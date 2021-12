Töökiusu varjud on alles ka tänapäeva töökeskkondades. Foto: Annamaria Bereczki

Töövägivald lükkab reelt maha nii töötaja kui ka firma

Töökiusamise mõjusid võib inimese emotsionaalses tervises märgata juba siis, kui kogu olukord on kestnud pool aastat. Tüüpilised on sel puhul kolleegidest eemale hoidmine, samuti on sagedased depressioonijuhtumid.

Üldjuhul lõpeb töökiusamise juhtum nii, et töölt lahkub kiusatav, mitte kiusaja. Paljude, eriti pikalt ühel ametikohal töötanud tööaja jaoks võib niisugune olukord tähendada kardinaalset elumuutust ja olla isiklik tragöödia, tõdes töökiusamist uurinud Merle Raun. Tal on enim kahju nendest kiusatavatest, kes tunnevad, et nad on kiusamise tõttu kaotanud eneseväärikuse.

