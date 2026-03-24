Tagasi ST Ettevõtted otsivad bränditoodetelt järjest rohkem praktilist väärtust Bränditoodete tellimine ei tähenda enam logoga pastaka või muu nänni valimist. Ettevõtted soovivad kingitusi, mis päriselt kasutust leiavad ja peegeldavad nende väärtusi. ROI müügi- ja arendusjuhi sõnul on kasvavaks suunaks tekstiil ning praktilised igapäevatooted, mille puhul mängivad rolli nii kasutusmugavus kui ka jätkusuutlikkus.

Firma meenetest rääkides sõnab ROI arendusjuht Sandra Vallik, et eelmisel kümnendil valitsenud nännikultuur on selgelt taandumas. „Enam ei taheta asju, mis jäävad riiulile tolmu koguma. Kingitustelt oodatakse praktilist väärtust,“ ütleb ta. Viimastel aastatel on tugevalt kasvanud tekstiilitellimused – alates T-särkidest ja pusadest kuni jakkide ja spordiriieteni. Need on tooted, mida ettevõtte töötaja või koostööpartner saab igapäevaselt kasutada.

Teiseks oluliseks suunaks on muutunud kliendi teadlikkus materjalidest ja jalajäljest. „Ei taheta tekitada mõttetut jalajälge – ettevõtted küsivad, kust toode tuleb ja kui jätkusuutlikult see on tehtud,“ lisab müügijuht Kristjan Kiil. Valliku sõnul on valdkonnas toimunud märgatav nihe taaskasutatud materjalide poole ning koostööpartnereid valitakse selle järgi üha hoolikamalt.

Saates tuleb juttu ka sellest, kuidas on kasvanud huvi tööriiete vastu. Kiili sõnul soovib üha rohkem kliente ühe partneri käest terviklahendust: „Kuna meie suudame pakkuda nii kingitusi kui ka tööriideid, on ettevõtte jaoks asjaajamine kordades lihtsam.“