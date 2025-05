Tagasi ST 14.05.25, 09:15 Kadaka MotorCenterist saab uus tõmbekeskus – saadaval viimased vabad äripinnad! Mustamäele kerkiva neljanda MotorCenter keskuse ettevalmistustööd on täies hoos ning suurem osa loodavast äripinnast on üürnikutega juba kaetud. YIT esindaja sõnul tasub huvilistel kiirustada, sest saadaval on veel vaid üksikud vabad äripinnad.

YIT ärikinnisvara arendusjuhi Indrek Jakobsoni sõnul on 2026. aastal valmiva MotorCenter Kadaka arendus osutunud sarnaselt eelnevatele MotorCenter keskustele menukaks projektiks.

„Keskuse üürnikeks on juba tulemas mitmed tuntud auto-, moto- ja tehnikavaldkonnas tegutsevad ettevõtted, kellest nii mõnelgi on juba müügiesindus või teeninduspunkt Peetri, Lasnamäe või Tähesaju MotorCenteris ning on soovinud võimalust pakkuda oma teenuseid ka Mustamäe, Kristiine, Haabersti ja Tallinna lähivaldade ning linnade elanikele. Täna veel vabadele pindadele on oodatud kõik ettevõtted, kes soovivad saada osaks loodava keskuse kogukonnast ning lisaväärtust pakkuvast kontseptsioonist,“ sõnas YIT ärikinnisvara arendusjuht Indrek Jakobson.

Keskuses on saadaval veel:

Autoteeninduseks sobiv äripind suurusega 420 m²

Kolm stock-office tüüpi kaubandus- ja teeninduspinda suurusega 350 m²

Üks väiketootmiseks ja -laoks sobiv äripind suurusega 253 m²

Kõigil tulevastel rentnikel on täna võimalik veel äripinda oma vajadustele sobivamaks kohandada.

Nutikas kontseptsioon ja kvaliteetne ehitus

MotorCenter Kadaka keskusesse luuakse äripinnad, mis sobivad ideaalselt traditsiooniliseks teenus- ja kaubanduseks, kontori- ja nõupidamisteruumidega stock-office tüüpi äriks ja sõidukite teeninduseks: rehvivahetus, autopesula, remonditöökoda, varuosade jaemüügi või muud tehnikaga seotud teenused.

Ühtekokku rajatakse keskuse 3000 m2 pinnale 10 erineva suurusega äripinda, millest igaüks on eraldi sissepääsuga ja autonoomselt toimiv.

„Keskuse menukus rentnike seas näitab, et MotorCenteri kontseptsioon on end väga hästi tõestanud. Ka meie pea 35-aastane kogemus hoonete ehitajana on rentnike silmis kvaliteedimärk. Ettevõtjad teavad, et YIT ehitusprojektid on hästi juhitud ja valmivad õigeaegselt, et meie hooned on nutikalt lahendatud, kvaliteetselt ehitatud ja peavad ajahambale hästi vastu,“ lisas Jakobson.

Hästitoimiv kontseptsioon ligipääsetavas asukohas

Tänaseks on Tallinnasse rajatud juba kolm YIT kontserni poolt väljatöötatud MotorCenter esindust: MotorCenter Peetri, MotorCenter Lasnamäe ja MotorCenter Tähesaju.

„Sarnaselt teistele MotorCenteritele räägib ka Kadaka keskuse kasuks logistiliselt strateegiline asukoht. Kadaka tee ja selle ümbrus on väga atraktiivne äri- ja teenindusettevõtetele. See on oluline sõlmpunkt erinevate linnaosade vahel. Klientidel ja töötajatel on sinna väga mugav tulla nii auto kui ka ühistranspordiga,“ rääkis Jakobson.

Tema sõnul võidavad MotorCenteris tegutsevad ärid ka sünergiast, mida loovad nii teised rentnikud kui ka läheduses tegutsevad tuntud kaubamärgid nagu Automaailm, Würth, Selver, Cramo, Ramirent, Vianor, Hydroscand, Onninen, Hals Trading, AT Sport, Ehituse ABC. „See aitab hoogustada klientide voogu ning seeläbi ettevõtte majandustegevuse kasvu,“ kinnitas Jakobson.

Uus keskus rajatakse Tallinnasse aadressile Kivikülvi 9. Tutvu MotorCenter Kadaka keskuse plaanidega ja tee meile päring!