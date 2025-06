Tagasi ST 10.06.25, 16:03 Freedom24 laiendab ETF-ide valikut 3600 fondini Osana jätkuvast pühendumisest investeerimisplatvormi täiustamisele ja klientidele suurema väärtuse pakkumisele laiendab Freedom24 märkimisväärselt börsil kaubeldavate fondide (ETF) valikut. Nüüdsest on investoritel ligipääs enam kui 3600 ETF-ile, mille hulgas on ka tippdividendi ETF-id.

Freedom24 veebi- ja mobiiliplatvormide kaudu saavad kliendid kaubelda enam kui miljoni finantsinstrumendiga, sealhulgas aktsiate, ETF-ide, võlakirjade ja tuletisinstrumentidega USA, Euroopa ja Aasia juhtivatel turgudel. Platvorm on loodud pakkuma investoritele kõikehõlmavaid tööriistu portfelli mitmekesistamiseks ja strateegiliseks investeerimiseks.

Miks ETF-id?

Börsil kaubeldavad fondid pakuvad lihtsat ja tõhusat viisi investeerida väga erinevatesse varadesse – alates tervetest aktsiaturgudest kuni konkreetsete sektorite või teemadeni – ilma, et peaks ostma üksikuid väärtpabereid. ETF-e hinnatakse eriti nende kulutõhususe, sisseehitatud riskihajutamise ja madalama riski poolest võrreldes üksikute aktsiate investeeringutega.

Kõrge dividendiga ETF-id

Hiljuti lisatud varade hulka kuuluvad tipptasemel dividendidega ETF-id, mis sobivad ideaalselt investoritele, kes otsivad regulaarset sissetulekut kõrge tootlusega globaalsete aktsiate kaudu. Need fondid hõlmavad ettevõtteid, millel on tõestatud stabiilsete ja kasvavate dividendide ajalugu, mistõttu on need atraktiivsed tulukesksete portfellide jaoks. See laiendus peegeldab Freedom24 pühendumist investoritele tööriistade pakkumisele, mis vastavad nende finantseesmärkidele – olenemata sellest, kas nad soovivad tulu, kasvu või kapitali säilitamist.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Freedom24 pakutavad uued ETF-id

FTSE All-World High Dividend Yield ETF

Jälgib arenenud ning arenevate turgude kõrge tootlusega suurte ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete aktsiaid. Ideaalne globaalseks sissetulekute mitmekesistamiseks.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ETF

Hõlmab USA ettevõtteid, mis on vähemalt 20 järjestikuse aasta jooksul järjepidevalt dividende suurendanud, pakkudes nii tulu kui ka pikaajalise kasvupotentsiaali kombinatsiooni.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF

Investeerib 100 kõrgeima dividendimääraga ettevõttesse Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Tuntud oma tugeva sektorite tasakaalu poolest.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF

Keskendub arenenud turgude kõrge tootlusega ettevõtetele, millel on tugevad fundamentaalnäitajad ja jätkusuutlik dividendipoliitika.

Investeerimiseks tuleb valida Freedom24 valikust oma eelistatud ETF ja sisestada investeerimiseks soovitud summa.

Jälgi meie platvormi uusimaid uuendusi ja täiustusi, et oma investeerimisvõimalusi veelgi laiendada.