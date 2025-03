Tagasi ST 26.03.25, 18:32 Freedom24 uued investeerimisideed: keskmise kapitalisatsiooniga finantsaktsiad ja muud suure potentsiaaliga võimalused Finantssektorisse investeerides keskendub enamik investoreid valdkonna suurimatele nimedele. Tugevad keskmise kapitalisatsiooniga finantsaktsiad pakuvad aga ahvatlevat tasakaalu kasvupotentsiaali ja mõõduka riski vahel. Freedom24 analüütikud tuvastasid kolm kõrgekvaliteedilist keskmise kapitalisatsiooniga finantsaktsiat – neist kaks atraktiivse dividenditootlusega – koos silmapaistvate võimalustega teistes sektorites, mis võiksid olla investeerimisportfelli väärtuslik täiendus. Lisateavet nende aktsiate kohta leiate altpoolt ja Freedom24 veebilehelt rubriigist Investeerimisideed

OneMain Holdings: 28,3% tõusupotentsiaali ja 8,5% dividenditootlusega tarbefinantseerimisettevõte

OneMain Holdings (OMF) on spetsialiseerunud tarbimislaenude väljastamisele, hindamisele ja haldamisele, tegutsedes läbi 3100 asukohast koosneva võrgustiku 47 USA osariigis. Ettevõte teenindab peamiselt laenuvõtjaid, kellel on traditsioonilistele pangalaenudele ja krediitkaartidele piiratud juurdepääs. Tegu on keskmisest kõrgema riskiga segmendiga, kuid OneMain on säilitanud maksejõuetuste stabiilse määra ja isegi parandanud varade kvaliteeti. Hiljutine Foursighti omandamine on oluliselt tugevdanud ettevõtte positsiooni autolaenude turul, suurendades autolaenude mahtu 2024. aasta lõpuks enam kui kolm korda. Investorite jaoks on peamiseks tõmbenumbriks ettevõtte kõrge dividenditootlus, mis muudab OneMaini atraktiivseks võimaluseks sissetulekut otsivatele investoritele.

Euronet Worldwide: ülemaailmne liider elektrooniliste maksete vallas kasvupotentsiaaliga 25,6%

Euronet Worldwide (EEFT) on tipptasemel fintech-ettevõte, mis pakub lahendusi elektroonilisteks finantstehinguteks. Ettevõte opereerib Euroopa üht kõige laiaulatuslikumat sõltumatut sularahaautomaatide võrku, maailma suurimat mobiilsete eelmakstud maksete võrku ja on rahvusvaheliste rahaülekannete osas maailmas teisel kohal. Euroneti mitmekesine äri hõlmab maksete töötlemist, sularahaautomaatide haldamist, kassaterminali toiminguid, valuuta konverteerimist ja maksutagastusi. Ettevõte teatas 2024. aasta neljandas kvartalis tugevatest majandustulemustest, sealhulgas 26% ärikasumi, 9% tulude ja 12% korrigeeritud EBITDA tõusust. Ettevõtte juhtkond on 2025. aastal kasvu jätkumise suhtes jätkuvalt optimistlik, mis on tingitud kasvavast nõudlusest digitaalsete makselahenduste järele.

Meie investeerimisideede tulemuste kokkuvõte:

• Viimase 5 aasta jooksul on ellu viidud 577 ideed 761-st;

• 61,7% ideedest on ellu viidud positiivselt;

• elluviidud ideede keskmine tootlus on 10%;

• Keskmine idee elluviimise aeg on 35,1 nädalat.