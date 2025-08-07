Äripäev
Baltic Horizon Fondi puhaskahjum pea kolmekordistus

Baltic Horizon Fondi puhaskahjum suurenes 2025. aasta esimesel poolaastal ligikaudu kolm korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ulatudes 891 000 euroni.
Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.
  • Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.
  • Foto: Liis Treimann
Aasta esimese kuue kuu jooksul teenis Baltic Horizon Fond 891 000 eurot puhaskahjumit, võrreldes eelmise aasta sama perioodi 12,85 miljoni euro suuruse kahjumiga. Kui jätta kõrvale 2024. aasta vahehindamise kahjum, oli mullune puhaskahjum 325 000 eurot. Fondi kahjum osaku kohta oli esimesel poolaastal 0,01 eurot, samas kui eelmisel aastal ulatus see 0,11 euroni.
  08.05.25, 18:58
Baltic Horizon Fondi puhaskahjum suurenes poole võrra
Baltic Horizon Fondi kahjum kasvas esimeses kvartalis üle poole võrra, ulatudes 968 000 euroni, mis tulenes kinnisvarainvesteeringute müügist tekkinud kahjumist.
Börsiuudised
  07.08.25, 09:49
Indexo pensioniäri kasum mitmekordistus, uus pank jätkab kahjumis
Indexo alustab uue aktsiapakkumisega
Kuigi Indexo pensionihaldusäri kasum kasvas aastaga ligi viis korda 743 000 euroni, jätkas hiljuti tegevust alustanud pank ootuspäraselt investeerimisfaasis, teenides 5,05 miljoni euro suuruse kahjumi. Grupi konsolideeritud kahjumiks kujunes 4,3 miljonit eurot.
Börsiuudised
  07.08.25, 09:01
Nordeconi kasum kukkus pooleks, kuid tellimuste portfell kasvas jõudsalt
Ehitusettevõtte Nordecon teise kvartali kasumlikkus langes võrreldes eelmise aastaga ning poolaasta tulemusi mõjutas oluliselt Ukraina grivna kursikahjum. Samas on ettevõtte teostamata tööde maht kasvanud aastaga 70 protsenti.
Börsiuudised
  07.08.25, 08:26
Merko müügitulust kadus kolmandik ning langes ka kasum
Ehitusettevõtte Merko Ehituse teise kvartali müügitulu oli 83 miljonit eurot ja puhaskasum 11,2 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 32,5% ja 14,5% madalamad. Tulemustele andis olulise panuse kinnisvaraarenduse valdkond, mille osakaal nii müügitulus kui ka kasumis kasvas.
  • 04.08.25, 11:51
Autoportaal.ee koondab Eesti suurima laoautode valiku ja suurimad hinnasoodustused
Autoportaal.ee on mugav ja tasuta platvorm nii eraisikule kui ka ettevõttele. Platvormile saab lisada kuulutuse tasuta, sirvida pakkumisi kuumakse alusel ja leida turu parimad hinnasoodustused. Lisaks saad kasutada automaksu kalkulaatorit, et hinnata uue või kasutatud auto omamise kogukulu. Kõik vajalik ühest kohast, ilma peidetud kuludeta.

