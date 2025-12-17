Kõige mõnusam kohtumine merel!

Konverentsikeskus pakub erineva suuruse ja ühendamisvõimalusega ruume, mis sobivad nii väiksematele kui ka suurematele ettevõtetele ja meeskondadele. Mitmekülgsed ruumilahendused toetavad nii koosolekute ja konverentside kui ka nõupidamiste, strateegiapäevade ja tiimiürituste korraldamist – ühendades sujuvalt töö ja meelelahutuse.

Starlight on kahekorruseline show- baar, kus on suurepärane heli- ja valgussüsteem ning mis sobib ideaalselt suurema ürituse korraldamiseks.

Aluminium Disco ruumid sobivad suurepäraselt ettevõtte sünnipäeva või vabama õhkkonnaga sündmuste korraldamiseks. Ruumi jätkub nii esinejale kui ka tantsijatele.

Näidispakett 12-le Näidispakett supibufee, õhtusöögi ning koosolekuruumiga Boonus! Hind sisaldab kohta neljases A-kajutis ning soovi korral ka ööbimist. 89€ inimene