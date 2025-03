Tagasi 24.03.25, 10:00 Obskuurne majandus: ostukärud ei ole üldse mehelikud! Kui pea 90 aastat tagasi esimesed ostukärud välja tulid, suhtuti neisse väga halvasti.

Võib-olla on ostukorvi disain juba saavutanud haripunkti. Selle funktsiooni jaoks enam tõhusam olla ei saa. Foto: AP/Scanpix

Kas te tõesti arvate, et mees ei jaksa ostukorvi tassida? Naised ei peaks ka neid kasutama, sest need meenutavad liiga palju lapsekäru ja miks peaks naisterahvas kogu aeg mingite kärude taha rakendatud olema. Just nii suhtuti neisse esimestesse algupärastesse ostukärudesse.