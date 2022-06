Puust ja punaseks: kuidas Ukraina sõda maailma näljahäda süvendab

Traktorist Vladimir võtab hetke puhakamiseks. Ta töötab Ukrainas Harkivi lähedal asuvas külas, kus käib tuline sõjategevus. "Me teeme tööd edasi, nii palju kui saame. Mõnele oma põllule ei saa me enam ligi, seal on kas miinid või lahingud. See on pöörane, kuidas üks mees - Vladimir Putin - suutis kogu meie maailma pea peale pöörata," jagas põllumees mõtteid. Foto: Reuters/Scanpix