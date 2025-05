Tagasi ST 22.05.25, 13:37 27 aastat tippdisainiäris – preemiumbrändide kaupluse asutaja jagab õppetunde “Kui ma saaksin alustada uuesti, investeeriksin oma kinnisvarasse, mitte ei rendiks kauplusepinda,” kõlab preemiumbrändide kaupluse Lartusi asutaja Karin Mängeli üks õppetund.

Lartusi asutaja Karin Mängel ja endine turundusjuht Kairit Parker Äripäeva raadios.

Foto: Äripäev

Sisuturundussaates vestleme Lartusi asutaja Karin Mängel iga, kes on toonud Eesti turule maailmakuulsaid disainibrände, nende seas näiteks Villeroy & Boch. Teine saatekülaline on Lartusi endine turundusjuht Kairit Parkeri.

Saates tuleb juttu sellest, miks kaubanduskeskused ei sobi luksusbrändidele. Kas ja kuidas on ostja 25 aastaga muutunud? Mis eristab disainiteadlikku ostjat hinnatundlikust? Millised on e-kaubanduse õppetunnid luksuskauba müümisel? Milline on Lartusi kasvuambitsioon ning miks Lartusi vajab uut partnerit või investorit?

Saadet juhib Hando Sinisalu.