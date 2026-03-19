Tagasi ST Tippjuht selgitab, miks firmapeod on muutunud strateegiliseks tööriistaks Saates "Password: Marketing and Money" räägib sündmusagentuuri Hype kaasasutaja ja juht Neeme Kari sellest, kuidas üritusturundus on viimastel aastatel muutunud ja miks sündmusi ei tohiks enam võtta lihtsalt „suvepäevade“ või peona.

Kari sõnul on hästi korraldatud sündmus tegelikult strateegiline juhtimistööriist. Kui reklaam aitab püüda tähelepanu ja sisu kasvatab teadlikkust, siis live-kohtumised loovad usaldust. Just seetõttu on ettevõtete siseüritused ja kliendisündmused jätkuvalt olulised ka ajal, mil töö, müük ja suhtlus liiguvad üha enam digikeskkonda.

Oluline muutus on toimunud ka formaadis. Kunagised nädalavahetuse suvepäevad, mille keskmes oli meelelahutus, on asendumas sisukamate tööpäevaste formaatidega: häkatonid, arutelud, koolitused ja tiimiüritused. Meelelahutus ei ole kadunud, kuid see ei ole enam eesmärk omaette. Fookus on sellel, kuidas tuua inimesed kokku nii, et tekiks rohkem usaldust, parem koostöö ja tugevam tiimitunne.

Kliendiürituste puhul liigub maailm samuti agressiivsest müügist suhte loomise suunas. Inimesed ei tule enam kohale pelgalt esineja, tasuta joogi või show pärast. Nad tulevad sinna, kus tekib päris kontakt, usaldus ja tunne, et neid väärtustatakse.