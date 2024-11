Tagasi ST 19.11.24, 17:39 Kuidas valida enda jaoks sobivaim personaalarvuti: sülearvutid vs lauaarvutid Arvutite imetabases maailmas orienteerumine muutub iga aastaga järjest keerulisemaks ülesandeks. Kui veel aastakümne eest oli arvuti valimisel kaks laia valikuvarianti – lauaarvutid ja laptop id – siis 2020. aastatel tulevad mängu ka laptop-tahvelarvutid, mälupulka meenutavad minilahendused ja 360° pöörlevate ekraanidega rüperaalid.

Tutvustame iga lahenduse põhilisi omadusi, vaatame üle, kelle jaoks võib kompaktne ja innovatiivne arvutilahendus olla lauaarvutist sobilikum ning uurime, kust tasub omapäraseid arvutitüüpe hankida.

Lauaarvuti: töökindel ja isikupärastatav

Lauaarvuti on endiselt kõigi arvutitüüpide kuningas: arvuti korpusesse peidetud komponente on lihtne vastavalt vajadusele ja võimalusele välja vahetada. Samuti saab klassikalise statsionaarse arvuti valinud kasutaja võtta kasutusele täpselt oma käe järgi sobiva arvutihiire ja klaviatuuri ning kuvari – või isegi mitu.

Lauaarvuti on ainuke mõistlik lahendus nendele kasutajatele, kelle igapäevatöö või virtuaalne hobi nõuab võimast protsessorit ja esmaklassilist videokaarti. Sellisteks ülesanneteks saab lugeda näiteks videotöötlust, virtuaalsete 3D-mudelite loomist või mahukate andmebaaside analüüsi, aga miks mitte ka videomängude mängimist.

Neist viimase hobi nautijad võivad arvuti ise erinevatest komponentidest kokku panna, aga veebipoodidest võib leida ka täislahendusi ehk masinaid, mille kasutamiseks on tarvis vaid toitejuhe pistikusse pista ja sellele külge ühendada monitor , hiir ja klaviatuur.

Sülearvuti käib sinuga igal pool kaasas

Koguka lauaarvuti suurim puudus on selle statsionaarsus: arvutit ei saa kotti pista ja endaga kaasa võtta. Seetõttu eelistavad liikuva eluviisiga ning põhiliselt arvutitööd tegevad inimesed reeglina sülearvuteid – laptop-arvuti aitab pikema bussi- või rongireisi ajal meelt lahutada või reisile kulunud aega e-kirjadele vastamiseks targalt ära kasutada.

Siiski tuleb liikuvuse jaoks teha kompromisse arvuti võimsuse osas: kui võrrelda sama hinnaklassi sülearvuteid ja lauaarvuteid, on lauaarvutid tunduvalt tummisema sisuga. Kui masina võimsus ei ole probleemiks ning töö või hobi eeldab eelkõige brauseri ja tekstitöötlusprogrammide kasutamist, tasub rüperaali valimisel panna esikohale aku kestvus.

Kui plaanid arvutit sageli kasutada ilma võimaluseta seda vahepeal laadida, peaksid eelistama võimalikult pika aku kestvusega mudelit. Seejuures ei tasu unustada arvuti suurust ja raskust: mugavalt kaasas kandmiseks sobib kõige paremini arvuti, mille ekraani diagonaalmõõt on 15,1 tolli või väiksem ning mille kaal ei ületa kahte kilogrammi.

Erifunktsioonidega arvutid: keerlev ekraan, miniatuurne suurus või puutetundlikkus

Innovatiivsete lahenduste otsijad peaksid vaatama tootjate nagu Lenovo või HP suunas: kui tavaline lauaarvuti või sülearvuti on mingil põhjusel ebapraktilised lahendused, aitavad lisafunktsioonidega arvutid hädast välja.

Vimkaga ekraanid

Kasutajad, kes otsivad samaaegselt portatiivsust ja suurt ekraanipinda, võiksid kaaluda arvuteid, mille klaviatuuriosa on asendatud puutetundliku ekraaniga: seda tüüpi on näiteks Lenovo “ Yoga Book” arvutiseeria värskemad mudelid. Puutetundliku ekraaniga mudelite kaalumisel peaks arvestama lisaklaviatuuri ja kaitsekorpuse ostuga ning kasuks tuleb ka pikendatud või jooksev garantii – kahe ekraaniga sülearvutid on kahjuks põrutustele ja kukkumisele eriti tundlikud.

“Yoga Book” ja teiste tootjate analoogsed mudelid tulevad ka lisaboonusega: ekraani saab seada 180-kraadise või isegi suurema nurga alla, kindlad mudelid on täielikult “tagurpidi kokkuvolditavad”. Kui unistad sülearvutist, millel ekraaninurka saab lisaks ekraani üles-alla liigutamisele pöördhinge abil küljelt küljele muuta, siis on arvutitootjad ka sinu peale mõelnud: brändi Getac mudelite seas on ka mõned seda tüüpi arvutid.

Miniarvutid

Üks omapärasemaid arvutilahendusi on miniatuurne arvutipulk ehk “ computer stick”: otse monitori külge ühendatav miniarvuti, mis saab hakkama lihtsamate ülesannete täitmisega. Miniarvuti on tehniliste spetsifikatsioonide osas võrreldav odavamate sülearvutimudelitega, kuid selle kasutamiseks on vajalik ekraani, arvutihiire ja klaviatuuri samaaegne olemasolu. Võimalikult minimalistlikust kontorilauast unistavate inimeste jaoks on miniarvuti sülearvutite järel teine parim valik.

Miniarvutiks loetakse ka tavalisest lauaarvuti korpuse suurusest väiksema korpusega mudeleid: Lenovo, Asus, Gigabyte ning kümned konkureerivad tootjad on kokku pannud valmisarvuteid, mille väike kest peidab endas võimsat sisu. Miniarvutid on kompaktsed, kerged, ei võta enda alla oluliselt laua- või põrandaruumi – suurepärased plussid.

See-eest võib koostöö lõpetanud arvutikomponendi väljavahetamine olla keerulisem kui tavalise lauaarvuti parandamine: erimõõdus komponente nagu videokaart, toiteplokk või emaplaat on saadaval oluliselt vähem kui “täismõõdus” arvutijuppe.

All-in-One arvuti

Apple’i iMac on sulle ilmselt tuntud eelkõige selle minimalistliku välimuse poolest: arvutikasti sisu on ekraani sisse ehitatud. Tootja kasutatav Windowsist erinev iOS operatsioonisüsteem ja arvutite kõrge hind teevad iMacid aga paljude huviliste jaoks kättesaamatuks – õnneks on olemas ka alternatiive.

Kõik-ühes-lauaarvutid on minimalistlik arvutitüüp, mille ekraani korpusesse on sisse ehitatud kõik vajalikud arvutikomponendid. Seda tüüpi arvuteid toodavad HP, Fujitsu, Dell, Asus, Lenovo ja Acer. Kõik-ühes arvuteid on nii õhema kui paksema rahakotiga inimestele: odavamate mudelite hind jääb alla tuhande euro, tippklassi arvuti eest tuleb välja käia ~2000 eurot.

