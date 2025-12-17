Tagasi ST Suured välisriikide pangad rahastavad rahvusvahelist ettevõtet, mis emiteerib 10,5% tootlusega võlakirju Leedu rahvusvaheline kinnisvaraarendusettevõte KAITA Group, mis emiteerib kuni 18. detsembrini Balti riikides 10,5% tootlusega võlakirju, on saanud rahvusvaheliselt Cynergy Bankilt 26,6 miljoni euro suuruse rahastuse oma projektile Youston, mis asub Londoni kesklinnas. Samal ajal teeb üks Tšehhi suurimaid panku 9,7 miljoni euro suuruse pikaajalise investeeringu juba Prahas edukalt toimivasse Youston projekti. Neid projekte haldavate ettevõtete nõuded panditakse võlakirju ostnud investoritele.

Londoni ja Praha ühiselamuprojekte Youston haldab ettevõte KAITA Group koos teise rahvusvahelise kinnisvaraturuliidriga Hanner. Tavaliselt on Briti investorite jaoks eriti oluline varasem tegevus Ühendkuningriigis, kuid antud juhul piisas KAITA Groupi ja Hanneri ulatuslikust rahvusvahelisest kogemusest.

„Cynergy Bank hindas positiivselt kontserni selget struktuuri ja olemasolevat omakapitali. Selle Londoni finantsasutuse jaoks oli oluline ka pikaajaline refinantseerimine pärast ehituse lõpetamist ja üüritulu stabiliseerumist. Saime ka pakkumise teha koostööd teiste Londonis asuvate projektide raames,“ ütleb Ugnius Latvys, direktor ja partner KAITA Groupis, mis praegu müüb Balti riikides 10,5% tootlusega võlakirju.

Londoni projekti rahastamisstruktuur koosneb mitmest etapist. Kinnisvara esialgset omandamist rahastas Together Finance, andes selleks 6,3 miljonit eurot. See investeering on nüüd refinantseeritud ja rekonstrueerimise etapiks on saadud täiendav rahastus. Cynergy Banki poolse rahastuse kogusumma on 26,6 miljonit eurot.

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U. Latvysi sõnul paistab Trinity Bank silma oma keskendumisega pikaajalisele partnerlusele ja võimega kohaneda projekti eripäradega. Teine oluline rahastamiskriteerium oli Tšehhi kohaliku tugeva meeskonna olemasolu, kellel on suurepärased teadmised üüri- ja ehitusturust.

„Euroopas valitsev kiiresti kasvav nõudlus ühiselamute järele koos Youstoni juhtimismudeliga, mis on meie meeskonna poolt tõestatud ja turul läbiproovitud, viisid selleni, et Trinity Bank andis Prahas meile kõige soodsamatel tingimustel laenu. Näeme selles usalduses veel üht tõestust, et meie otsus Youstoni võrgustikku Euroopas aktiivselt laiendada on end ära tasunud,“ ütleb ekspert.

KAITA Group haldab kuut Youstoni ühiselamuprojekti Vilniuses, Riias, Prahas ja praegu ehitamisel olevat Londoni kesklinna projekti. Sel aastal tunnistati see bränd rahvusvahelisel prestiižsel Coliving Awardsil parimaks ning augustis Riias avatud projekt pälvis linna parima ümberehituse nimetuse.

Pool projektist on mõeldud äriklientidele

Prahas tegutseb Youston kiiresti kasvavas ühiselamute segmendis, mis tänu rahvusvahelisele tööjõu liikuvusele, noorte spetsialistide rändele ja tööturgude globaliseerumisele laieneb kogu Euroopas. Antud projekt paistab silma sellega, et pool selle 107 elamispinnast on renditud juriidilistele isikutele ja ainult pikaajaliselt, vähemalt kaheks aastaks.

„Saame pidevalt päringuid ettevõtetelt, kes soovivad rentida kümneid elamispindu oma töötajatele, kes saabuvad Prahasse teistest riikidest või linnadest. See näitab, et eluase on muutumas tõeliseks konkurentsivahendiks võitluses talentide pärast,“ ütleb U. Latvys.

Ühe ettevõttega, kes ootas seda võimalust peaaegu kuus kuud, on juba sõlmitud kaheaastane rendileping 50 elamispinnale.

„Kuigi Youstoni täituvus on juba praegu järjepidevalt 95–98 protsenti, lihtsustab koostöö ettevõtetega äriprotsesse, tagab veelgi suurema stabiilsuse ja võimaldab säilitada projekti suurema kasumlikkuse,“ märgib KAITA Groupi juht.

Ühiselamise kontseptsioon, kus elanikele pakutakse lisaks täisvarustuses korteritele ka ühiseid spordi-, töö-, vaba aja-, kino-, sauna- ja puhkeruume, peetakse Euroopa suurlinnade üheks kiiremini kasvavaks elamukinnisvara vormiks.

Kokku haldab KAITA Group praegu ligi 1000 ühiselamut üle Euroopa ning ettevõtte sõnul võidakse Prahas edukalt testitud ärimudelit rakendada ka Vilniuse, Riia ja Londoni tulevastes projektides.

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