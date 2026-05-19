Tagasi ST LEVIRA AS

19.05.26, 11:00 Levira kasvatab Suurbritannias äri paindlike meediateenustega Levira meediateenuste peaarhitekt Sven Rekkaro kirjeldab saates “Levira - eetris ja ühenduses”, kuidas Levira ühendab kliendi vajadused, tehnoloogiapartnerid ja insenerid.

Levira meediateenuste peaarhitekt Sven Rekkaro.

Foto: Sergei Zjuganov

Rahvusvaheliselt, eriti Suurbritannias, konkureerib Levira paindlikkusega. Rekkaro sõnul ei taha nad olla jäik teenusepakkuja, vaid meediateenuste partner, kes kaardistab kliendi vajadused ja ehitab teenuse selle järgi.

Oluline teema on tehisintellekt. Rekkaro rõhutab, et AI võib aidata automatiseerimisel, subtiitrite, tõlgete ja eri sisuversioonide loomisel, kuid see pole imerohi: „Kõik probleemid ei ole lahendatavad AI-ga,“ räägib Rekkaro. AI-ajastul muutub eriti tähtsaks sisu autentsus: vaatajale tuleb selgelt öelda, mis osa sisust on päriselt üles filmitud ja mis on genereeritud AI-tööriistadega.

Intervjuus räägitakse ka uutest reklaami- ja sisumudelitest. Spordiülekannetes saab reklaame regionaliseerida nii, et staadioniäärsed reklaamid asendatakse sihtriigile sobiva sisuga. Voogedastuses võib pausiekraan muutuda reklaamipinnaks ning tulevikus võib ekraanil nähtav toode viia otse ostuni. Samas ei ole kõik kunagised trendid, näiteks virtuaalreaalsus ja 3D, massidesse jõudnud, sest seadmed on kallid, tootmine keeruline ja osa vaatajaid kogeb füüsilist ebamugavust.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Levira jaoks on tulevikusuundadeks Suurbritannia kogemuse laiendamine, uued Euroopa turud, kaugproduktsioon ja AI-kaameratega spordiülekanded. Rekkaro sõnul võimaldavad AI-kaamerad näidata sisu, mida varem ei olnud mõistlik toota - näiteks väikesed kohalikud spordivõistlused.

Saadet juhib Hando Sinisalu.