Haruldane toonekurg ohustab Eesti Energia Tootsi hiigelprojekti

Must-toonekure pesale ei tohiks elektrituulikut ehitada lähemale kui 2 kilomeetrit. Selline pesa jäi esialgu piisavalt kaugele, kuid kaks aastat tagasi avastati uus pesa vähem kui 500 meetri kauguselt. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia ostis Pärnumaale Tootsi tuulepargi rajamiseks enampakkumiselt maatüki 51,5 miljoni euro eest ning võitis kohtus konkurente. Investeeringule seab nüüd aga riski liialt lähedale kolinud kaitse all olev must-toonekurg.

Endine turbakaevandus Tootsi suursoos on tohutu suur inimkauge ala, kus tuleb vettinud pinnasel tulevaste tuulikute asupaigani kõndida mõni kilomeeter. Õhus kostub erinevate lindude hääli, keda eraldatud märg ala ligi tõmbab. Soo kohal lendab merikotkas, järvekesel on koha sisse võtnud luiged, end näitavad ka haned ja pardid. Tõeline elu käib soos aga õhtuti, kui sinna kogunevad tuhanded sookured. Sügiseti on neid sinna igast nurgast kokku lennanud lausa 6000.