Suured välisriikide pangad rahastavad rahvusvahelist ettevõtet, mis emiteerib 10,5% tootlusega võlakirju

Leedu rahvusvaheline kinnisvaraarendusettevõte KAITA Group, mis emiteerib kuni 18. detsembrini Balti riikides 10,5% tootlusega võlakirju, on saanud rahvusvaheliselt Cynergy Bankilt 26,6 miljoni euro suuruse rahastuse oma projektile Youston, mis asub Londoni kesklinnas. Samal ajal teeb üks Tšehhi suurimaid panku 9,7 miljoni euro suuruse pikaajalise investeeringu juba Prahas edukalt toimivasse Youston projekti. Neid projekte haldavate ettevõtete nõuded panditakse võlakirju ostnud investoritele.
- KAITA Grupi direktor ja partner Ugnius Latvys.
- Foto: KAITA Group
Londoni ja Praha ühiselamuprojekte Youston haldab ettevõte KAITA Group koos teise rahvusvahelise kinnisvaraturuliidriga Hanner. Tavaliselt on Briti investorite jaoks eriti oluline varasem tegevus Ühendkuningriigis, kuid antud juhul piisas KAITA Groupi ja Hanneri ulatuslikust rahvusvahelisest kogemusest.
„Cynergy Bank hindas positiivselt kontserni selget struktuuri ja olemasolevat omakapitali. Selle Londoni finantsasutuse jaoks oli oluline ka pikaajaline refinantseerimine pärast ehituse lõpetamist ja üüritulu stabiliseerumist. Saime ka pakkumise teha koostööd teiste Londonis asuvate projektide raames,“ ütleb Ugnius Latvys, direktor ja partner KAITA Groupis, mis praegu müüb Balti riikides 10,5% tootlusega võlakirju.
Londoni projekti rahastamisstruktuur koosneb mitmest etapist. Kinnisvara esialgset omandamist rahastas Together Finance, andes selleks 6,3 miljonit eurot. See investeering on nüüd refinantseeritud ja rekonstrueerimise etapiks on saadud täiendav rahastus. Cynergy Banki poolse rahastuse kogusumma on 26,6 miljonit eurot.
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Samal ajal andis Trinity Bank Tšehhis 9,7 miljonit eurot pärast seda, kui projekt saavutas täieliku täituvuse. Seda raha kasutatakse varem aktsionäride omakapitaliga rahastatud investeeringute refinantseerimiseks.
„Panga usalduse tagasid Youstoni kestlikud tulemused. Praha projekt on juba mitu aastat stabiilselt 95–98-protsendilise täituvusega toiminud ning ettevõte, kellega meil on praegu pikaajaline leping, ootas pool aastat võimalust rentida seal kümneid kortereid,“ ütleb U. Latvys.
Londoni ja Praha ühiselamuprojekte Youston haldab ettevõte KAITA Group koos teise rahvusvahelise kinnisvaraturuliidriga Hanner:
- Foto: ROMAN MLEJNEK PHOTOGRAPHY
- Foto: Diana_Garbacauskiene
- © 2025 Maris Lazdans | https://www.photored.lv/ |
- Foto: © 2025 Maris Lazdans | https://www.photored.lv/ |
10,5 protsenti aastatootlust, investeerida võivad nii füüsilised kui juriidilised isikud
KAITA Groupi ettevõte KAITA Development, mis arendab praegu elamukinnisvara projekte Naujamiestises, Žirmūnais ja Viršuliškėses, emiteerib 4.–18. detsembrini kaheaastaseid võlakirju. Investoritele pakutakse 10,5 protsenti aastatootlust. Kogutud vahendeid kasutatakse nende ja uute projektide ehituse rahastamiseks.
„Vilniuse kinnisvaraturg on praegu väga aktiivne, eluasemete kättesaadavus on pandeemiaeelse tasemeni taastunud ja nõudlus peaks järgmisel aastal jätkuvalt kasvama, seda nii vähendatud sissemakse tõttu kui ka võimaluse tõttu teisest pensionisambast raha võtta. Saavutasime oma kavandatud aastased müügieesmärgid kümne kuuga ja oleme ühed enim elamispinda müünud ettevõtted pealinnas. Kõik need näitajad julgustavad meid selles linnas veelgi elamispindade pakkumist suurendama. Just selleks me kogutud vahendeid kasutamegi: kohustuste refinantseerimiseks ja meie projektide jätkuva rahastuse tagamiseks,“ ütleb U. Latvys.
Kaheksa aasta jooksul 26 kinnisvaraprojekti edukalt lõpule viinud KAITA Development arendab praegu Naujamiestises 31 miljoni euro suurust kaasaegset korterikompleksi „Off“, milles on 242 korterit, sealhulgas pealinna viimased uued loftid.
