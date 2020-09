Tulevik tuleb põnev, sest keegi ei tea, mis äris juhtub

Põnev saab sügis olema, seda küll jutumärkides, rääkis OKO Restoranide peremees Martti Siimann. Foto: Liis Treimann

Koroona-aasta sügis toob ettevõtjatele ebakindlust ja pingeid, kuid on ka neid, kelle äri on vaatamata majanduslangusele uut hoogu saanud. Mitmed ettevõtjad üritavad kriisi kasutada ülevõtmisteks ning tegevuse laiendamiseks, selgus ettevõtjate küsitluse vastustest.

"Kevadel oli mingi lootus, et päevad lähevad pikemaks, saab õue ja saab mingi hetk äriga alustada, aga praegu on nii, et hall taevas tuleb peale. Kardan inimeste vaimse tervise pärast isegi rohkem kui hakatakse asju kokku suruma," sõnas viite restorani opereeriv ning Soome laienemise peale mõtleva OKO Restoranid OÜ juhatuse liige ja üks omanikke Martti Siimann. "Põnev saab olema selles mõttes, et keegi ei tea, mis tuleb. Jutumärkides põnev."

Äripäev küsis sel aastal kolmandat korda ettevõtjate hinnangut praegusele olukorrale koroonakriisis. Ettevaatlikud on nii ehitus- kui kinnisvarasektor, samas leidub ka neid, kus tööd jagub rohkem kui teha jõuab.