Windoori kaksikfirmat ähvardab kontode arestimine

Äripäeva ajakirjanik Ukrainas: inimesed õppisid sõjaohuga elama

Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti ajakirjanik Dmitri Fefilov rääkis otselülitusega Ukrainast, et Kiievis ei ole meedias kajastatud sõjaoht tunnetav. „Inimesed ütlevad, et on elanud sõjaohus kaheksa aastat ja on sellega harjunud,“ rääkis ta. Ta tegi ka juttu sellest, kuidas seal tegutsevad ettevõtjad praegustes oludes hakkama saavad.

Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti ajakirjanik Dmitri Fefilov rääkis otselülitusega Ukrainast, et Kiievis ei ole meedias kajastatud sõjaoht tunnetav. „Inimesed ütlevad, et on elanud sõjaohus kaheksa aastat ja on sellega harjunud,“ rääkis ta. Ta tegi ka juttu sellest, kuidas seal tegutsevad ettevõtjad praegustes oludes hakkama saavad.