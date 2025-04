Tagasi ST 21.04.25, 17:09 Leedu kinnisvaraarendaja Vanagas Asset Management pakub investoritele 10% tootlusega võlakirju Kinnisvaraarendusi rahastav investeerimisettevõte Vanagas Asset Management UAB alustas 3 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist. Võlakirjaemissiooni programmi kogumaht on kuni 8 miljonit eurot. Võlakirjad lunastatakse 29. oktoobril 2027 ning investoritele pakutakse 10% aastast tootlust.

Mindaugas Vanagas, Vanagas Grupi ja Cituse asutaja.

Vanagas Asset Management on osa Vanagas Grupist, millele kuuluvad Leedus tuntud ettevõtted nagu kinnisvaraarendusfirmade esikolmikusse kuuluv Citus, varahaldusfirma Demus Asset Management, ventilatsioonisüsteemide arendaja ja tootja Oxygen ning ühisrahastusplatvorm Profitus.

"Meie kontserni on alati iseloomustanud ambitsioonikus, mistõttu otsime pidevalt lisavõimalusi, mis lisaks finantseerimislahenduste mitmekesistamisele aitavad kaasa ka kontserni kasvule. Võlakirjade emissioonis näeme võimalust kontserni positsiooni tugevdamiseks turul uute arendusprojektide omandamise kaudu. Oleme huvitatud investoritest, kes jagavad me vaadet," ütles Mindaugas Vanagas, Vanagas Grupi ja Cituse asutaja.

Vanagas Asset Managementi arendusprojektid

Võlakirjade levitamine algas 31. märtsil ja kestab kuni 25. aprillini kell 15.30. Märkimine toimub NASDAQi oksjoni kaudu. Osaleda saavad nii era- kui institutsionaalsed investorid Eestis, esitades investeerimistaotluse finantsvahendusfirmade või pankade (LHV, Swedbank, SEB Pank jt) kaudu. Võlakirjade levitamist korraldab ja viib läbi Leedu investeerimisfirma Orion Securities. Minimaalne investeeringusumma on 1000 EUR ja investoritele makstakse intressi iga kuue kuu tagant.

Vanagas Asset Managementi finantsjuht Mykolas Navickas sõnul kasutatakse kaasatud vahendeid osaliselt emitendi käimasolevate ja planeeritavate kinnisvaraarendusprojektide finantseerimiseks Vilniuses ning ettevõtte käibekapitali rahastamiseks, sealhulgas projektiettevõtetele lühiajaliste laenude andmiseks.

"Võlakirjade lunastamist plaanime rahastada korterite müügist saadud vahenditest praegu Vilniuses arendatavates Cituse kinnisvaraprojektides Kaip Niujorke, Ežero takais, Senamiesčioja Mūnai. Ettevõtte stabiilset finantsseisu arvestades annavad pakutavad võlakirjad investoritele kindlasti väga hea tootluse. 2024. aastal ületas Vanagas Asset Managementi konsolideeritud omakapital 31 miljoni euro piiri ning konsolideeritud omakapitali ja varade suhe oli üle 85%,“ ütles Navickas.

Emiteeritud võlakirjad tagatakse emitendile kuuluvate projektiettevõtete aktsiate esimese järgu pandiga. Pandi seadmise kohaselt ei tohi võlakirjade nimiväärtuse ja panditud aktsiate puhasväärtuse suhe ületada kogu kehtivusaja jooksul 0,5, st pandi väärtus peab olema vähemalt kahekordne kohustuse suhtes. Lisaks panditakse investorite kasuks nõuded emaettevõtte UAB Vanagas Group vastu.

"Meil on hea meel, et Leedus tuntud kinnisvaraarenduskontsern on valinud oma tegevuse rahastamiseks kohaliku kapitalituru. Arvestades emitendi tugevat kinnisvaraarenduse kogemust, tugevat kapitalistruktuuri ja pakutavaid turvameetmeid, äratavad need võlakirjad investorites kindlasi huvi," kommenteerib Orion Securitiesi investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.

Küsimuste korral kirjutage aadressile [email protected]

Vanagas Asset Management on osa suuremast Vanagas Grupist, mis vastutab kinnisvarainvesteeringute haldamise eest. Ettevõte on arendanud ja arendamisel kokku 25 projekti, mille valminud kinnisvaraprojektide kogupindala ületab 180 000 m². Ettevõte arendab projekte Leedu suuremates linnades – Vilniuses ja Kaunases – ning populaarsetes väiksemates kuurortlinnades – Druskininkais ja Nidas.