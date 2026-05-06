Tehisintellekt lükkas Microni turuväärtuse uude tippu

Mälukiipide tootja Micron Technology avaldas kolmapäeva õhtul oma teise kvartali majandustulemused, mis ületasid analüütikute ootused nii tulu kui ka kasumi osas. Peamiseks veduriks on jätkuv nõudlus tehisintellekti lahenduste järele.
Mälukiibitootjate aktsiad sattusid neljapäeval müügisurve alla pärast seda, kui Google avalikustas algoritmi, mis vähendab tehisaru arendamiseks vajalikku mälumahtu kuni kuus korda. Uudise mõjul langes Micron Technology aktsia 7% ehk 355 dollarini.
Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ viib läbi avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus saavad investorid märkida 11% aastase intressiga tagatud võlakirju. Emissioon annab Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimaluse osaleda ekspordile keskenduva ettevõtte järgmises kasvufaasis.