Tagasi ST 16.05.25, 09:43 Freedom Holding Corp.-i väärtus ületas tänu rekordilisele aktsiahinnale 10 miljardi dollari piiri Freedom24 emaettevõte Freedom Holding Corp. (FRHC) on jõudnud olulise verstapostini, kuna selle turukapitalisatsioon ületas kolmapäeval, 14. mail 10 miljardi dollari piiri. Saavutus tuleneb sellest, et ettevõtte Nasdaqi börsil noteeritud aktsiahind püstitas uue kõigi aegade rekordi, tõustes 169,35 dollarini.

FRHC aktsiad on aja jooksul näidanud erakordset kasvu. Alates Nasdaqi IPO-st aastal 2019 on Freedom Holding Corp.-i aktsia hind oluliselt kasvanud, peegeldades investorite tugevat usaldust ja edukat strateegilist trajektoori.

Ettevõtte väärtuse uut verstaposti rõhutavad tugevad finantstulemused, mida kirjeldatakse FRHC 2025. majandusaasta kolmanda kvartali tulemustes. Ettevõtte tulude järjekindel kasv ja mitmekesised finantspakkumised on tugevdanud selle turupositsiooni. Rahvusvaheline reitinguagentuur S&P Global Ratings rõhutas sedasama tugevust varem, kui tõstis mitme tütarettevõtte, sealhulgas kaubamärgi Freedom24 all tegutseva Freedom Finance Europe Ltd. pikaajalise krediidireitingu tasemelt B tasemele B+. S&P viitas valdusettevõtte mitmekülgsele äriportfellile, sealhulgas vahendus-, pangandus- ja kindlustustegevusele, ning selle kasvavale kohalolekule Euroopas.

Freedom24 on jätkuvalt ettevõtte Euroopa kasvustrateegias kesksel kohal, täiustades pidevalt oma digitaalset kauplemisplatvormi, mis pakub juurdepääsu suurematele USA, Euroopa ja Aasia börsidele. Platvorm pakub praegu üle miljoni finantsinstrumendi, nagu aktsiad, optsioonid ja börsil kaubeldavad fondid (ETF) ning meelitab jätkuvalt ligi jaeinvestoreid üle kogu Euroopa.

Ettevõtte teekond 10 miljardi dollari suuruse väärtuse suunas näitab turu usaldust Freedom Holding Corp.-i teenuste vastu, peegeldades nii investorite usaldust kui ka ettevõtte pühendumust ülemaailmsete finantsteenuste valdkonna juhtiva rolli säilitamisele.