Tagatisega võlakirjad
Võlakirjaemissiooni lisatagatiseks on arendatavaid kinnisvaraprojekte haldavate KAITA Groupi ettevõtete aktsiate pantimine. Pant hõlmab projekti „Moods“ haldava ettevõtte UAB „Namų plėtros projektai“ ja projekti „Off“ haldava ettevõtte UAB „Miesto forma“ aktsiad. Lisaks panditakse võlakirjadesse investeerijatele ettevõtte UAB „Kaita International“ nõuded kogusummas 2,3 miljonit eurot. Emitent kohustub tagama, et võlakirjade emiteerimise algusest kuni 31. detsembrini 2026 ei ületa emiteeritud võlakirjade nimiväärtuse ja tagatise netoväärtuse suhe 0,6 ning 1. jaanuarist 2027 kuni võlakirjade lunastamise kuupäevani ei ületa see suhe 0,5.
Ranged nõuded ja pikk hindamisprotsess
Youston on KAITA Groupi ja Hanneri esimene ühisprojekt nii Ühendkuningriigis kui Tšehhis, mistõttu oli selle rahastamisprotsess erakordselt põhjalik, märkis U. Latvys.
Pangad seadsid kõrgeid nõudeid. Rahvusvaheline advokaadibüroo Dentons viis läbi KAITA Groupi ja Hanneri õigusliku hoolsuskontrolli, nõudis, et prognoositav täituvus oleks tõendatud rendilepingutega, ning nõudis sõltumatut kinnisvarahindamist, mille Prahas viis läbi rahvusvaheline kinnisvarakonsultatsioonifirma Savills. Pärast Tšehhis projekti Youston ehituse valmimist ja tegevuse alustamist jälgis pank mõnda aega selle tegelikku täituvust, hindu ja tulude dünaamikat, enne kui tegi pikaajalise laenu andmise kohta otsuse.
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U. Latvysi sõnul paistab Trinity Bank silma oma keskendumisega pikaajalisele partnerlusele ja võimega kohaneda projekti eripäradega. Teine oluline rahastamiskriteerium oli Tšehhi kohaliku tugeva meeskonna olemasolu, kellel on suurepärased teadmised üüri- ja ehitusturust.
„Euroopas valitsev kiiresti kasvav nõudlus ühiselamute järele koos Youstoni juhtimismudeliga, mis on meie meeskonna poolt tõestatud ja turul läbiproovitud, viisid selleni, et Trinity Bank andis Prahas meile kõige soodsamatel tingimustel laenu. Näeme selles usalduses veel üht tõestust, et meie otsus Youstoni võrgustikku Euroopas aktiivselt laiendada on end ära tasunud,“ ütleb ekspert.
KAITA Group haldab kuut Youstoni ühiselamuprojekti Vilniuses, Riias, Prahas ja praegu ehitamisel olevat Londoni kesklinna projekti. Sel aastal tunnistati see bränd rahvusvahelisel prestiižsel Coliving Awardsil parimaks ning augustis Riias avatud projekt pälvis linna parima ümberehituse nimetuse.
Pool projektist on mõeldud äriklientidele
Prahas tegutseb Youston kiiresti kasvavas ühiselamute segmendis, mis tänu rahvusvahelisele tööjõu liikuvusele, noorte spetsialistide rändele ja tööturgude globaliseerumisele laieneb kogu Euroopas. Antud projekt paistab silma sellega, et pool selle 107 elamispinnast on renditud juriidilistele isikutele ja ainult pikaajaliselt, vähemalt kaheks aastaks.
„Saame pidevalt päringuid ettevõtetelt, kes soovivad rentida kümneid elamispindu oma töötajatele, kes saabuvad Prahasse teistest riikidest või linnadest. See näitab, et eluase on muutumas tõeliseks konkurentsivahendiks võitluses talentide pärast,“ ütleb U. Latvys.
Ühe ettevõttega, kes ootas seda võimalust peaaegu kuus kuud, on juba sõlmitud kaheaastane rendileping 50 elamispinnale.
„Kuigi Youstoni täituvus on juba praegu järjepidevalt 95–98 protsenti, lihtsustab koostöö ettevõtetega äriprotsesse, tagab veelgi suurema stabiilsuse ja võimaldab säilitada projekti suurema kasumlikkuse,“ märgib KAITA Groupi juht.
Ühiselamise kontseptsioon, kus elanikele pakutakse lisaks täisvarustuses korteritele ka ühiseid spordi-, töö-, vaba aja-, kino-, sauna- ja puhkeruume, peetakse Euroopa suurlinnade üheks kiiremini kasvavaks elamukinnisvara vormiks.
Kokku haldab KAITA Group praegu ligi 1000 ühiselamut üle Euroopa ning ettevõtte sõnul võidakse Prahas edukalt testitud ärimudelit rakendada ka Vilniuse, Riia ja Londoni tulevastes projektides.
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