Kõljala Põllumajandusliku OÜ juht Tõnu Post oma laudas, kus lehmad paistavad ka rahul olevat. Taustal on näha tema uhkus: punase-valge kirjud Holsteini tõugu vissid. Foto: Liis Treimann

Otsustajate TOP: Saaremaa põllumees on mõjukam kui Tallinna ärihärrad

"Milline sinu lemmiklehm on?" küsin Saaremaa põllumehelt Tõnu Postilt, kes on homme ilmuvas Äripäeva Otsustajate TOPis kõrgel 7. kohal. Kui mõne muu edetabeli esiotsa jõudnud ärimehe oleks see küsimus segadusse ajanud, siis Post teab vastust täpselt: "Punase-valge kirju Holsteini tõug."

Keset Saaremaad lehmakarja pidav Tõnu Post on pingerea järgi Eesti majandusilmas otsustavam kui Urmas Sõõrumaa, Ain Hanschmidt või Margus Linnamäe.