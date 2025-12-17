Kõige mõnusam kohtumine merel!

Asjalikud jutuajamised, hõrgud toidud ning kaunis vaade merele– just nii kõlab nõupidamine laeva pardal. Sellest artiklist leiadki hüva nõu, miks pidada oma kohtumised ning konverentsid just kruiisilaeval Victoria.
Moodne ruumikas laev seilab heade mõtete lainel Tallinnast Helsingisse ja tagasi, olles ideaalne keskkond kohtumisteks ja uute ideede sünniks.
Miks minna ettevõttega merele?
- Unikaalne ja inspireeriv keskkond, mis mõjub värskelt ja meeldejäävalt.
- Sujuv ja muretu korraldus tänu toitlustusele ja õhtusele meelelahutusele.
- Hinna sisse kuulub ka kajut, kus Tallinnast väljast tulevad osalejad saavad mugavalt ööbida.
Mida me laeval pakume?
Sul on võimalus valida just oma meeskonnale sobilik pakett. Kruiis algab kell 12:30, kuid Sul on võimalus oma sündmusega alustada näiteks juba kell 09:00. Koosolemise lõpuaja saad otsustada ise vastavalt soovile. Vali oma tiimile:
- 9-tunnine kiirem ja konkreetsem sõit merele ühes koosolekuga, mille juurest ei puudu ka maitsev eine
- 12-tunnine väljasõit koos nõupidamise, söökide, meelelahutuse ning šopinguga pardapoodides
- Ööbimisega laevasõit, mille hulka kuulub koosolek, suurepärased road ning meelelahutus. Laevalt maha peab minema järgmisel hommikul hiljemalt kell 11:00.
- Victoria I kruiisilaeva koosolekuruum
- Foto: Tallink
- Victoria I kruiisilaeva konverentsikeskus
- Foto: Tallink
Milliseid ruume laev pakub?
Pardal on hulgaliselt võimalusi erinevate sündmuste korraldamiseks.
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Konverentsikeskus pakub erineva suuruse ja ühendamisvõimalusega ruume, mis sobivad nii väiksematele kui ka suurematele ettevõtetele ja meeskondadele. Mitmekülgsed ruumilahendused toetavad nii koosolekute ja konverentside kui ka nõupidamiste, strateegiapäevade ja tiimiürituste korraldamist – ühendades sujuvalt töö ja meelelahutuse.
Starlight on kahekorruseline show- baar, kus on suurepärane heli- ja valgussüsteem ning mis sobib ideaalselt suurema ürituse korraldamiseks.
Aluminium Disco ruumid sobivad suurepäraselt ettevõtte sünnipäeva või vabama õhkkonnaga sündmuste korraldamiseks. Ruumi jätkub nii esinejale kui ka tantsijatele.
Näidispakett 12-le
Näidispakett supibufee, õhtusöögi ning koosolekuruumiga
Boonus! Hind sisaldab kohta neljases A-kajutis ning soovi korral ka ööbimist.
89€ inimene
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- Victoria I kruiisilaev
- Foto: Tallink
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