Kunstnik Olivia Lipartia joonistas raamatule "Hallo 80ndad" illustratsioonid. Foto: Illustratsioon: Olivia Lipartia

Tõeline nostalgialaks: 80ndate kaubandust iseloomustas kaubandustöötajate suur võim

80ndatel lapsed olnud ei osanud paljudest asjadest puudust tunda. Kui praegu on toidupoes tavapärane, et müügil on nii apelsinid kui banaanid, siis tollal oli lõunamaiste puuviljade vabalt kättesaadavus ennekuulmatu. Kunstnik Olivia Lipartia pani koos abikaasa Tarieliga erksamad lapsepõlvemälestused kirja ja üsna mitmed neist on seotud tollal kaubanduses valitsenud olukorraga.

Lipartiate sõnul oli nõukogudeaegne teenindus valdavalt üks jube asi, mida väga ei tahakski meenutada, kirjutab portaal kaubandus.ee. Samas on Pepsi, piimabaar, kaljatsistern ja kolinal töötav kassaaparaat vaid mõned märksõnad, mis paljudele 80ndatel lapsed olnutele nostalgia hinge toovad.