave: www.orion.lt

Sun Investment Group on küps arendus- ja tellijaorganisatsioon, mis on keskendunud väärtuse loomisele praegu strateegiliselt olulises taastuvenergia sektoris ning paljutõotavatel Poola ja Itaalia turgudel, mis on Leedu omast oluliselt erineva suuruse ja struktuuriga ning võimaldavad arendajatel tänu kõrgematele elektrihindadele ja parematele päikeseoludele saavutada suuremat kasumlikkust ja tegevuse ulatust. „Me usume, et Sun Investment Groupi maine ja kogemus, atraktiivsed esmase pandi tingimused ja pakutav tootlus ning ettevõtte usaldusväärsed finantstulemused muudavad Sun Investment Groupi võlakirjad atraktiivseks laiale investorite ringile“, kommenteeris Mykantas Urba, Orion Securities’i ettevõtete finantseerimise juht.

Olemasolevate võlakirjade omanikud saavad kehtivad võlakirjad hõlpsasti uuteks konverteerida

Olemasolevate, 2023. aastal emiteeritud Sun Investment Groupi võlakirjade (ISIN-kood LT0000313256) omanikud saavad soovi korral oma praegused võlakirjad mugavalt ettevõtte uuteks võlakirjadeks vahetada, märkides uued emiteeritud võlakirjad ja tasudes makseid olemasolevate võlakirjade nimiväärtuses.

Pärast selle toimingu lõpuleviimist makstakse teie praeguste võlakirjade kupongid täielikult välja 29. novembril 2024. Samal päeval hakkavad kehtima uued võlakirjad. Antud tehingut saab teha pangas, kus on teie väärtpaberikonto (LHV, Swedbank, SEB või muu).

Uute emiteeritud võlakirjade jaotamine toimub põhimõttel „kes ees, see mees“, nii et kui otsustate oma võlakirjad ümber vahetada, soovitame tegutseda kiiresti!

Sun Investment Group’i taustast

Sun Investment Groupi kogu arendusportfellist, mis hõlmab umbes 3000 MW päikeseparke, on 2300 MW Poolas, 700 MW Itaalias ja alla 20 MW Leedus.

SIG on konsolideeritud tasandil kasumlik hoolimata faktist, et viimasel paaril aastal pole ühtegi arendusprojekti müüdud: kontserni 2023. aasta EBITDA kasum oli 2,7 miljonit eurot ja 2024. aasta esimesel poolel 700 tuhat eurot.

Kontserni tegevus hõlmab lisaks eespool nimetatud projektiarendusele ka päikeseelektrijaamade ehitamise lepingulisi teenuseid, mida ettevõte Eternia Solar pakub Leedus tööstuslike ja võrgust sõltumatute (remote) päikeseelektrijaamade ehitamiseks. See osa kontserni äritegevusest on suhteliselt stabiilne ja kasumlik (viimase kolmel aastal on see andnud 1-2 miljoni euro suuruse puhaskasumi) ning aitab seetõttu tasakaalustada kontserni rahavooge lühiajaliselt. Kontserni bilanss on tugev – 31. detsembri 2023. aasta seisuga oli aktsionäride omakapital 11,2 miljonit eurot.

„Meie arvates on intressimäärade languse ja suhteliselt kõrgel tasemel püsivate elektrihindade juures mõistlik eeldada, et päikeseelektrijaamad lähema paari aasta jooksul kallinevad. Nendel põhjustel me sel aastal ei kiirusta müüma ehitamisel olevaid projekte, vaid keskendume olemasolevate projektide ehitamisele, ehitusfinantseeringu hankimisele ja võimalikult paljude projektide arendamisele täielikult väljaehitatud ja töötavateks elektritootmise jaamadeks. Eesmärgiks on saavutada võimalikult kõrge hinnang jaamade väärtusele kui jõuame müügitehinguteni finants- ja strateegiliste ostjatega ajavahemikul 2025-2026“, selgitas Deividas Varabauskas.

Kuidas investeerida?

Investeerimistellimuse esitamiseks võtke ühendust oma väärtpaberikontot haldava maaklerfirmaga/pangaga. Kui teil ei ole Eestis, Lätis või Leedus tegutseva finantsvahendajaga sõlmitud investeerimisteenuste lepingut, jätke oma kontaktandmed siit lingilt avanevale vormile ja Orioni investeerimiskonsultant võtab teiega ühendust. Samuti võite saata e-kirja aadressile [email protected]

Lisateave (eesti keeles) ja link 8. novembril 2024 toimunud pakkumist tutvustava webinari salvestusele: www.orion.lt/en/sun-investment-group-bonds-ee

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Sun Investment Group’i võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis ja võlakirja tingimustes ning vajadusel konsulteerima asjatundjaga. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.