Ettevõtjate kriisiküsitlus: nüüd on vaja raha kokku hoida

Kartongi ja pakenditööstuse Folger Art juht Mait Sõõrde oli üks väheseid tööstuse valdkonna ettevõtjaid, kes küsitluses ennustas, et nende käive sellel aastal on suurem kui oleks aasta alguses arvanud. Põhjus on selles, et aina enam tootjaid vahetab plastikpakendeid paberpakendite vastu välja. Foto: Andras Kralla