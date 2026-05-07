07.05.26, 10:44 Õige ülikond on šikk ja väärikas, kuid mugav kui dressikomplekt Suvi toob kaasa firma- ja pulmapeod, aiavastuvõtud, juubelid, koolilõpud ning muud sündmused, kus soovitakse välja näha viks ja viisakas, kuid tunda end samal ajal mugavalt. Kui veel mõni aeg tagasi tähendas ülikond paljude meeste jaoks midagi jäika, palavaks ajavat ja pitsitavat, siis tänane mood liigub hoopis teises suunas.

Hommikul saab sama riietusega minna kontorisse ja õhtul aiapeole. Riided peavad töötama inimese elu rütmis ja mitte takistusi seadma.

Üks hea ülikond peab töötama kaasa kandja elustiiliga, olema kerge, hästi liikuv ja piisavalt mitmekülgne, et sobida nii päevastele kohtumistele kui ka õhtustele suveüritustele.

“Suvi on just see aeg, mil mehed otsivad enim lahendusi, mis ühendaksid nii viisaka välimuse kui ka kandmismugavuse,” räägib Sangari tegevjuht Raul Saks. “Inimesed ei taha enam osta ülikonda ainult üheks sündmuseks. Otsitakse komplekte, mida saab ka hiljem kasutada – olgu selleks pulm, sünnipäev, teatriskäik või isegi igapäevane tööpäev,” räägib ta.

Ülikond, milles on päriselt ka hea olla

Tänase ülikonnamoe suurim muutus peitub materjalides. Kaasaegsed kangad on venivad, hingavad ja kortsumiskindlad, mis tähendab, et ülikond ei pea enam tunduma raske ega piirav, ebamugav rõivaese, mida erilistel puhkudel vägisi selga sättida.

Zuitable – ülikond, mille kangas venib neljas suunas ja mis sobib nii tossu kui kingaga

Sportlikuma ja moodsama stiili eelistajatele on suunatud Saksa bränd Zuitable, mille suurim eripära on neljas suunas veniv kangas. Materjal meenutab omadustelt trikotaaži ning muudab kandmiskogemuse tavapärasest ülikonnast oluliselt vabamaks.

“Mugavuse osas julgen öelda, et püksid tunduvad jalas nagu dressipüksid ja pintsak seljas nagu dressipluus, kuid visuaalselt on kõik mõistagi viisakas ja kena,” kirjeldab Saks.

Just mugavus on muutnud sellised komplektid eriti populaarseks meeste seas, kes soovivad ka pidulikumas olukorras säilitada loomuliku ja muretu enesetunde. Sageli kantakse neid koos tenniste, tossude või mokassiinidega, mis muudab üldmulje kaasaegseks ja vabamaks, säilitades siiski vajaliku korrektsuse.

Zuitable’i lõiked sobivad eriti hästi sportliku kehaehitusega meestele, kelle laiemad õlad muudavad klassikalise pintsaku kandmise sageli ebamugavaks.

Zuitable kollektsiooni valik on saadaval suurustes 46-56.

Suvine stiil tähendab kombineerimisvabadust

Kui varem osteti ülikond ühe kindla komplektina, siis täna väärtustatakse üha rohkem rõivaste kombineeritavust. Pintsakut ja pükse ostetakse sageli eraldi ning neid sobitatakse ülejäänud garderoobiga vastavalt sündmusele ja tujule.

Samas ei pea alati valima klassikalist täisülikonda. Tänapäeval on täiesti aktsepteeritud ka erinevad kombinatsioonid – näiteks chinos’d koos triiksärgiga, püksid ja vest või muu lihtsam, kuid läbimõeldud komplekt.

Neile, kes ei soovi investeerida tervesse ülikonda, soovitab Saks tähelepanu pöörata vestidele.

“Isegi t-särgi peale lisatud vest annab kohe mitu kraadi viisakama tulemuse ja näitab, et inimene on sündmuse jaoks pingutanud,” sõnab ta.

Hästi istuv rõivas annab vajaliku enesekindluse

Kuigi trendid muutuvad, on kõige tähtsam see, kuidas rõivas kandja seljas istub ja kuidas inimene end riietuses tunneb.

Valikut tehes ei peaks kartma ka professionaalset nõustamist.

“Sageli leitakse koos hoopis parem lahendus, kui inimene alguses ette kujutas. Professionaalne abi aitab leida õige lõike, suuruse ja tasakaalus komplekti,” räägib Raul Saks.

Sangari valikud on kättesaadavad Tallinna Kristiine, Rocca al Mare ja Ülemiste keskuste kauplustes, kus kogenud müügikonsultandid aitavad leida sobiva lahenduse igale kehatüübile ja vajadusele. “Kui ülikond on mugav ja istub hästi, siis ei jää see kappi seisma, vaid leiab kasutust aastaid,” ütleb Saks.

