Rahvas ostis motopoed juba sisuliselt tühjaks

Harley Davidson Tallinna salongi juht Imre Laheäär ütles, et nende salongis on müügil rattad hinnavahemikus 7000 kuni 50 000 eurot. Soodsamad mudelid on poest kadunud ja ilmselt on kuu aja pärast ka kallimad otsas. Fotol seisab ta poe kõige kallima mudeli, 44 000 eurot maksva kaherattalise juures. Foto: Liis Treimann