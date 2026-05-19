FT: Hiina riigipea sõnul võib Putin Ukraina avantüüri kahetseda

Vladimir Putin (vasakul) on täna Pekingis, et hankida Ukraina sõjaga pihta saanud majandusele eluliini.
Hiina riigipea Xi Jinping ütles möödunud nädala lõpus toimunud kõnelustel Donald Trumpiga, et Vladimir Putin võib lõpuks kahetseda Ukrainas täiemahulise sõja alustamist, kirjutab Financial Times viidates mitmele allikale, kes on kursis USA järeldustega kohtumistel kõneletust.
