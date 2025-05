Tagasi ST 20.05.25, 17:02 Scandagra: tugeva meeskonna loob usaldus, mitte uhked loosungid Põllumajandus ei pruugi olla esimene valik, mis tööotsingutel pähe tuleb. Ometi töötab Scandagras inimesi, kes ei vahetaks seda valdkonda millegi vastu. Miks? Sest siin saab teha tähenduslikku tööd, tunda end väärtustatuna ja kuuluda meeskonda, kus valitsevad usaldus ja ühtsus.

Scandagra personalijuht Liina Sooäär.

Foto: Mikk Otsar

„Me lihtsalt ei tooda ega müü põllumajanduseks vajalikku – me oleme osa toiduahelast, millest sõltub iga inimese igapäevaelu,“ rõhutab personalijuht Liina Sooäär.

Stabiilsus, mis kestab põlvkondi

Scandagra tegutseb valdkonnas, mille olulisus ühiskonnas ei kao – toit peab alati lauale jõudma. See püsivus annab ettevõttele kindla turupositsiooni ja töötajatele stabiilsuse, mida praeguses majanduskeskkonnas kõrgelt hinnatakse.

Ettevõttes töötavad korraga nelja põlvkonna esindajad. Kogenud spetsialistid toovad kaasa süvateadmised ja elukogemuse, nooremad töötajad aga värsked vaated ja tehnoloogilise taiplikkuse. „See kooslus on meie tugevus. Kui kuulata, õppida ja jagada, sünnivadki parimad lahendused – ka kliendi jaoks,“ ütleb Sooäär.

Töötajate lojaalsust kinnitab ka staaž – mitmed on olnud ettevõttes ligi 30 aastat ja see räägib juba enda eest.

Inimesed on meie suurim väärtus

Scandagra usub, et äri teevad inimesed. Tööandjana on meie kohustus tagada nii finantsiline kui juhtimiskindlus – palgad laekuvad õigel ajal, töötingimused on paigas ja tühje lubadusi ei anta. Samuti on meie väärtusruum kooskõlas töötajate sisemiste veendumustega. Kes Scandagraga liitub, see jääb.

Meie väärtused:

Meeskond: Oleme üksteise jaoks olemas, toetame ja austame üksteist, et saavutada ühised eesmärgid.

Oleme üksteise jaoks olemas, toetame ja austame üksteist, et saavutada ühised eesmärgid. Areng: Oleme uudishimulikud, soovime õppida ja kasvada – nii igapäevatöös kui uutes väljakutsetes.

Oleme uudishimulikud, soovime õppida ja kasvada – nii igapäevatöös kui uutes väljakutsetes. Vastutus: Usaldame ja anname vabaduse, kuid võtame ka täieliku vastutuse enda, meeskonna ja klientide ees.

„Need ei ole lihtsalt loosungid kodulehel – need on põhimõtted, mille järgi me iga päev töötame,“ kinnitab Sooäär.

Töökultuur, mis põhineb usaldusel

Töötajate heaolu on Scandagra jaoks oluline. See tähendab sobivaid töövahendeid, toetavat füüsilist keskkonda ja kultuuri, kus juht on näoga töötaja poole. Töötajatele pakutakse paindlikkust, mis aitab hoida töö- ja eraelu tasakaalu – olgu see võimalus töötada ajutiselt teisest riigist või ajada tööpäeva sees isiklikke asju.

Just paindlikkus, sõltumata töörollist, on see, mida töötajad kõrgelt hindavad.

„Me ei eelda, et inimene on töövälisel ajal alati kättesaadav. Vastupidi – austame isiklikku aega ja enne, kui kolleegi tülitame, mõtleme, kas saame äkki ise lahenduse leida,“ ütleb Sooäär.

Tulevik: nutikas, kuid inimkeskne

Läbi inimeste on loodud tugev baas, et olla valmis tulevikuks. Ettevõte plaanib jätkuvalt kasvada, tuua valdkonda uusi inimesi ning panustada digilahendustesse ja tööprotsesside targemaks muutmisesse, kuid keskmesse jääb alati inimene.

„Tehnoloogia aitab tööd teha, aga kultuuri ja selle õige tunde loovad inimesed. Meie eesmärk on olla eelistatuim tööandja põllumajanduses – mitte ainult palga või hüvede tõttu, vaid selle igapäevase tunde pärast, et oled õiges kohas,“ ütleb Sooäär.