  07.08.25, 22:01
Trumpi pensionikontode korraldus andis krüptomaailmale hoo sisse
Börsiuudised
  07.08.25, 21:29
Baltic Horizon Fondi puhaskahjum pea kolmekordistus
Börsiuudised
  07.08.25, 18:57
Töötutoetust taotlevate ameeriklaste arv tõusis ligi nelja aasta kõrgeimale tasemele
Uudised
  07.08.25, 18:37
Tervisekassa maksab nüüd rohkem üüri, aga hoiab raha kokku
Börsiuudised
  07.08.25, 17:21
Merko ja LHV surusid Tallinna börsi miinusesse, Wall Street tervitas tollitariifide jõustumist tõusuga
Uudised
  07.08.25, 17:04
Raadiohommikus: suursugune rahakaasamine ja pisut selgust tervisekassa skandaali
Saated
  07.08.25, 16:38
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Börsiuudised
  07.08.25, 16:21
Rheinmetall süüdistab oodatust aeglasemas müügitempos valitsuse vahetust
Tervisekassa uued kontoriruumid on Arteri kvartalis 15korruselise ärimaja kahel korrusel.
Tervisekassa maksab nüüd rohkem üüri, aga hoiab raha kokku
Palju kannatanud endise Äripanga, nüüdse TBB elutee hakkab lõpule jõudma: finantsinspektsioonile ei meeldinud klientide läbipaistmatus ning panga juhtkond otsustas panga likvideerida.
“Mõned kliendid ei tahtnud oma raha välja võtta”. Skandaalne Äripank läheneb lõpule
Car Rental Gateway kommertsdirektor Martin Kallasmaa selgitab lähemalt, miks nad ei pea praegu otstarbekaks kaug- või hübriidtöö rakendamist.
Tehnoloogiaettevõtte juhtivtöötaja: miks me pöörasime kontoriusku
Tervisekassa uued kontoriruumid on Arteri kvartalis 15korruselise ärimaja kahel korrusel.
Tervisekassa maksab nüüd rohkem üüri, aga hoiab raha kokku
Novo Nordiski aktsia sai konkurendi tulemuste järel juurde investorite tuge.
Novo Nordiski aktsia hakkas konkurendi põrumise peale rallima
Aasta jooksul tarnis Kuldar Väärsi asutatud Milrem mehitamata maismaasõidukeid Themis Rootsi, Araabia Ühendemiraatidesse ja Saudi Araabiasse.
Milremi kahjum kukkus plahvatusliku kasvu ootuses 10 miljoni euro sügavusse
Kuula ka Kuldar Väärsi selgitusi
Tervisekassa nõukogu liikme Hando Sutteri sõnul arutatakse homsel nõukogu koosolekul eeskätt puudujääki tervishoiukulude katmiseks ja tehakse selgeks olulised detailid asutuse suvepäevade kohta.
Nõukogu liige Hando Sutter: Tervisekassa probleem on palju suurem kui see üks õnnetu suvepäev
Margus Tsahkna meenutas, et 2008. aastal loobusid haigekassa nõukogu liikmed oma tasudest.
Valitsuse liikmed ootavad tervisekassa juhi vahetust
Tsahkna: kõige parem, kui ise lahkuks
Peaminister Kristen Michal ütles neljapäeval pressikonverentsil, et tema hinnangul peaks tervisekassa juht Rain Laane tagasi astuma. Hommikuprogrammi intervjuus kuuleb peaministri seisukohta lähemalt.
Raadiohommikus: suursugune rahakaasamine ja pisut selgust tervisekassa skandaali
Autoportaal.ee koondab Eesti suurima laoautode valiku ja suurimad hinnasoodustused
  • ST
Autoportaal.ee koondab Eesti suurima laoautode valiku ja suurimad hinnasoodustused
Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.
Baltic Horizon Fondi puhaskahjum pea kolmekordistus
Teise kvartali tulemused avaldanud Merko Ehituse ja Nordeconi aktsiad odavnesid vastavalt 0,33% ja 1,95%.
Merko ja LHV surusid Tallinna börsi miinusesse, Wall Street tervitas tollitariifide jõustumist tõusuga
Rheinmetalli teise kvartali käive kasvas aastaga 9%. Terve aasta käive peaks ettevõtte teatel kasvama 25–30%.
Rheinmetall süüdistab oodatust aeglasemas müügitempos valitsuse vahetust
Merko Ehituse juht Ivo Volkov ütles, et suurem osa nende kinnisvarakäibest tuleb praegu hoopiski Vilniusest.
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Maailmakaubanduse termomeeter Maersk näeb kasvu tollihirmust hoolimata
Maailmakaubanduse termomeeter Maersk näeb kasvu tollihirmust hoolimata

Uudised
  • 06.08.25, 06:00
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Tervisekassa kontor asub hiljuti valminud Arteri kvartalis.
Uudised
  • 06.08.25, 14:40
Tervisekassa uus kontor nooblis ärihoones maksab üle 60 000 euro kuus
Salastatud üürisumma sai avalikuks
Põhimõtteliselt on laekunud poole aastaga peaaegu terve aasta maksulaekumiseks planeeritud tõus, näitavad statistikaameti andmed.
Uudised
  • 05.08.25, 15:51
Maksulaekumine ületab kõrge kaarega riigi plaane
Olen oma Novo Nordiski positsiooniga hetkel 52% miinuses, mis rahaliselt tähendab 13 000 euro suurust kahju.
Investor Toomas
  • 06.08.25, 15:53
Investor Toomas: müün midagi maha ja ostan kukkuvat nuga
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Uudised
  • 06.08.25, 12:15
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Novo Nordiski langus vallandas Eesti investorite seas ostulaine
Börsiuudised
  • 05.08.25, 16:33
Novo Nordiski langus vallandas Eesti investorite seas ostulaine
Alates 7. augustist asub Novo Nordiskit juhtima Maziar Mike Doustdar.
Börsiuudised
  • 06.08.25, 08:58
Novo Nordisk kasvas oodatust rohkem, kuid kaotas turuosa
Autoportaal.ee koondab Eesti suurima laoautode valiku ja suurimad hinnasoodustused
  • ST
Sisuturundus
  • 04.08.25, 11:51
Autoportaal.ee koondab Eesti suurima laoautode valiku ja suurimad hinnasoodustused

