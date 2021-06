Kristjan Liivamägi alustas oma teekonda finantsvabaduse suunas ligikaudu kümnend tagasi. Foto: Andras Kralla

Tahtejõuga palgatöötajast miljonäriks

Kristjan Liivamägi (34) võiks päevapealt jalad seinale lüüa ja elada nagu kuninga kass – linnaametniku ja lektorina töötav investor on kümne aastaga saavutanud portfelli, millelt laekub talle iga kuu üle 8000 euro passiivset tulu. Ent teekond selleni on tähendanud sellist töötahet ja pühendumist, mis ilmestab hästi, miks miljonäriks saavad vähesed.

Lühidalt võib Kristjani loo kokku võtta nii, et ta õppis ja töötas end väga teadlikult finantsvabaks. Kahe või enama täistöökoha koormus on olnud tema jaoks tavaline nähtus. Teatava elupöörde tõi laste sünd, kuid selleks ajaks oligi juba finantsvabadus ülekaalukalt käes. Kristjani lugu on inspireeriv, sestap rännakem temaga lapsepõlvest esimese miljonini.