28.01.26, 10:25 Aleksandr Kostin: muutuv ettevõtlus vajab paindlikumaid rahastuslahendusi Ettevõtluses on hetki, kus otsus tuleb teha kiiremini, kui finantssüsteem on harjunud. Olgu selleks ootamatu võimalus investeerimiseks, ajutine rahavoogude kõikumine või vajadus katta kulusid enne laekumisi. Rahavajadus ei küsi, kas ettevõttel on aega koostada põhjalik äriplaan või oodata laenuotsust nädalaid.

„Kui ettevõttel on aega ja väga tugev finantsseis, on pank loogiline valik. Kui aga raha on vaja kiiresti ja ettevõtja tahab vältida liigset bürokraatiat, peab turul olema ka teisi võimalusi," ütleb Laen.ee kaubamärgi all tegutseva finantsasutuse Placet Group OÜ juhatuse liige Aleksandr Kostin.

Eesti Panga detsembrikuu majandusprognoosi kohaselt on Eesti majandus taastumas, kasvades 2026. aastal 3,6%. Seda toetavad eelkõige välisturgude kosumine ja riigipoolsed sammud, samuti parandavad majanduse väljavaadet alanenud intressimäärad, hea ligipääs laenudele ja aeglustuv hinnatõus.

Turuootuste kohaselt on edasised muutused euriboris väikesed, kuid seni toimunud langus ja finantsasutuste suutlikkus laene anda toetab nii ettevõtteid kui ka majapidamisi. Erinevalt paljudest euroala riikidest on valdav osa Eesti laenudest seotud lühiajalise euriboriga, mille tõttu on Euroopa Keskpanga intressilangetuste leevendav mõju jõudnud meie laenuklientideni kiiresti ja toetab majanduse elavnemist.

Ent kuigi traditsiooniline pangafinantseerimine on paljudele ettevõtetele jätkuvalt sobiv lahendus, eeldab see enamasti aega, mahukate dokumentide esitamist ning täitmist ja valmisolekut pikemaks protsessiks. Väiksemate ja keskmiste ettevõtete jaoks see aga ei ole see alati praktiline, eriti olukordades, kus otsuse kiirus määrab, kas palutud ärivõimalust saab ära kasutada või mitte.

Finantseerimisotsus ei tohi pidurdada ettevõtte arengut

Laen.ee kaubamärgi all tegutseva finantsasutuse Placet Group OÜ juhatuse liige Aleksandr Kostin ütleb, et ärilaenu roll ettevõtluses on viimastel aastatel muutunud. „Ettevõtlus on läinud nii-öelda kiiremaks ja otsused tuleb teha lühema ajaga. Meie eesmärk ongi pakkuda finantseerimist, mis ei pidurda ettevõtjat, vaid aitab tal edasi liikuda. Seetõttu on Laen.ee tagatiseta ärilaen mõeldud ettevõtjatele, kes vajavad kiiret ja selget vastust ning soovivad raha kasutada oma äranägemise järgi kõikvõimalikeks äritegevusteks, vajalike seadmete omandamiseks ja investeerimiseks.”

Hetkel pakub Laen.ee tagatiseta kuni 50 000 euro suurust ärilaenu fikseeritud intressiga 12,9 % aastas, mis annab ettevõtjale ette teada laenukulu kogu perioodiks. Kiirus ja läbipaistvus on peamised tegurid, mida ettevõtjad enim finantsmaailmas väärtustavad.

Laen.ee lähenemine erineb pangast eelkõige tempo poolest: laenutaotlusele vastatakse kuni tunni jooksul ning kuigi taotleja tausta kontrollitakse põhjalikult, ei nõuta mahukaid äriplaane ega pikka dokumentide nimekirja. Juriidilise isiku esindajal tuleb taotluse esitamiseks täita ankeet laen.ee lehel. Kiirelt, selgelt ja liigse bürokraatiata.

On palju ettevõtteid, kelle äritegevus toimib, kuid kelle vajadused ei sobitu klassikalise pangamudeli raamidesse. See peegeldab laiemat muutust ettevõtlusrahastamises, kus alternatiivsed finantseerijad täidavad olulist rolli. Nende eesmärk ei ole konkureerida madalaima hinnaga, vaid pakkuda kiirust, selgust ja paindlikkust olukordades, kus aeg on ettevõtja jaoks kõige kallim ressurss.

Kostini sõnul otsivad Laen.ee kliendid toimivat lahendust. „Kui ettevõttel on aega ja väga tugev finantsseis, on pank loogiline valik. Kui aga raha on vaja kiiresti ja ettevõtja tahab vältida liigset bürokraatiat, peab turul olema ka teisi võimalusi. Alternatiivsed laenulahendused ei ole mõeldud pankade asendamiseks, vaid olukordadeks, kus paindlikkus ja reageerimiskiirus on määrava tähtsusega.”

Kas Sul on tarvis ärile kiiresti hoogu anda? Laen.ee ärilaen on selliseks vajaduseks just õige lahendus! Ärilaenu taotlusele saad vastuse juba 1 tunniga ning väldid liigset paberimajandust.

Miks valida laen.ee ärilaen? 12,9% fikseeritud intress – selge ja muutumatu;

kiire otsus – vastus kuni 1 tunniga;

paindlikud summad ja perioodid;

läbipaistvad tingimused;

ettevõtte vajadustest lähtuv lahendus. Helista: 6630112 Kirjuta: [email protected] E-R: 9:00-18:00 www.laen.ee