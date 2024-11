Tagasi ST 22.11.24, 16:37 TOP 3 sõiduautot, millel on üllatavalt odav aastamaks Autoomanikud jälgivad kõhedusega kalendrit: aeg muudkui tiksub esimese jaanuari poole. Ei, kõhe pole mitte seepärast, et jälle peab uue aasta lubadusi andma, vaid 01.01.2025 jõustub Eestis automaks. Nii mõnigi meist lootis, et see maks jääb tulemata ja pigistas silma kinni iga kord, kui sellise pealkirjaga uudist nägi. Enam pole mõtet.

Väga lühidalt – raha pead käima välja kahel juhul:

2 korda aastas aastamaksu vastavalt auto CO2 komponendile ja massile, lisandub baastasu

vastavalt auto CO2 komponendile ja massile, lisandub baastasu Esmakordsel omanikuvahetusel pärast 01.01.2025 või auto esmasel registreerimisel, samuti koosneb CO2 komponendist, massitasust ja baastasust

Vanematel autodel võtab hinda väiksemaks ka vanusekordaja, seega võib tekkida tunne, et uut autot järgmisel aastal osta ei tasugi. Tegelikult nii see pole! Kui oskad autot valides õigeid numbreid jälgida, siis avastad, et uue auto aastamaks võib olla üllatavalt soodne.

Uus Škoda Octavia – aastamaks vaid 50 €

50 € on väikseim võimalik aastamaks, sellest vähem ei maksa ühegi nipiga. Ometi on selle hinnaga uue Octavia aastamaks. Kuidas nii?

Škoda Octavia mootori versioon 1,5 TSI ACT DSG m-Hybrid on lihtsalt niivõrd väikse CO2 heitmega, et see komponent aastamaksust on 0€.

Lisaks sellele on Octavia üllatavalt kerge. Tegemist pole ju mingi pisikese autoga, kuid selle saleda joonega luukpära täismass jääb alla kahe tonni, mis tähendab, et ka selle komponendi osa aastamaksust on 0€.

Näitajad, mida jälgida:

CO2 heide 112 g/km

Täismass 1930 kg

Uus Volkswagen Passat – aastamaks vaid 120 €

Volkswagen Passat on paljude eestlaste jaoks sõiduautode kvaliteedi etalon. Passat on tõeliselt ruumikas, kuid ta pole kobakas, millega on ebamugav manööverdada. Uus Passat Variant on saanud ka disaini ning kokpiti värskenduse ja on praegu kuum kaup.

Volkswagen Passat Varianti mootori versioon 1.5 eTSI 110kW teenib välja mõistliku aastamaksu hinna tänu mõistlikele näitajatele:

CO2 heide on 123 g/km

Täismass on 2130 kg

See teeb aastamaksu hinnaks 120 €, seega uue Passati poole tasub vaadata küll.

Uus Škoda Kodiaq – aastamaks vaid 143 €

Arvestades, et mida rohkem massi autol on, seda rohkem aastamaksu maksad, siis võib tunduda, et linnamaasturid peab nüüd ära unustama. Ei pea, kui valid pistikhübriidi, et C02 heide oleks võimalikult väike!

Nii õnnestub ka tõeliselt ruumikas (vastavalt varustusele 5 või 7 kohaline) Škoda Kodiaq mootoriga 1,5 TSI PHEV 150kW 6-DSG PLUG -IN saada üllatavalt soodsa aastamaksuga: 143 eurot! Pole paha, arvestades, et nii mõnegi väikse auto eest tuleb kopsakam summa välja käia.

Näitajad, mida jälgida:

CO2 heide kõigest 8-12 g/km

Täismass 2431 kg

Loobu automaksust Mobire täisteenusrendiga!

Samas, milleks see kalkuleerimine? Mobire täisteenusrendiga võid CO2 näitajad ja täismassi unustada ja valida lihtsalt enda lemmiku auto. Täisteenusrendi puhul ei pea sa tegelema autoomaniku tüütute kohustustega nagu hooldused või rehvivahetus ning kõik kulud jaotatud võrdsetesse kuumaksudesse. Ühelgi kuul ei üllata sind euribori tõus, ootamatult kallis autohooldus või uute rehvide arve.

Mobirega pääsed ka automaksust. Kui sõlmid täisteenusrendilepingu enne 2024 aasta lõppu, pääsed mitte vaid registreerimismaksust, vaid saad vabastuse ka aastamaksust.